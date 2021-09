Leicester-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Leicester è impegnato in casa con il Manchester City: le informazioni utili sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

LEICESTER-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Leicester-Manchester City

Leicester-Manchester City Data: 11 settembre 2021

11 settembre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Arena (numero 204 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Premier League riprende proponendo tra le altre una sfida molto interessante, ovvero Leicester-Manchester City: due squadre che lo scorso anno si sono spartite i principali trofei di casa, visto che le Foxes hanno vinto la FA Cup mentre i Citizens hanno trionfato in Premier.

Il Leicester ha avuto un buon inizio di stagione, vincendo due delle prime tre gare di campionato contro Wolverhampton e Norwich. Due successi intervallati però dal pesante k.o. per 4-1 contro il West Ham.

6 punti conquistati fin qui anche dal Manchester City, che iniziato con il piede sbagliato perdendo all'esordio contro il Tottenham. Un passo falso riscattato alla grande, con i successi per 5-0 contro Norwich e Arsenal.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione, nella sfida valida per la Community Shiield. A prevalere sono state le Foxes per 1-0, grazie al rigore trasformato da Iheanacho al minuto 89.

In questo articolo troverete molte informazioni utili riguardo a Leicester-Manchester City: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino a dei consigli su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO LEICESTER-MANCHESTER CITY

Leicester-Manchester City andrà in scena sabato 11 settembre al 'King Power Stadium'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.00.

La partita tra Leicester e Manchester City verrà trasmessa in esclusiva da Sky. Basterà sintonizzarsi su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e attendere il fischio d'inizio.

Oltre alla diretta televisiva, il match tra Foxes e Citizens sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire dell'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky, che propone il meglio dell'emittente satellitare.

4-4-2 da parte di Rodgers, che piazza davanti all'affidabile Schmeichel una difesa composta da Pereira, Amartey, Soyuncu e Thomas. Albrighton e Barnes saranno gli esterni di centrocampo, mentre il cuore della mediana verrà affidato a Ndidi e Tielemans. In avanti Maddison avrà il compito di appoggiare il bomber Vardy.

Guardiola con il problema portiere, dato che Ederson è out a causa della quarantena post Nazionale e Steffen è risultato positivo al Covid. Tra i pali dunque chance per Carson, con Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo in difesa. Rodri dirigerà un centrocampo completato da Bernardo Silva e Gündogan, mentre il nuovo acquisto Grealish giocherà in avanti con Ferran Torres e Sterling.

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Pereira, Amartey, Soyncu, Thomas; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes; Maddison, Vardy.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Carson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; B. Silva, Rodri, Gündogan; Sterling, F. Torres, Grealish.