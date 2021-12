Leicester-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEICESTER-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Leicester-Liverpool

• Data: 28 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213)

• Streaming: Sky Go, Now

La Premier League non si ferma, nemmeno sotto Natale, nemmeno con l'emergenza Covid-19 che sta imperversando in tutto il territorio. Diverse le partite rinviate, anche per Leicester e Liverpool che si affrontano al King Power Stadium. I Reds non hanno giocato nel Boxing Day contro il Leeds per via dei casi Covid, ora scendono in casa per non perdere troppo terreno rispetto al Manchester City.

Il Leicester, in casa, ha totalizzato 13 punti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 15 reti fatte e 12 subite. Nelle ultime due gare, però, sono arrivate due vittorie consecutive.

Il Liverpool, invece, lontano ad Anfield, ha trovato 20 punti con 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con 28 reti fatte e 9 subite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Le due squadre si sono incontrate mercoledì 22 dicembre nella Coppa di Lega, alla fine è passato il Liverpool ai calci di rigore. L'ultimo precedente in campionato è del 22 dicembre: 3-1 del Leicester sul Liverpool.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Leicester-Liverpool: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-LIVERPOOL

Leicester-Liverpool, gara valevole per la 20/a giornata di Premier League, si giocherà martedì 28 dicembre, alle ore 21.00, presso lo stadio King Power di Leicester.

DOVE VEDERE LEICESTER-LIVERPOOL IN TV

Diversi modi per vedere Leicester-Liverpool in tv, tutte su Sky Sport, titolare della trasmissione in esclusiva. La partita andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

LEICESTER-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Leicester e Liverpool si vedrà anche in diretta streaming su Sky: possibilità di vedere sia su Sky Go che su Now, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-LIVERPOOL

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Amartey, Vestergaard, Thomas; Tielemans, Ndidi; Maddison, Dewsbury Hall, Lookman; Vardy.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip, Konate, Robertson; Keita, Morton, Milner; Salah, Jota, Mané.