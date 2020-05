Leggenda Hilton, rinnovo col Montpellier: giocherà fino a 43 anni

Vitorino Hilton, capitano storico del Montpellier, ha rinnovato per un altra stagione. Compirà 43 anni a settembre.

L'ennesimo rinnovo, l'ennesima stagione con la maglia del addosso. Saranno dieci consecutive per Vitorino HIlton, una leggenda, che giocherà fino a 43 anni.

Difensore centrale brasiliano ma in da una vita, è arrivato al Montpellier nel 2011 e ha vinto subito il titolo da assoluto protagonista, saltando solamente due partite.

321 presenze in totale col Montpellier e il record di calciatore in attività più anziano ad essere mai sceso in campo in .

"È la firma più bella perché penso sarà l'ultima, quindi per me è la più bella di tutte. Non è neanche più un sogno, avevo quello di giocare fino a 40 anni ed adesso avere l'opportunità di giocare ancora a 43 anni ad alto livello, per me è eccezionale. Ne approfitterò al massimo".

Hilton compirà 43 anni a settembre e nel mirino c'è il record assoluto di anzianità del tedesco Frankovski, che ha giocato col a 43 anni, 7 mesi e 3 giorni. Superarlo sarebbe il modo migliore per chiudere una grande carriera.