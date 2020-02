Legrottaglie ricorda: "Ibrahimovic mi disse 'Io ti faccio vincere i campioni, non Gesù'"

Nicola Legrottaglie in un'intervista al 'Il Centro', ha ricordato alcuni aneddoti del passato, soprattutto su Ibrahimovic: "Il più forte di tutti".

Nicola Legrottaglie adesso è l'allenatore del , subentrato in corsa a Zauri in questa stagione e portando la squadra fino al 12esimo posto in classifica, dopo averla risollevata dalle sabbie mobili.

Nel corso di un'intervista a 'Il Centro', Legrottaglie ha parlato di molte tematiche, anche temi del suo passato da calciatore. Come ad esempio il compagno più forte con cui ha giocato: Zlatan Ibrahimovic.

"Il giocatore più forte con cui ho giocato è Ibrahimovic. Il più forte di tutti. Una volta, quando eravamo alla , mi disse: 'Ibra ti fa vincere i campionati, non Gesù'. Aveva sempre la battuta pronta".

Ha giocato nella Nicola Legrottaglie e l'attuale allenatore del Pescara spiega il motivo dello spirito vincente bianconero.

"La Juventus ti lascia il segno. Anche se non te ne accorgi, quell’ambiente ti segna in positivo. Ti inculcano la mentalità vincente. Sacrificio e lavoro. Quando poi vai in altri contesti capisci perché il mondo Juve è diverso".

Infine, Legrottaglie racconta il rimpianto più grande da calciatore.