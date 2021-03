Leggero malessere: niente interviste per Prandelli dopo Fiorentina-Milan

Il tecnico della Fiorentina, Prandelli, ha accumulato molta tensione nel corso di Fiorentina-Milan e quindi ha deciso di disertare la sala stampa.

La Fiorentina fallisce ancora l’appuntamento con la vittoria interna e, cadendo contro il Milan, incappa in una sconfitta che non le consente di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

I viola, contro i rossoneri, hanno provato in ogni modo a far loro i tre punti, ma nemmeno la rete del momentaneo 2-1 siglata da Franck Ribery è bastata per avere la meglio sugli uomini di Pioli che poi si sono imposti per 3-2.

Una sfida molto combattuta quella del Franchi, al termine del quale Cesare Prandelli ha preferito non presentarsi in sala stampa per le consuete dichiarazioni post gara.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, il tecnico viola ha accumulato troppa tensione nel corso dei 90’ e quindi ha preferito tornare subito a casa per ritrovare un po’ di calma. La Fiorentina ha inoltre fatto sapere che Prandelli ha accusato un leggero malessere ed anche per questo è stato poi Giancarlo Antognoni a parlare al suo posto.

Prandelli, anche dopo la recente vittoria contro il Benevento era parso molto provato a fine gara, tanto che aveva ammesso di essere molto stanco.