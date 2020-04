La proposta di Lehmann: "Tifosi a dieci metri, giochiamo a porte aperte"

L'ex portiere del Milan chiede alla Bundesliga di giocare con una sola limitazione: "All'Allianz Arena potrebbero entrare 20.000 persone".

Ancora poco meno di tre settimane, poi la molto probabilmente tornerà in campo. La decisione non è ancora ufficiale, ma si sta lavorando per far sì che il campionato possa riprendere il 9 maggio, senza tifosi. Provvedimento che non piace a Jens Lehmann.

L'ex portiere del dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato famoso per alcune dichiarazioni che hanno scatenato grosse polemiche, tra cui l'ultima pronunciata ai microfoni di Sport1. Secondo Lehmann si dovrebbe giocare a porte aperte, ma con meno tifosi.

Lehmann ha esposto il suo pensiero riguardo una Bundesliga con i fans regolarmente in tribuna:

"Perché in uno stadio come l'Allianz Arena, dove la capienza è di 70.000, non possono entrare 20.000 persone? Una distanza di dieci metri sarebbe sufficiente per evitare il contagio, i tifosi non avrebbero contatti tra loro".

Una dichiarazione che ha scatenato i social, tra alcuni pareri positivi e tantissimi negativi. L'idea sembra infatti irrealizzabile, visto e considerando come difficilmente si potrebbe tenere d'occhio ogni singola persona durante tutta la gara, per far sì che non si muova verso gli altri tifosi.

Gli assembramenti così grossi saranno probabilmente vietati per diversi mesi, in attesa di novità riguardo il vaccino. Nonostante la sia tra le nazioni che hanno gestito meglio la pandemia, rimane comunque costante il pericolo davanti a tanti potenziali malati.

Un ritorno della Bundesliga senza tifosi non sarà certo come le partite dello scorso febbraio, ma per poter salvare il campionato e l'annata senza rimettere una cifra incredibile, bisognerà attendere e continuare con le tribune vuote. Per forza di cose.