Leggero infortunio per Lukaku: fastidio alla schiena, condizioni da verificare

Lukaku acciaccato dopo Inter-Udinese: lieve problema alla schiena. L'Inter rimane comunque ottimista per il suo impiego in Champions League.

Per una volta niente goal, niente assist e niente sensazione di dominio sulla difesa avversaria. Romelu Lukaku non ha brillato, nonostante il successo dell' sull' , e ora tiene leggermente in apprensione Conte a causa di un problema fisico.

Il centravanti belga soffre infatti di un fastidio alla schiena che anche ieri sera ha influenzato la sua prestazione, durata 65 minuti prima della sostituzione con Lautaro Martinez. E, secondo la 'Gazzetta dello Sport', oggi ha svolto appena terapie e un lavoro leggero, come del resto gli altri giocatori scesi in campo a San Siro.

Un guaio che preoccupa l'Inter, che in ogni caso sembra essere comunque ottimista riguardo l'impiego di Lukaku per la prossima sfida in programma: quella contro i cechi dello Slavia Praga, esordio nei gironi di in programma martedì sera a San Siro.

Nel caso Lukaku dovesse dare forfait, le soluzioni per Conte non mancherebbero: Martinez, Sanchez e Politano si darebbero battaglia per i due posti liberi in attacco, evidentemente privi della presenza di un centravanti di peso come l'ex .