Leicester-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Leicester sfida il Manchester City nel Community Shield: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LEICESTER-MAN CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Leicester-Manchester City

Leicester-Manchester City Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 18.15

18.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La stagione ufficiale del calcio inglese si apre con il Community Shield, che mette di fronte il Leicester di Brendan Rodgers, vincitore dell'ultima FA Cup, e il Manchester City di Pep Guardiola, che ha conquistato la scorsa Premier League.

Segui Leicester-Manchester City in diretta streaming su DAZN

Le Foxes hanno vinto una volta nella loro storia il trofeo nel lontano 1971, quando superarono 1-0 il Liverpool. Sono 6, invece, complessivamente, le affermazioni dei Citizens, che si sono imposti nel 1937, nel 1968, nel 1972, e, di recente, nel 2012, nel 2018 e nel 2019.

Percorso non brillante per il Leicester nel precampionato, con un pareggio con il Burton Albion al debutto, una sconfitta di misura con il Wycombe e un altro pareggio per 3-3 con il QPR. Tre vittorie in altrettante partite, invece, per il Manchester City, che ha battuto il Preston North End, il Barnsley e il Blackpool lo scorso 3 agosto.

In questa pagina tutte le informazioni su Leicester-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-MANCHESTER CITY

Leicester-Manchester City si giocherà sabato 7 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il calcio d'inizio del Community Shield è previsto per le ore 18.15.

Il Community Shield Leicester-Manchester City sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

La Supercoppa d'Inghilterra, Leicester-Manchester City, sarà visibile in diretta streaming su DAZN anche su pc e notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, l'evento integrale e gli highlights saranno a disposizione degli utenti DAZN anche in modalità on demand.

Grazie asarà possibile seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi del match.

Brendan Rodgers dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-1-2. In attacco il nuovo acquisto Daka affiancherà Vardy. Alle loro spalle, sulla trequarti, agirà il talentuoso Maddison. Dubbi a centrocampo: l'altro nuovo arrivato, Soumaré, si candida per affiancare come interno il belga Tielemans, ma non è da escludere che al posto del franco-senegalese possa giocare uno fra Praet e Thomas. Castagne e Barnes dovrebbero presidiare le due fasce, mentre in difesa, k.o per infortunio Fofana, l'esperto Evans e Benkovic si giocano una maglia accanto al turco Soyuncu e a Ndidi. Fra i pali ci sarà Schmeichel, mentre non sarà a disposizione anche Justin.

Guardiola potrebbe puntare su un 4-3-3. Davanti al portiere Ederson, Walker sarà il terzino destro, con ballottaggio fra Zinchenko e Mendy a sinistra e fra Stones e Laporte al centro per affiancare Ruben Dias. A centrocampo Gundogan è in vantaggio su Rodri per il ruolo di playmaker, con De Bruyne e Bernardo Silva mezzali. Davanti è probabile l'impiego di Ferran Torres come falso nove, affiancato dai due esterni offensivi Mahrez e Sterling, favorito su Foden. L'alternativa è l'impiego del brasiliano Gabriel Jesus al centro del tridente d'attacco.

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Soyuncu, Evans, Ndidi; Castagne, Tielemans, Soumaré, Barnes; Maddison; Vardy, Daka.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Ferran Torres, Sterling.