Leicester-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Leicester e Chelsea si affrontano a porte chiuse per la FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LEICESTER-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

Orario: 17.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Campione d' , ancora da assegnare. Dopo lo stop per coronavirus, è giunto il momento di tornare in campo per la coppa nazionale più importante al mondo, quella inglese: arrivati ai quarti di finale, si affrontano il Leicester padrone di casa e il Chelsea.

Due delle squadra protagoniste della Premier, Leicester e Chelsea giocheranno in gara unica per approdare alle semifinali del torneo e puntare alla vittoria finale: Rodgers contro Lampard ancora una volta dopo le sfide già avvenute in campionato: nell'ultima 2-2. Una gara avvincente da seguire in diretta e .

Per il Leicester zero vittorie nella lunga storia della FA Cup, ma quattro posti in totale. Il Chelsea ha invece raggiunto la finale in ben tredici occasioni, conquistanto il trofeo otto volte e perdendo le restanti cinque. Ora la speranza di passare il turno per puntare al successo.

Altre squadre

Il Leicester ha iniziato il suo percorso in FA Cup battendo il nel secondo turno, dunque il team Rodgers ha superato il di misura per 1-0 e il con lo stesso risultato. Dall'altra parte il Chelsea ha eliminato il , l' e sopratutto il Liverpool in un match degli ottavi praticamente perfetto per gli uomini di Lampard.

In questa pagina tutte le informazioni su Leicester-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-CHELSEA

Leicester-Chelesea si disputerà la sera di domenica 28 giugno 2020, a porte chiuse, a Leicester: appuntamento alle 17, si giocherà al Leicester City Stadium.

Sarà possibile seguire Leicester-Chelsea in tv su DAZN , che trasmetterà la gara in diretta streaming. I clienti potranno vedere la partita in tv con una smart di ultima generazione, o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà ovviamente possibile assistere a Leicester-Chelsea anche in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app DAZN. Dopo il fischio finale ci saranno gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Roddgers punterà ancora una volta su Vardy come punta principale del suo attacco, Iheanacho scalpita ma potrebbe partire dalla panchina dopo l'ultima gara da tiotlare. Tielemans e Maddison a centrocampo, Ndidi sarà ancora volta il giocatore davanti alla difesa. Capitan Schmeiche giocherà regolarmente tra i pali.

Lampard potrebbe confermare Giroud come unica punta per avere lo stesso effetto del big match contro il , con Willian alle sue spalle insieme a Pulisic e Mount. A centrocampo Kante è tornato titolare e pronto ad essere l'uomo più in mezzo, insieme a lui Barkley.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kante, Barkley; Mount, Willian, Pulisic; Giroud. Allenatore: Lampard