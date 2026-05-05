LEGACY - Senegal, dalla delusione della regola del Fair Play a una squadra costruita per la gloria

Nel vasto e storico archivio dei drammi della Coppa del Mondo, poche uscite di scena sono state così silenziosamente brutali, e così stranamente chirurgiche, come quella del Senegal nel 2018. Nessun goal all'ultimo minuto; nessun calcio di rigore; nessun crollo drammatico. Solo una regola. Una colonna nascosta nel profondo del manuale FIFA. Il conteggio dei cartellini gialli. E con quello, i Leoni della Teranga sono usciti; eliminati non dalla sconfitta, ma da una questione disciplinare.

Era la prima volta nella storia che una squadra veniva eliminata dalla regola del fair play; un tecnicismo che puniva la moderazione rispetto alle reti subite, la disciplina rispetto al destino. Ma per il Senegal, quel momento non è stato solo una fonte di dolore; è stato un punto cardine, un punto di svolta, una linea netta tra ciò che era stato e ciò che poteva essere.

Perché la storia del Senegal ai Mondiali non è una storia piena di fallimenti, piuttosto di evoluzione. Dallo shock sismico del 2002 alla crudele aritmetica del 2018, a una squadra, quella attuale, per il 2026 che potrebbe essere la più forte che l'Africa abbia mai avuto. I Leoni hanno ruggito, sono inciampati, si sono raccolti e sono risorti.

Questa è sempre stata la loro avventura, fatta di estro e furia, di stelle toccate con un dito e cicatrici, di ritmo calzante e resilienza. Di una squadra che rifiuta di svanire, rifiuta di essere dimenticata e rifiuta di essere rappresentata da nient'altro che dalla grandezza.

SCUOTERE IL MONDO

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Il debutto del Senegal ai Mondiali del 2002 non fu solo un evento storico, fu mitico. Sorteggiati nel Gruppo A con i campioni in carica della Francia, la Danimarca e l'Uruguay, ci si aspettava che i Leoni della Teranga facessero solo da spettatori. Ma nella partita inaugurale, stupirono il mondo.

Il goal di Papa Bouba Diop contro la Francia, la nazione che un tempo aveva colonizzato il Senegal, offrì più di una semplice vittoria a sorpresa per 1-0. Causò un terremoto culturale.

Guidata dal capitano Aliou Cissé, la squadra del Senegal giocò con spavalderia, unità e gioia. Esultarono dopo il goal e pressarono senza lesinare impegno. Successivamente pareggiarono con Danimarca e Uruguay, per poi battere la Svezia negli ottavi di finale grazie a un golden goal.

Il Senegal raggiunse i quarti di finale come seconda squadra africana di sempre a riuscirci, dopo il Camerun nel 1990. La loro corsa finì contro la Turchia, ma il messaggio fu chiaro: l'Africa poteva competere ad alti livelli. Il Senegal non era solo una sorpresa. Era una conferma.

Quella squadra del 2002 divenne leggenda: Diop, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Tony Sylva. Non erano solo giocatori, erano diventati pionieri. E la loro eredità rimane ancora oggi in ogni maglia senegalese indossata nel mondo.

LUNGO SILENZIO

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Dopo il 2002, le aspettative salirono alle stelle, ma il capitolo successivo del Senegal vide dominare il silenzio. Non sono riusciti a qualificarsi per i Mondiali del 2006, 2010 e 2014, un decennio di assenza che sembrò un esilio.

Le ragioni erano complesse: la politica interna, l'instabilità in panchina e un divario generazionale giocarono un ruolo importante. La magia del 2002 era svanita e il Senegal faticava a ritrovare una certa continuità.

Eppure, nel profondo, qualcosa si stava muovendo. Le accademie giovanili stavano crescendo e in Europa stavano emergendo nuovi giocatori. Nel 2015, la Federazione calcistica senegalese fece una mossa audace: nominò Cissé, il capitano del 2002, come capo allenatore. Fu un ritorno simbolico, un uomo che aveva guidato il Senegal in campo ora lo avrebbe guidato dall’area tecnica. E arrivò con una visione fatta di disciplina, identità e crescita a lungo termine.

La nomina di Cissé non venne universalmente celebrata, anche perché chi criticava metteva in dubbio la sua esperienza. Ma lui portò qualcosa di più profondo, un senso di continuità, di affari in sospeso. Sapeva cosa il Senegal poteva essere ed era determinato a costruirlo.

LE CONSEGUENZE... DEL FAIR PLAY

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Russia 2018 doveva essere la rinascita del Senegal. Sedici anni dopo il loro folgorante debutto, tornarono ai Mondiali con talento, disciplina e una squadra che fondeva esperienza e gioventù.

Nel Gruppo H affrontarono Polonia, Giappone e Colombia. Dopo una vittoria per 2-1 contro la Polonia e un pareggio per 2-2 con il Giappone, il Senegal arrivò all'ultima partita con la Colombia sapendo che bastava un pareggio per superare il turno.

Persero 1-0, il che significava che il Giappone aveva gli stessi punti, la stessa differenza reti e gli stessi goal segnati. L'ultimo criterio di spareggio? Il fair play. I quattro cartellini gialli del Giappone gli conferirono un vantaggio rispetto alle sei ammonizioni dei Leoni della Teranga. Il Senegal era fuori.

Fu la prima volta nella storia della Coppa del Mondo che la regola del fair play veniva usata per eliminare una squadra, segnando una fine straziante per la nazione dell'Africa occidentale. Tuttavia, il motivo del loro fallimento fu l'incapacità di chiudere la seconda partita del girone contro il Giappone e la mancanza di disciplina, oltre che la semplice sfortuna.

Eppure, anche nel dolore, ci fu un miglioramento. Il Senegal aveva giocato con una certa struttura, con maturità e con un senso. I semi erano stati piantati.

RITORNO E ASCESA

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Dopo la delusione del 2018, il Senegal è ripartito; non solo tatticamente, ma spiritualmente. Sono tornati alla progettazione, hanno ricalibrato le loro ambizioni e hanno iniziato a ricostruire con determinazione. Nel 2022, hanno sollevato la Coppa d'Africa per la prima volta nella loro storia, un trionfo che è sembrato sia una svolta che un'incoronazione, un segnale che i Leoni della Teranga erano pronti a ruggire di nuovo.

Sono arrivati in Qatar 2022 con rinnovata fiducia, portando con sé lo slancio della gloria continentale e la pacata sicurezza di una squadra che aveva imparato dalle proprie cicatrici. Anche senza la sua stella Sadio Mané, escluso per infortunio pochi giorni prima del torneo, la squadra ha mostrato una resilienza notevole.

Nella fase a gironi, hanno perso contro l’Olanda in una partita d’esordio combattuta, ma si sono ripresi con le vittorie su Qatar ed Ecuador che gli hanno assicurato un posto nella fase a eliminazione diretta. Negli ottavi di finale hanno affrontato l'Inghilterra, ma il divario tecnico è stato evidente. Una sconfitta per 3-0 ha posto fine alla loro corsa, ma non ha cancellato i loro progressi.

Cissé, al suo settimo anno come allenatore, ha continuato a instillare disciplina, identità e un senso di scopo collettivo. Il Senegal si era evoluto. Non era più solo una squadra che viveva di "momenti". Stava diventando una macchina, un sistema, una struttura destinata a durare. E quel sistema stava iniziando a dare i suoi frutti, non solo nei risultati, ma nella convinzione. Nella cauta certezza che qualcosa di speciale stesse prendendo forma.

LA SQUADRA PIÙ FORTE D'AFRICA

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L'attuale rosa del Senegal è senza dubbio la più completa del calcio africano. Non si tratta solo di talento individuale, anche se ce n'è in abbondanza. Si tratta di equilibrio ed esperienza.

Al centro della generazione d'oro del Senegal c'è Mané, l’intramontabile talismano la cui influenza trascende il campo. Venerato non solo per la sua velocità fulminea e la sua precisione sotto porta, ma per la sua intelligenza, umiltà e instancabile etica del lavoro, Mané è diventato un simbolo dell'eccellenza senegalese. È il motore emotivo della squadra, il giocatore che porta con grazia il peso delle aspettative e la cui sola presenza carica chi lo circonda.

Accanto a lui sta sorgendo una nuova ondata di talenti, nessuno più emblematico di Nicolas Jackson. Attualmente in prestito al Bayern Monaco dal Chelsea, Jackson porta una nuova ventata di dinamismo alla linea d'attacco del Senegal. Il ventiquattrenne gioca con rapidità, un centravanti che vive nello spazio, che pressa con intensità e che rifinisce con classe. I suoi scatti allungano le difese, le sue zampate creano pericoli e la sua fiducia è contagiosa. In una squadra ricca di esperienza, lui è il jolly; il giocatore che può spostare l'equilibrio di una partita con uno scatto di genio.

Dietro di loro, l’ultimo uomo del Senegal è Édouard Mendy, un portiere cui percorso che lo ha condotto alla vittoria della Champions League fa parte della storia del calcio. Mendy rimane una presenza imponente tra i pali. I suoi riflessi sono prontissimi, la sua compostezza è incrollabile e la sua leadership è vitale per la struttura difensiva del Senegal. Nei momenti di caos, lui rappresenta la calma.

A tenere salda la difesa c'è Kalidou Koulibaly, l'indomabile difensore centrale il cui mix di fisicità ed eleganza lo ha reso uno dei difensori più rispettati nel calcio mondiale. Leader naturale, Koulibaly porta solidità e serenità alla linea arretrata. La sua capacità di leggere il gioco, vincere i duelli e far partire attacchi dalle retrovie lo rende la spina dorsale del sistema di Cissé.

E a centrocampo, l'emergere di Pape Matar Sarr ha aggiunto una nuova dimensione alle strategie del Senegal. Il centrocampista del Tottenham gioca con una maturità superiore ai suoi anni, viaggiando per il campo con uno scopo e molta precisione. Abile nell'interrompere il gioco e nello spingersi in avanti, Sarr è la definizione di forza box-to-box per eccellenza; un giocatore che ricuce difesa e attacco con visione, grinta ed energia sconfinata.

Insieme, questo nucleo costituisce il cuore pulsante di una squadra che non si accontenta più del potenziale. Sono gli architetti di un’ambizione nuova; costruita non solo sul talento, ma sulla fiducia, sull'esperienza e sulla fame condivisa di fare la storia.

Aggiungete a questo una panchina piena di talento che include Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdou Diallo, e avrete una squadra che può ruotare, adattarsi e competere ai massimi livelli.

Il lungo mandato di Cissé ha creato continuità. Il suo stile pragmatico, un tempo criticato, ora viene considerato profetico. Il Senegal non gioca solo facendo affidamento al talento, gioca con uno scopo. E in una Coppa del Mondo 2026 estesa a 48 squadre, con più spazio per il caos e le opportunità, il Senegal potrebbe essere attrezzato meglio che mai per arrivare in fondo.

Ciò che distingue questa squadra non è solo il talento. È la coesione. Questi giocatori si conoscono. Hanno vinto insieme, hanno perso insieme e sono cresciuti insieme. Portano le cicatrici del 2018 e le lezioni del 2022. Non sono solo una squadra: sono qualcosa di unico, di identitario.

OLTRE IL CAMPO

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Il viaggio del Senegal ai Mondiali non riguarda però solo i risultati. Riguarda la rappresentazione, l'orgoglio, il modo in cui il calcio riflette lo spirito di una nazione.

I Leoni della Teranga giocano con un senso ben preciso; un mix di struttura europea e spontaneità africana. I loro tifosi sono tra i più passionali al mondo. I loro giocatori portano il peso della storia, non come un fardello, ma come carburante.

Dalle strade di Dakar alle accademie calcistiche della Francia, i calciatori senegalesi crescono con il ricordo del 2002 e la delusione cocente del 2018. Sanno cosa significa scioccare il mondo. Sanno cosa significa mancare l'obiettivo per un soffio. E ora, sanno cosa serve per costruire qualcosa di duraturo.

L'ascesa del Senegal è anche un modello per il calcio africano. Stabilità nella guida tecnica, investimenti nei giovani e un'identità chiara. Questi non sono più dei lussi, sono necessità. E il Senegal, più di ogni altra qualificata africana, sembra averlo capito.

Sono diventati più di una squadra, un modello di riferimento. E la loro influenza si estende oltre i confini. I club europei ora osservano il talento senegalese con interesse. I giovani giocatori vedono un percorso, uno scopo, una promessa.

COSA ACCADRÀ?

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La quinta apparizione del Senegal alla Coppa del Mondo nel 2026 non riguarda la redenzione. Riguarderà la realizzazione. La squadra è pronta, l'allenatore è esperto e le cicatrici si sono ormai rimarginate. Il sogno rimane. Hanno battuto i campioni del mondo; hanno raggiunto le ultime otto; sono stati eliminati per dei dettagli. Ora puntano più in alto.

Perché per il Senegal, la Coppa del Mondo non è solo un torneo. È uno specchio, un banco di prova, un luogo dove nascono le leggende e dove gli affari in sospeso trovano una risoluzione.

E questa volta, non si tratta solo di sperare, ma di puntare a qualcosa. Danno la caccia alla storia, per diventare la prima squadra senegalese a raggiungere una semifinale mondiale, o forse anche di più. Danno la caccia al riconoscimento collettivo, per dimostrare che la loro generazione d'oro non è solo talentuosa, ma intramontabile. Danno la caccia alla giustizia, per esorcizzare i fantasmi del 2018, quando furono i cartellini gialli, e non i goal, a porre fine alla loro avventura.

Ma soprattutto, danno la caccia a qualcosa di più profondo, un momento che trascenda il calcio. Un momento che unisca una nazione, elettrizzi un continente e riscriva la narrazione di ciò che le squadre africane possono ottenere sul palcoscenico mondiale.

Il viaggio del Senegal è sempre stato qualcosa di più dei risultati. Riguarda il percorso e la resilienza, l'orgoglio e la perseveranza, il potere dello sport di riflettere lo spirito di un popolo.

Nel 2002 hanno scioccato il mondo. Nel 2018 sono stati sconfitti dal regolamento. Nel 2022 hanno ricostruito tutto dalle ceneri. E nel 2026 ritornano; non come sfavoriti, ma come contendenti a qualcosa di importante. I Leoni della Teranga hanno ruggito, prima, ma ora sono pronti a dominare.

E quando scenderanno in campo in Nord America, non porteranno solo le speranze del Senegal. Porteranno il peso di un continente. Il ricordo di ogni occasione mancata di un soffio. Il fuoco di ogni bambino cresciuto sognando all'ombra del 2002. E la convinzione che questa volta la storia possa finire diversamente. Perché la regola del fair play può averli estromessi una volta. Questa volta possono riscrivere un altro finale. Un passaggio alla volta. Un goal alla volta. Un ruggito alla volta.