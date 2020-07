Leganes-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid, già campione di Spagna, va in casa del Leganes: le info sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

LEGANES-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 luglio 2020

Orario: 21.00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Il Real Madrid, già campione di Spagna dopo la vittoria contro il Villarreal, fa visita a un Leganes che ha assoluto bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza.

Attualmente infatti il Leganes è terzultimo a -1 dal Vigo, che sarà impegnato sul campo dell' .

Zidane invece potrebbe fare riposare alcuni dei titolari in vista degli impegni che attendono il Real Madrid in , dove i Blancos devono rimontare la sconfitta subita all'andata contro il .

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Leganes-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO LEGANES-REAL MADRID

Leganes-Real Madrid si giocherà domenica 19 luglio 2020 allo stadio Municipale di Butarque a Leganes, dove ovviamente non potranno esserci le due tifoserie. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00 italiane.

La partita tra Leganes e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Si potrà godere della visione utilizzando l'app presente su una smart tv o, alternativamente, collegando il televisore ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Leganes-Real Madrid sarà visibile in semplicemente collegandosi al sito ufficiale di DAZN dal proprio pc, oppure scaricando l'applicazione su smartphone e tablet.

Il Leganes scenderà ovviamente in campo con la migliore formazione possibile: in attacco spazio alla coppia Aitor-Guerrero, sugli estrni Recio e Ruben.

Probabile turnover per Zidane che tra gli altri potrebbe concedere un po' di riposo a Sergio Ramos, Kroos e Benzema. Scalpitano Nacho, Valverde, Isco, Mariano e Gareth Bale.

LEGANES (4-4-2): Cuéllar; Bustinza, Rodri Tarin, Awaziem, Silva; Recio, Mesa, Eraso, Ruben; Aitor, Guerrero. All. Sergio:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Isco, Mariano, Bale.