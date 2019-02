Leicester, Brendan Rodgers è il nuovo allenatore: c'è l'annuncio

Dopo l'esonero di Claude Puel, il Leicester ha annunciato l'arrivo in panchina di Brendan Rodgers tramite un comunicato ufficiale.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝 #WelcomeBrendan

Reduce da tre stagioni e mezzo alla guida del Celtic, Rodgers ha lasciato a campionato in corso il club scozzese per approdare al Leicester.

Rodgers torna dunque in Premier League a quattro anni di distanza dall'esperienza con il Liverpool, quando con Gerrard e Suarez sfiorò la conquista del titolo.

Neil Lennon has been named #CelticFC manager until the end of the season. Neil will be joined by John Kennedy as assistant manager and Damien Duff as first team coach.



Welcome home, Neil 🍀



