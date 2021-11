Leicester-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEICESTER-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Leicester-Chelsea

Leicester-Chelsea Data: 20-11-2021

20-11-2021 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

(203 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Trasferta sul campo del Leicester per la capolista Chelsea, chiamata a riprendere la propria corsa in vetta al campionato nella 12ª giornata di Premier League.

I Blues guidano la classifica con tre punti di vantaggio sul Manchester City e sulla rivelazione West Ham ma arrivano dal deludente pareggio interno contro il Burnley che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive.

Campionato sin qui piuttosto anonimo da parte delle Foxes, ferme a metà classifica a quota 15 punti e senza vittorie da quasi un mese dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal e il pari sul campo del Leeds.

Nella passata stagione, al King Power Stadium, i padroni di casa si imposero 2-0 grazie alle reti di Ndidi e Maddison.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Leicester-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-CHELSEA

Leicester-Chelsea si disputerà sabato 20 novembre al King Power Stadium di Leicester. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 13.30.

DOVE VEDERE LEICESTER-CHELSEA IN TV

La sfida tra Leicester e Chelsea verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite di Premier League. Il canale sul quale sarà possibile seguire il match sarà Sky Sport Football (203 del satellite).

LEICESTER-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il confronto del King Power Stadium anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go: bisognerà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, mentre sarà necessario scaricare la relativa app se si effettua l'accesso da smartphone o tablet.

La diretta streaming sarà garantita anche tramite NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' non vi resterà che selezionare il match dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-CHELSEA

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Soyuncu, Evans, Castagne; Tielemans, Ndidi, Soumarè; Lookman, Vardy, Barnes. All. Rodgers

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Havertz; Hudson-Odoi. All. Tuchel