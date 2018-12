Leicester-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quarti di finale di EFL Cup, dove si sfideranno il Leicester ed il Manchester City di Guardiola: match in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Spazio alla EFL Cup in Inghilterra, dove si giocheranno tra martedì 18 dicembre e mercoledì 19 dicembre i quarti di finale in gara unica. A sfidarsi al King Power Stadium saranno il Leicester di Puel ed il Manchester City di Guardiola.

Guarda Leicester-Manchester City in diretta ed in esclusiva su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito!

Per gli ex campioni della Premier League, attualmente senza particolari velleità di classifica in campionato, è l'occasione giusta per potersi prendere una grossa soddisfazione e tentare di battere una big. Per i Citizens invece la necessità di confermarsi come la compagine da battere Oltre Manica.

QUANDO SI GIOCA LEICESTER-MANCHESTER CITY

Leicester-Manchester City si giocherà martedì 18 dicembre a partire dalle ore 20.45 al King Power Stadium di Leicester.

DOVE VEDERE LEICESTER-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Leicester e Manchester City verrà trasmesso in esclusiva, così come tutta la EFL Cup, da DAZN. Sarà possibile seguire la partita in streaming con smart tv, smartphone, pc, tablet, console e molti altri dispositivi ancora.

DAZN darà inoltre la possibilità di rivedere la sfida 'on demand' dopo il triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-MANCHESTER CITY

Puel sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1, con Vardy unica punta. Potrebbero esserci gli inserimenti di Ghezzal per Maddison e di Iheanacho in avanti. A centrocampo conferma per Mendy e Ndidi.

Sarà ancora una volta 4-3-3 per Guardiola, che scioglierà fino alla fine il dubbio sull'impiego di Aguero e su quello di De Bruyne, in panchina in campionato contro l'Everton. Probabile invece un turno di riposo per Sane, con Sterling al suo posto.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Fuchs; Mendy, Ndidi; Albrighton, Maddison, Gray; Vardy.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez (De Bruyne), Gabriel Jesus, Sterling.