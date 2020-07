Leicester, Chelsea e Manchester United: una fuori dalla Champions all'ultimo turno

La 38esima e ultima giornata di Premier, terrà una delle tre contendenti fuori dalla grande coppa: dovrà accontentarsi dell'Europa League.

Il dietro-front sul ha cambiato la storia della Premier League 2019/2020, relativamente alle qualificazioni in . Perchè i Citizens sembrano dover rimanere fuori dalla prossima competizione europea: invece tutto eliminato e team Guardiola regolarmente qualificato insieme al . E le altre?

Il grande equilibrio europeo della Premier League vedrà l'ultimissima giornata come decisiva per le ultime qualificate alla Champions. , e un che nelle ultime giornate ha dilapidato il vantaggio accumulato, si giocheranno i due posti rimanenti.

Tutte hanno il destino nelle proprie mani, con lo scontro diretto tra Leicester e Manchester United che porterebbe i Red Devils in Champions League con il pareggio. Se la squadra di Solskjaer dovesse essere sconfitta, invece, potrebbe comunque qualificarsi in caso di k.o del Chelsea contro i .

Altre squadre

Guarda caso i Blues se la vedranno contro la sesta, decisa ad andare in ai danni del , e allo Stamford Bridge proveranno a vincere per conquistare nuovamente una vetrina continentale. Il Manchester United è la favorita per un posto, mentre Chelsea e Leicester sono leggermente indietro.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Leicester è in Champions League se vince, qualunque sia il risultato tra Chelsea e Wolves. In realtà il Manchester United potrebbe anche concludere il campionato al quinto posto e sentire la musichetta dal prossimo autunno, a patto che riesca a vincere l'Europa League il prossimo mese.

Anche in zona Europa League la situazione è caldissima, visti Tottenham e Wolverhampton a caccia dell'ultimo posto europeo. Entrambe sarebbero qualificate però qualora l' , in finale di , non dovesse conquistare il titolo ai danni del Chelsea di Lampard.

Una lunga serie di risultati e attese: si inizierà domenica 26 luglio con le due qualificate alla Champions League e le due all'Europa League mancanti. Poi, nuove sorprese possibili, da FA Cup ed Europa League.