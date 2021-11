Legia Varsavia-Napoli, Spalletti esulta: "Ho abbracciato tutti"

Il Napoli sbanda, ma non molla. Ed ottiene di fatto l'ennesima vittoria stagionale, rimontando il Legia Varsavia e guadagnandosi il primo posto nel girone di Europa League, emergendo come favorita al passaggio agli ottvi della competizione continentale.

Secondo successo consecutivo contro il Legia Varsavia e massima fiducia per un Napoli andato sotto e alla fine vincente per 4-1 in terra polacca. Servirà il quinto turno per blindare la qualificazione a ottavi o sedicesimi del torneo, ma l'incubo dell'eventuale eliminazione sembra ormai spazzato via.

Entusiasta ovviamente Spalletti a fine gara:

"Ho una squadra da bosco e da riviera, che sa giocare anche partite difficili su campi difficili. E' una squada che adattarsi, grande risposta da un punto di vista di disponibilità e di qualità. La gara si era incasinata, abbiamo preso un goal che non dovevamo prendere, sbagliando l'impossibile".

Nel secondo tempo il Napoli è cambiato:

"E' venuta fuori la qualità dei calciatori, anche di quelli che sono entrati nella ripresa. Ancora una volta quello che entra dopo, in 20 minuti, fa la differenza. C'è chi fa parte delle rotazioni, meritano di essere difesi perchè se sono trattati da riserve non va bene".

Spalletti è un tutt'uno con il gruppo del Napoli:

"Ho abbracciato tutti i miei ragazzi perchè hanno fatto un grande secondo tempo, sempre con la testa sul pezzo. Mette dentro roba nella testa degli atleti. Va a colmare le parti deboli della squadra e fanno crescere tutti, anche quelli rimasti a casa vedono calciatori che spingono e che riempono bene questa maglia. Un grande segnale".

Scegliere un solo obiettivo? No, Spalletti vuole tutto:

"Questa è una competizione che diventerà bellissima e noi nelle cose belle bisogna starci, non bisogna venirne fuori. E' una rosa fatta per giocare insieme, sono tutti adatti per giocare tutti insieme".

Il Napoli migliora e avanza.