L'Eintracht elogia Rebic: "La velocità lo rende imbattibile"

Bobic, dg dell'Eintracht, applaude il Milan per l'acquisto dell'attaccante: "Sarà un giocatore fondamentale, ne sono più che convinto".

Un ultimo affare durante la finestra estiva di calciomercato ha consegnato al di Giampaolo una nuova risorsa per l’attacco: Ante Rebic. L’attaccante ex Francoforte completa il reparto offensivo dei rossoneri, con delle caratteristiche molto gradite per il gioco adottato dal neo-tecnico ex .

Il croato, arrivato a Milano attraverso lo scambio con André Silva, rimane sempre nei pensieri del club tedesco, con il dg Bobic che l’ha recentemente elogiato in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’:

"Ante è molto forte fisicamente e già solo per questo un tecnico difficilmente rinuncia a lui. Ha tecnica, è ambidestro e la velocità lo rende imbattibile”.

Nella trattativa lampo è stato anche decisivo il feeling con Boban, data la lunga amicizia e i rapporti ottimi tra i due:

"È sempre utile conoscersi e mantenere i rapporti, direi che sì, ha agevolato la trattativa. In generale non è mai facile quando hai poco tempo a disposizione, per fortuna sia lui e Maldini sono dei professionisti. Insieme abbiamo trovato un accordo per il bene dei nostri club”.

Bobic inoltre augura al suo ex giocatore un futuro radioso, augurandogli il bene durante la sua parentesi italiana: