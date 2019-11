Leganés-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Leganés ospita il Barcellona nella 14ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde dopo la sosta per le Nazionali riparte nella dall'insidiosa trasferta contro il Leganés, guidato in panchina dal messicano Javier Aguirre, valida per la 14ª giornata della Liga. I biancoblù sono ultimi in classifica con 6 punti ottenuti con un cammino di una vittoria, 3 pareggi e 9 sconfitte, i catalani invece pur avendo da recuperare il Clasico con il , dividono proprio con i Blancos la vetta della graduatoria a quota 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Nei 6 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo, il Leganés ha vinto una sola volta di fronte a 5 successi dei blaugrana. L'unica affermazione dei biancoblù risale alla gara di andata dello scorso campionato, che vide i padroni di casa imporsi 2-1 allo Stadio Municipale di Butarque innanzi al prestigioso avversario.

Il Leganés viene da una vittoria, 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato, mentre il Barcellona ha raccolto 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 partite disputate nella Liga. Il danese Martin Braithwaite è il miglior marcatore dei padroni di casa con 3 reti realizzate, il fuoriclasse argentino Lionel Messi con un bottino di 8 goal è invece il giocatore più prolifico dei catalani. 'La Pulce' è anche il giocatore che ha segnato complessivamente di più al Leganés nella Liga con 8 goal in 6 partite.

Il Barcellona è un'autentica bestia nera per il tecnico avversario Javier Aguirre, che ha perso le ultime 7 partite nella Liga con i blaugrana e le sue squadre non sono riuscite a segnare nelle ultime sei. In questa pagina tutte le informazioni su Leganés-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LEGANÉS-BARCELLONA

Leganés-Barcellona si disputerà la mattina di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Municipale di Butarque di Leganés. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Jaime Latre, è previsto per le ore 13.00. Sarà il 7° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

Il lunch match Leganés-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che si è assicurato i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche mediante l'applicazione disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari.

I clienti DAZN potranno seguire Leganés-Barcellona anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Aguirre potrebbe ricorrere ad un abbottonato 5-3-2 per provare a fermare i catalani, anche in considerazione delle pesanti assenze. Mancheranno infatti per squalifica il terzino sinistro Kevin Rodrigues e il centrocampista centrale Recio, mentre saranno out per infortunio il terzino destro Marc Navarro, l'ala sinistra Szymanowski e il centrocampista centrale Rivera. Davanti dovrebbe essere Arnáiz a far coppia con il danese Braithwaite. A centrocampo Rubén Pérez è favorito su Awaziem nel ruolo di playmaker, con Roque Mesa e Óscar Rodríguez che dovrebbero agire da mezzali. In difesa sulle fasce ci saranno Rosales a destra e Jonathan Silva a sinistra, mentre in mezzo giostreranno Bustinza, Omeruo e Dimitrios Siovas. Fra i pali ci sarà Cuéllar.

Valverde risponderà con il consueto 4-3-3. Fuori per infortunio in difesa Semedo e Jordi Alba, mentre sarà assente per squalifica anche Sergi Roberto. A destra spazio dunque alla terza scelta Wagué, con Junior Firpo a sinistra e coppia composta da Piqué e Lenglet al centro. A centrocampo Busquets agirà da regista, mentre Arthur e De Jong saranno le due mezzali. In attacco il tridente delle meraviglie composto da Messi, Luis Suárez e Griezmann.

LEGANÉS (5-3-2): Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Dimitrios Siovas, Jonathan Silva; Roque Mesa, Rubén Pérez, Óscar Rodríguez; Arnáiz, Braithwaite.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Wagué, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.