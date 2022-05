Arriva il Leicester, Mourinho: “Vogliamo la finale, combatteremo da squadra”

La Roma si avvicina a grandi passi ad una delle partite più importanti della sua intera stagione. La compagine giallorossa infatti, sabato sera ospiterà il Leicester per la sfida valida per il ritorno delle semifinali di Conference League.

All’Olimpico si ripartirà dall’1-1 con il quale si è chiuso il match di andata, con le Foxes che sono riuscite a rispondere alla rete iniziale di Lorenzo Pellegrini grazie ad un’autorete di Gianluca Mancini.

Un risultato, quello maturato al King Power Stadium, che lascia aperto ogni scenario, soprattutto in considerazione del fatto che da questa stagione i goal in trasferta non valgono più ‘doppio’.

José Mourinho ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Il Leicester già focalizzato solo sulla Conference? Spero che questa cosa non abbia alcun peso. Mi sono trovato nella loro stessa situazione, quando non hai alcuna possibilità di raggiungere obiettivi in campionato, il vero obiettivo diventa la competizione europea. La loro vera competizione europea è l’Europa League, ma la Conference rappresenta una possibilità per strappare una qualificazione europea per la prossima stagione. E’ normale quindi che si siano riposati per preparare al meglio questa partita. Non questa cosa non la possiamo fare, lotteremo fino all’ultima giornata per un posto in Europa. Spero che domani l’aspetto emozionale possa caricare i miei e aiutarli a vincere la partita”.

La Roma non potrà contare su Mkhitaryan.

“Non abbiamo altri giocatori come lui e non possiamo fare un turnover perfetto come le squadre al top. L’obiettivo però non cambia, vogliamo la finale e vogliamo dare tutto quello che abbiamo. Con quella di domani saranno quattordici le partite in Conference League, siamo partiti dalla Turchia e abbiamo giocato l’ultima in Inghilterra. Siamo scesi in campo tutti i giovedì e poi la domenica abbiamo affrontato il campionato, con tutte le conseguenze e le difficoltà che questo comporta. Non avremo Mkhitaryan, ma combatteremo da squadra”.

Il Leicester è un avversario difficile da affrontare.

“Loro stanno facendo un qualcosa di fantastico. Per il Leicester vincere la Premier League ha rappresentato un qualcosa di assurdo, ma da allora il livello del club è salito. Non sono sorpreso da Rodgers, la gente ha già dimenticato cosa ha fatto con un Liverpool che aveva molte meno risorse rispetto ad oggi. In molti dimenticano quello che ha fatto in Scozia e con il Leicester. Parliamo di un allenatore molto bravo, ma speriamo che domani vada bene a noi”.

La Roma potrà contare su un Olimpico stravolto.

“Si è creata empatia tra la squadra e i tifosi, su questo non ci sono dubbi. Negli ultimi dieci mesi ci sono stati momenti più o meno belli, ma l’empatia non è mai mancata. Siamo attesi dalle due ultime partite all’Olimpico per questa stagione e sarebbe bello festeggiare con i nostri tifosi. Meritiamo di fare bene queste due partite. Ai tifosi dico che giochiamo per noi, ma anche per loro. Mi piacerebbe vederli domani giocare con noi. Se vengono in 70000 a vedere la partita non succede niente, ma se vengono in 70000 a giocare la storia è diversa. E’ questo che chiediamo alla nostra gente: non venite a guardare la partita, venite a giocare”.

Per il Leicester si tratta di una partita fondamentale.

“Bisogna essere onesti: vincere con il Leicester vale di più rispetto a vincere con il Manchester o con il Chelsea. Loro vorranno vincere perché hanno un unico modo per tornare in Europa. Una semifinale rappresenta un qualcosa di speciale e per noi il percorso è stato diverso, perché il Leicester arriva dall’Europa League. C’è in palio una finale e faremo di tutto per raggiungerla.

Il tecnico lusitano si è soffermato sul progetto Roma.

“Sono molto felice ogni giorno che vengo al campo di allenamento. Ovviamente voglio di più e voglio una Roma più grande per la prossima stagione, ma conosco la natura del progetto. Sarebbe incredibile chiudere la stagione festeggiando la vittoria di un titolo e finendo in posizioni europee in campionato”.

Mourinho ha parlato delle condizioni di Oliveira e Veretout.

“Non abbiamo giocatori che hanno le caratteristiche di Mkhitaryan. Noi giocheremo da squadra e proveremo a nascondere sempre i nostri problemi. Non siamo perfetti, ma proveremo a sfruttare i piccoli difetti degli avversari. Oliveira e Veretout sono nelle condizioni di dare tutto ciò che hanno. Domani avremo molte possibilità di vincere, ma solo se daremo tutti il massimo”.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo Special One non sa che partita aspettarsi.

“E’ sempre difficile dire che tipo di partita sarà, a volte ne vuoi una ma ne esce fuori un’altra. Voglio giocarmela come all’andata, visto che Rui Patricio ha fatto una sola parata. I tifosi potranno aiutarci, ma i ragazzi dovranno essere intelligenti”.