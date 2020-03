Lennon scuote la testa: "I giocatori ora sono animali in gabbia"

Il tecnico del Celtic ha raccontato la vita a Glasgow durante l'emergenza coronavirus: "Il calcio significherà ancora di più quando tornerà".

La quarantena da tre settimane, un mese, pochi giorni, a seconda del paese di cui stiamo parlando. Ognuno la vive diversamente, chi in maniera naturale e chi decisamente negativamente, come plausibile e ovvio. In casa , i giocatori sono come animali in gabbia.

Parola di Neil Lennon, tecnico della squadra scozzese scesa in campo in prima dello stop della competizione e del torneo interno, a pochi giorni guarda caso dell'Old Firm. Il Derby più sentito del Regno Unito sembra oramai un ricordo lontano, anche se vicino. La mente comincia a fare brutti scherzi.

Il Celtic poteva contare su tredici punti di vantaggio sul , ma ora sono enormi i dubbi riguardo al proseguo o annullamento della stagione. Lennon non sa che pesci pigliare come il resto d'Europa e del mondo, in attesa che tutto torni come prima, tra settimane o mesi.

Intervistato dalla BBC, Lennon non usa giri di parole:



"I miei giocatori sono come animali in gabbia. Sono uomini giovani e in forma abituati ad un modo di vivere quasi da reggimento. La loro routine è allenarsi e giocare. Tutto questo è andato. Alcuni di loro cucineranno per se stessi per la prima volta nella loro vita".

Prima la realtà delle cose, poi il problema psicologico:

"Il cambiamento può mettere a dura prova. Sono abituati all'intensità e all'improvviso non c'è. Siamo molto consapevoli della salute mentale di questo caso. Dobbiamo tutti mantenere il nostro benessere in ordine".

Glasgow è un puntino nell'universo cristallizzato del coronavirus:

"Finché posso uscire e fare un po 'di esercizio per la mia tranquillità, allora sto bene. Il silenzio è assordante quando esci a fare una passeggiata. Tutto è deserto. Dobbiamo solo andare avanti come meglio possiamo. Siamo tutti nella stessa barca. Mi manca davvero il calcio. Mi mancano i giocatori, lo staff, i match, il colore, il rumore, ma non è male per un momento apprezzare ciò che hai".

Fermarsi per poi ripartire, ancora più consapevoli di cosa rappresenti il calcio e la folla: