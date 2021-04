Leicester e Crystal Palace si fermano: Fofana e Kouyaté interrompono il digiuno

Durante la sfida di Premier League tra Leicester e Crystal Palace, intorno alla mezz’ora, il portiere del Palace Vicente Guaita ha preso tempo nel battere un rinvio dal fondo. Un gesto che non è stato banale, ma denso di significato.

Il portiere spagnolo ha infatti permesso a Wesley Fofana e Cheickou Kouyaté di fermarsi e mangiare, interrompendo il digiuno durante le ore di luce che prevede il Ramadan. Quando il sole è tramontato, i due giocatori di religione musulmana hanno potuto mangiare e bere.

Come spiegato da ’Sky Sports’, già prima della partita le due squadre avevano parlato con l’arbitro Graham Scott, accordandosi sulla pausa.

Nel post partita Fofana con un tweet ha voluto ringraziare la Premier League e le squadre in campo per averlo reso possibile.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo