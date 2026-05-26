LEGACY - SOS, quando essere italiani è "solo" un dettaglio: perché Ancelotti è la migliore speranza del Brasile ai Mondiali

Dorival Junior aveva appena subìto la sua seconda sconfitta in 16 partite come allenatore del Brasile. Eppure, essere travolti per 4-1 dall'Argentina, poco dopo una terribile esperienza in Copa America finita amaramente ai rigori nel primo turno a eliminazione diretta, è bastato a trasformare la stragrande maggioranza dei brasiliani nella Regina di Cuori della storia di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ di Lewis Carroll, quasi gridando: "Tagliategli la testa!". La partita a Buenos Aires non era ancora finita e sapevano già tutti che l'atmosfera stava diventando insopportabile per un Dorival abbattuto, con lo sguardo perso e distante. Non essere più "il Paese delle Meraviglie del calcio", dopo due decenni senza vincere un Mondiale, è costato caro a quasi tutti gli allenatori brasiliani.





Ci sono voluti tre giorni perché la testa di Dorival cadesse, ma il verdetto era già scritto. Quando TV Globo, che tradizionalmente funge da termometro del Paese per quel che riguarda la nazionale, ha dichiarato, attraverso la voce di Luís Roberto, che il Brasile aveva bisogno di "un cambio di rotta per il futuro, pensando al Mondiale 2026", era chiaro che la Federcalcio brasiliana (CBF) avrebbe dovuto cercare il suo quarto allenatore diverso, pur dello stesso ciclo, per il torneo in Nord America. Due settimane dopo è stato annunciato Carlo Ancelotti e una leggera brezza di ottimismo relativo al sogno del sesto titolo mondiale ha sfiorato il collo di tutti i tifosi.





L'entusiasmo per l'arrivo dell'italiano, anche se così a ridosso del Mondiale, non era esagerato. Per anni, molti brasiliani avevano sognato l'idea quasi impossibile di vedere Pep Guardiola alla guida della nazionale. Avere uno dei migliori allenatori di tutti i tempi, reduce da diversi successi al Real Madrid, dove tra l’altro aveva conosciuto in maniera importante molti dei migliori giocatori del Brasile, era un motivo sufficiente per tornare a sognare. Ma l'arrivo del primo commissario tecnico straniero nella nazionale brasiliana simboleggiava anche una dolorosa verità che era diventata quasi l'elefante nella stanza: il declino degli allenatori brasiliani.

L'INFLUENZA STRANIERA E IL DECLINO DEGLI ALLENATORI BRASILIANI

CR Flamengo

Gli allenatori stranieri non sono una novità nel calcio brasiliano e hanno dato enormi contributi alla sua evoluzione. La cosiddetta ‘scuola ungherese’, attiva in tutto il mondo negli anni '40 e '50, arrivò ai campi brasiliani anche attraverso figure come Dori Kurschner, che introdusse le prime vere idee tattiche in Brasile, e Bela Guttmann, con il suo assistente al Sao Paolo nel 1957, Vicente Feola, che allenò poi il Brasile nel suo primo titolo mondiale nel 1958. Nel 1965, l'argentino Filpo Nunez fece un lavoro così eccezionale con il Palmeiras che la sua squadra rappresentò in tutto e per tutto il Brasile, indossando la maglia verdeoro della nazionale in un'amichevole contro l'Uruguay.

Ma a partire dal 2019, il successo dell'allenatore portoghese Jorge Jesus con il Flamengo ha spalancato le porte agli allenatori stranieri. Altri allenatori portoghesi - Abel Ferreira al Palmeiras e Artur Jorge al Botafogo - hanno poi riscritto la storia con vittorie e titoli. L'argentino Juan Pablo Vojvoda è arrivato nel 2021 come un nome sconosciuto ma è presto diventato una leggenda al Fortaleza, portando il club a sognare trofei nazionali e continentali, e arrivando persino a rifiutare molteplici offerte da club più grandi prima di andarsene nel 2025 con un addio commovente. Nel frattempo, gli allenatori brasiliani venivano sempre più messi da parte. Sono diventati, per la maggior parte, un Piano B. Metà degli allenatori nella massima serie brasiliana ora proviene da altri Paesi.

La convinzione comune - e potrebbe essere ancora valida - è che gli allenatori brasiliani siano da tempo superati. Se gli allenatori argentini o uruguaiani a volte allenano i top club in Champions League, perché nessun brasiliano lo fa da decenni? Gli ultimi sono stati Luiz Felipe Scolari al Chelsea e Vanderlei Luxemburgo al Real Madrid a metà degli anni 2000. Coloro che hanno avuto successo in Sud America sono spesso diventati vittime dell'implacabile giostra degli allenatori in salsa brasiliana, o sono stati nominati in nazionale, solo per passare da geni a fallimenti agli occhi del pubblico, giudicati esclusivamente da risultati deludenti.

CIRCOLO VIZIOSO

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Il Paese che esporta i migliori calciatori del mondo ha faticato a produrre pensatori e strateghi d'élite. Con rare eccezioni, il Brasile ha trascorso gli ultimi decenni riciclando sempre gli stessi profili per nominarli alla guida della nazionale: dal veterano che in passato ha avuto successo, al disciplinarista, passando per il nome in hype e per una figura paterna. Carlos Alberto Parreira, campione del mondo nel 1994 e una delle principali menti tattiche della sua generazione, guidò di nuovo la squadra nel 2006, ma non riuscì a mettere in campo correttamente una formazione piena di stelle come Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kakà, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lucio e Juan. La reazione a quel fallimento, attribuito in parte all'eccesso di festeggiamenti e di ego dei giocatori, fu quella di nominare un intransigente che non aveva mai nemmeno allenato un club: Dunga, il capitano del Brasile del 1994. Ha avuto due mandati, tra il 2006-10 e il 2014-16, e nessuno dei due ha impressionato.

Mano Menezes ha vissuto un periodo di popolarità dopo il 2010 ma non è riuscito a sopportarla. Scolari, poi, è tornato nel 2013 basandosi puramente sulla nostalgia per il Mondiale 2002 e il suo famoso concetto di ‘Famiglia’. Apparve persino in una pubblicità interpretando una figura paterna amorevole che guidava i bambini su un campo da calcio. Alla fine, quell'immagine paterna è diventata crudelmente ironica quando il Brasile ha perso 7-1 contro la Germania in una semifinale mondiale che sembrava quasi una partita tra adulti e ragazzini. In questo cast rotante, Tite sembrava il più pronto quando prese il comando prima del Mondiale 2018. Il suo inizio nelle qualificazioni fu interessante e, essendo emerso come il miglior allenatore nella storia del Corinthians, avendo vinto quasi ogni titolo importante disponibile, godeva di un rispetto universale. Fu persino descritto come ‘un allenatore europeo in salsa brasiliana’. Ma anche Tite ha fallito, incapace di superare i quarti di finale in due Mondiali. Dopo essersi dimesso nel 2022, non è riuscito a ottenere alcun incarico importante in Europa, che invece era stato il suo sogno.

Senza l’allenatore più competente che il Brasile aveva avuto da anni, la Federcalcio - essa stessa impantanata in un tumulto istituzionale - ha preso una decisione sbagliata dopo l'altra nella preparazione per il 2026. Fernando Diniz sembrava l'allenatore brasiliano più innovativo da decenni, noto per il suo audace stile basato sul possesso palla. Nel 2023 stava guidando il Fluminense in una stagione storica che sarebbe culminata nella vittoria della Copa Libertadores quando il presidente della Federcalcio Ednaldo Rodrigues lo chiamò per ricoprire un doppio ruolo e gestire sia il club che il Paese ad interim mentre cercava ancora di convincere Ancelotti. L'errore? Portare sulla panchina verdeoro il più originale allenatore brasiliano dell'era moderna senza alcun progetto o piano a lungo termine. È stato tutto improvvisato. E, com'era prevedibile, ha fallito. Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid alla fine del 2023, mentre Diniz ha ottenuto solo due vittorie in sei partite. L'opportunità è poi ricaduta su Dorival Junior, reduce da solide avventure con Flamengo e Sao Paolo. Le sue doti migliori erano la calma e la sua reputazione di allenatore vicino ai giocatori, qualcuno che gestiva i vari ego con diplomazia. All'epoca, il Piano B perfetto per Ancelotti, ma adesso sappiamo come è andata a finire.

UNA NUOVA ERA

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In verità, il Brasile è stato fortunato ad assicurarsi Ancelotti. L'italiano ha dovuto sopportare un’ultima deludente stagione con il Real Madrid nel 2024-25, e il club gli ha aperto la porta per un’uscita dignitosa. E non ha perso l'occasione di fare la storia accettando la chiamata del Brasile. Le trattative iniziate da Rodrigues sono state concluse dal nuovo presidente della Federcalcio Samir Xaud dopo la rimozione del suo predecessore dall'incarico. Non erano tutti contenti, però. Diversi allenatori brasiliani hanno criticato la decisione di assumere uno straniero. Antonio Lopes, un nome rispettato a livello nazionale e direttore tecnico durante il trionfo mondiale del 2002, ha espresso disapprovazione, chiedendo a GE: “Il Brasile è diventato cinque volte campione con cinque allenatori brasiliani. Perché portarne uno straniero?”.

Anche l'ex allenatore del Brasile e vincitore del Mondiale 1970 Emerson Leão ha commentato le circostanze che hanno portato all'arrivo di Ancelotti. “Tutti i grandi club sono gestiti da stranieri. Dov'è il Brasile? Dove sono gli allenatori brasiliani? Dove sono le persone responsabili di questo spettacolo?”, si è domandato alla CNN. “Sono profondamente deluso da questa nuova generazione di allenatori che permette che questo accada, incapace di mostrare più forza e più qualità per far parte della nostra nazionale”.

Altri grandi nomi, tuttavia, hanno approvato la mossa. Gli ultimi due allenatori del Brasile vincitori del Mondiale, Parreira e Scolari, hanno benedetto l'italiano. Ancelotti ha persino ricevuto la replica di una giacca indossata da Mario Zagallo, una delle figure più simboliche del Brasile, come regalo di benvenuto.

In un videomessaggio mostrato durante la cerimonia di presentazione, Parreira ha detto: “Caro Ancelotti, siamo molto felici che tu abbia accettato l'invito ad allenare il Brasile, una delle squadre più famose al mondo, ora guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Possa tu raggiungere il tanto desiderato sesto titolo. Ti auguro tutto il successo del mondo”.

Presente all'evento, Scolari ha abbracciato calorosamente Ancelotti. “È un piacere, una gioia, una soddisfazione e un privilegio essere qui con te”, ha detto. “Sii te stesso, la persona che sei sempre stata, e otterrai in Brasile ciò che hai già ottenuto altrove. Tutto il meglio, per te e per il nostro Brasile. Saremo sempre con te”. Anche Dorival Júnior è apparso in seguito in una foto amichevole con il suo successore, sorridendo fianco a fianco.

Tra le otto nazioni che hanno vinto la Coppa del Mondo, tre di quelle che stanno vivendo i più lunghi digiuni di titoli sono attualmente guidate da allenatori stranieri: l'Uruguay dall'argentino Marcelo Bielsa, l'Inghilterra dal tedesco Thomas Tuchel e il Brasile da Ancelotti, che ora rappresenta la migliore speranza per la nazionale brasiliana per conquistare finalmente il suo sesto titolo mondiale. Nonostante la coincidenza, ogni situazione ha il suo contesto. Quella del Brasile, tuttavia, la dice lunga sulla mutevole identità della nazionale. Dal 2006, oltre l'80% delle rose del Brasile per i Mondiali è stato composto da giocatori che militano in Europa. Molti lasciano il continente da adolescenti e completano lì la loro formazione. Di conseguenza, non sono più profondamente immersi nella cultura casalinga del calcio brasiliano. Un allenatore europeo per giocatori che sono, per molti versi, atleti con mentalità europea ha senso - e ancor di più se quell'allenatore è Ancelotti.

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L'INCASTRO PERFETTO

La carriera di Ancelotti ha seguito a lungo una via parallela al verdeoro del Brasile. Come giocatore, è stato uno dei preferiti dell'allenatore svedese Nils Liedholm, un uomo che divenne un ammiratore del calcio brasiliano dopo averlo vissuto in prima persona. E, tra l’altro, Liedholm segnò con la maglia della Svezia nella finale del Mondiale 1958, vinta dal Brasile. Prima di ritirarsi, Ancelotti ha giocato anche accanto a due grandi centrocampisti brasiliani, Paulo Roberto Falcao e Toninho Cerezo. Ma come allenatore, il suo legame con le stelle brasiliane è andato oltre. Al Milan, ha allenato Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho e molti altri. In particolare, ha trasformato Kakà in Pallone d'Oro nel 2007.

Al Real Madrid, Ancelotti è stato fondamentale nella trasformazione di Vinicius Junior da giovane talentuoso ma discontinuo in un attaccante di classe mondiale, autore di goal decisivi. Sotto la sua guida, Vinícius è stato nominato miglior giocatore FIFA nel 2024. Ancelotti conosce intimamente le personalità e gli stili di gioco dell'attuale generazione brasiliana: Casemiro, Rodrygo, Eder Militao e persino Richarlison, che ha allenato brevemente all'Everton e che ha quasi portato a Madrid, sono tra gli oltre 30 giocatori ad aver giocato con l'italiano durante la sua carriera.

Se il flusso globale di denaro ha trasformato i giocatori della nazionale brasiliana in professionisti essenzialmente europei, plasmati da academy, tattiche e stili di vita europei, avere un allenatore europeo che li capisce veramente potrebbe risultare meno come un tradimento e più come una necessità.

Pochi allenatori conoscono le stelle del Brasile così profondamente come Ancelotti. Li ha guidati, sfidati e festeggiati per decenni. Quindi, se i calciatori brasiliani moderni sono diventati cittadini globali, perché l'uomo che li guida non dovrebbe essere qualcuno che conosce il loro mondo a fondo? In definitiva, il fatto che Ancelotti sia italiano è solo un dettaglio. A meno che, ovviamente, tu non sia un allenatore brasiliano che sogna ancora di prendere il suo posto.