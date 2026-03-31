LEGACY - I ragazzi dell’Inghilterra del 1966: quando il calcio "tornò a casa" davvero

Gli inglesi parlano di "Football Coming Home" dal 1996, quando la band indie The Lightning Seeds e due comici, Frank Skinner e David Baddiel, pubblicarono il singolo "Three Lions", vista l’opportunità di ospitare l'Euro '96. Per gli inglesi, la canzone è una celebrazione del british humor e di cosa significhi essere ancora ottimisti nonostante decenni di delusioni. Per tutti gli altri, invece è un segno dell'arroganza e della presunzione inglese, la sensazione che rivendichino sempre in qualche modo la proprietà dello sport più popolare al mondo perché l'hanno inventato loro.





Quando l'Inghilterra raggiunse le semifinali del Mondiale 2018 e il tormentone "It’s Coming Home" divenne impossibile da ignorare, la Croazia usò la cosa a proprio vantaggio. "Abbiamo visto Football’s Coming Home e abbiamo pensato: 'Sì, ma dovete ancora giocare contro di noi'", ha ricordato Ivan Rakitic.

Tre anni dopo, quando l'Inghilterra ha perso la finale dell'Europeo contro l'Italia a Wembley ai rigori, il difensore azzurro Leonardo Bonucci ha urlato alla telecamera: "It’s coming to Rome!". L'Inghilterra ha poi perso la seconda finale consecutiva agli Europei contro la Spagna nel 2024, restando con un solo trofeo importante in bacheca: la Coppa del Mondo vinta in casa nel 1966. Questa è la storia del momento più alto dell'Inghilterra, un trionfo avvenuto proprio perché si spogliarono della loro famigerata arroganza e capirono cosa serviva per vincere.

DALLE CENERI

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Per una nazione che ha inventato il calcio così come lo conosciamo e lo ha diffuso in molte parti del mondo, l'Inghilterra inizialmente mostrò pochissimo interesse per la Coppa del Mondo. Non parteciparono alle prime tre edizioni del torneo perché si erano ritirati dalla FIFA. Lo fecero per il Mondiale del 1950, presentandosi convinti che avrebbero vinto. Invece, tornarono a casa al primo ostacolo dopo una delle sconfitte più umilianti di sempre, perdendo 1-0 contro gli Stati Uniti.

Un imbarazzo ancora maggiore arrivò tre anni dopo, quando furono schiantati per 6-3 dall'Ungheria a Wembley.

"Forse l'Inghilterra, un tempo maestra, ora può imparare dagli allievi", disse un vanitoso Ferenc Puskas.

A giocare per l'Inghilterra quel giorno c'era Stanley Matthews, il primo vincitore in assoluto del Pallone d'Oro. C'era anche Alf Ramsey, che ebbe la sfortuna di essere in campo anche nella disfatta contro gli USA.

Un decennio dopo aver perso il "Match del Secolo" contro l'Ungheria, Ramsey fu nominato CT dell'Inghilterra. Non avrebbero potuto scegliere uomo migliore per risollevare le sorti della nazionale. Ramsey aveva precedentemente preso per mano l'Ipswich Town mentre era in Terza Divisione e lo aveva condotto fino alla laurea di campione in Prima Divisione. La sua squadra non aveva grandi nomi, ma una volontà implacabile di vincere e la consapevolezza di come farlo.

Ramsey trasportò quella qualità alla nazionale. Al momento della nomina, promise: "Anche nei giorni in cui l'Inghilterra aveva grandi giocatori come Stanley Matthews e Tom Finney, avrebbe fatto meglio con un progetto preciso. Ogni progetto deve essere adattato ai punti di forza e di debolezza dei giocatori".

Ramsey costruì la sua Inghilterra su una difesa solida come la roccia, che non avrebbe subito goal al Mondiale fino all'83° minuto della semifinale contro il Portogallo. Ma forse la migliore dimostrazione del suo pragmatismo fu schierare la sua stella, Bobby Charlton, a marcare a uomo Franz Beckenbauer, in finale.

GLI... "SMUSSATI"

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Ramsey era severo con i suoi giocatori, vero, ma loro gli erano leali. "In campo avrei dato la vita per Alf Ramsey", disse Alan Ball, la cui corsa instancabile ai tempi supplementari nella finale contro la Germania Ovest fu fondamentale per il trionfo inglese. Nobby Stiles affermò di essere "sceso in campo preparato, se necessario, a morirci per lui".

Nonostante avessero raggiunto la fase a eliminazione diretta solo due volte nei quattro Mondiali precedenti e non fossero mai andati oltre i quarti di finale, Ramsey mise subito le cose in chiaro dichiarando che l'Inghilterra non era solo una delle favorite per sollevare la Coppa del Mondo, ma che l'avrebbe anche fatto. "Credo che vinceremo la Coppa del Mondo", disse. "Abbiamo abilità, abbiamo la determinazione, abbiamo la forza. Abbiamo la personalità, abbiamo il carattere e abbiamo giocatori con il giusto temperamento".

Quella audace previsione fu messa alla prova da una misera prestazione in un torneo noto come "La Piccola Coppa del Mondo" nel 1964 a Rio de Janeiro, quando l'Inghilterra venne travolta 5-1 dal Brasile e finì all'ultimo posto di un mini-girone che comprendeva anche Portogallo e Argentina. Ma la fiducia crebbe a meno di un anno dal torneo, quando l'Inghilterra batté la Spagna 2-0 in un'amichevole al Santiago Bernabeu.

Da quel momento in poi, la squadra di Ramsey fu conosciuta come "The Wingless Wonders" (Le meraviglie senza ali), caratterizzata da un modulo 4-3-3 in cui l'allenatore rinunciava ai tradizionali giocatori di fascia a favore di un centrocampo folto. Cosa ancora più significativa, l'Inghilterra batté la Spagna senza il suo uomo di punta e allora capocannoniere di sempre Jimmy Greaves, assente perché malato. Greaves era tecnicamente intoccabile, ma il risultato di Madrid diede all'Inghilterra la sensazione che fosse più probabile vincere il Mondiale senza un giocatore che tendeva a seguire le proprie regole piuttosto che le istruzioni dell'allenatore. Il dilemma si risolse quando Greaves si infortunò allo stinco nella terza partita del girone contro la Francia.

PICKLES, IL CANE CHE SALVÒ IL TROFEO

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Il Mondiale del 1966 fu scosso da due questioni enormi prima ancora di iniziare. Le nazioni africane annunciarono un boicottaggio quando la FIFA dichiarò che il continente non avrebbe avuto un posto per la qualificazione diretta. Poi, il trofeo Jules Rimet venne rubato da una bacheca a Westminster. Fu lanciata una massiccia operazione di polizia, ma alla fine il trofeo non fu trovato dai detective, bensì da un cane di nome Pickles.

Il collie bianco e nero fiutò un pacchetto vicino a un'auto mentre era a passeggio nel sud di Londra con il proprietario Dave Corbett, che lo aprì trovandovi dentro il trofeo luccicante. Lo portò immediatamente alla stazione di polizia locale. Quando l'Inghilterra fu incoronata campione, Corbett e il suo astuto canino furono invitati alla cena celebrativa.

Poi, ecco quello che sarebbe diventato un tratto distintivo dei tornei futuri: l'Inghilterra fece segnare un inizio poco entusiasmante con un cauto 0-0 contro l'Uruguay. Si sbloccò nella seconda partita contro il Messico, con Bobby Charlton a segno con uno dei suoi classici tiri "a palla di cannone" e Roger Hunt, per una vittoria per 2-0. Una doppietta di Hunt regalò all’Inghilterra un altro 2-0 sulla Francia, spianando la strada al quarto di finale contro l'Argentina, che sarebbe passato alla storia come una delle partite più violente della storia dei Mondiali.

All'epoca non c'era risentimento politico tra le due nazioni (la disputa sulle Falkland sarebbe iniziata solo 16 anni dopo), ma l'Argentina si sentì danneggiata già giorni prima del fischio d'inizio.

“NON SCAMBIATE LA MAGLIA CON QUELL'ANIMALE”

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Gli arbitri per i quarti di finale dovevano essere nominati durante una riunione tra delegati, ma i rappresentanti argentini arrivarono in ritardo. Quando arrivarono, furono informati che il tedesco Rudolf Kreitlein avrebbe arbitrato la partita. I loro sospetti aumentarono ulteriormente quando un arbitro inglese fu nominato per l'altro quarto di finale tra Germania Ovest e Uruguay, vinto dai tedeschi 4-0 dopo tre decisioni controverse.

"L'arbitro era totalmente di parte, ha dato tutto all'Inghilterra", disse il capitano dell'Argentina Antonio Rattin, espulso nel primo tempo per aver discusso con Kreitlein. "Penso che volesse espellermi fin dall'inizio". Rattin si rifiutò di lasciare il campo per sette minuti e, quando finalmente se ne andò, accartocciò la Union Jack (la bandiera britannica) sulla bandierina del calcio d'angolo e iniziò a insultare la folla, che gli lanciava lattine di birra.

L'Inghilterra sfiancò i 10 avversari rimasti in un match di logoramento ed estremamente aggressivo prima che Geoff Hurst — entrato al posto di Greaves per fare la sua prima apparizione nel torneo — segnasse di testa il goal decisivo, su cross del suo compagno di squadra del West Ham Martin Peters. Al fischio finale, Ramsey entrò in campo per proibire a George Cohen di scambiare la maglia con Alberto Gonzalez, che definì un "animale".

Gli animi si accesero: i giocatori dell'Argentina cercarono di farsi strada con la forza nello spogliatoio dell'Inghilterra e lanciarono una sedia contro la porta; Roberto Ferrero attaccò l'arbitro mentre il suo compagno di squadra Ermindo Onega sputò in faccia al vicepresidente della FIFA.

UNA FINALE INTRISA DI STORIA

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Il Portogallo, con il capocannoniere del torneo Eusebio, fu l'avversario dell'Inghilterra in semifinale. Fu una partita meno accesa, ma l'Inghilterra portò in campo il "fuoco", specialmente con Bobby Charlton, che segnò un goal per tempo. Tra i due goal di Charlton, Gordon Banks aveva negato il pareggio a Eusebio con una parata miracolosa.

Il fratello maggiore di Bobby, Jack, fece la sua parte dall'altro lato del campo, commettendo un fallo di mano intenzionale per impedire al Portogallo di segnare. Eusebio trasformò il rigore, ma l'Inghilterra avanzò verso la finale contro la Germania Ovest. Erano passati 21 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e, sebbene non fosse esattamente un ricordo fresco nelle menti dei giocatori, era difficile da dimenticare. Nobby Stiles era nato durante un bombardamento su Manchester. Martin Peters era stato sfollato mentre alcuni membri della famiglia di sua moglie erano stati uccisi da una bomba durante il Blitz. "Il passato era lì, che ci piacesse o no", ricordò Hurst. "Per noi, per loro, per la folla".

Il suocero di Hurst era un paracadutista dello sbarco in Normandia e aveva un buon presentimento sulla partita, dicendo a chi gli stava intorno che l'attaccante avrebbe segnato una tripletta. Ma l'Inghilterra iniziò male quando Ray Wilson respinse di testa un cross servendo il pallone direttamente sui piedi di Helmut Haller, che portò in vantaggio la Germania Ovest.

L'Inghilterra non si fece prendere dal panico e sei minuti dopo Hurst segnò il primo goal della sua futura tripletta grazie a un'altra giocata made in West Ham, realizzando di testa su una punizione battuta rapidamente dal capitano Bobby Moore. Peters, soprannominato "The Ghost" (il fantasma) per la sua capacità di apparire dal nulla, si avventò su un tiro deviato di Hurst portando l'Inghilterra a un passo dalla vittoria. Ma la Germania pareggiò all'89° minuto con Wolfgang Weber durante una mischia furibonda in area di rigore.

"BATTETELI DI NUOVO"

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Ramsey trasmise un messaggio semplice ma estremamente efficace nella breve pausa prima dei supplementari: "Li avete battuti in 90 minuti, ora batteteli di nuovo in 30". L'Inghilterra tornò in vantaggio con Hurst con un goal che è rimasto per sempre avvolto nelle polemiche: il suo tiro potente colpì la traversa e rimbalzò sulla linea di porta.

L'arbitro svizzero Gottfried Dienst si consultò con il guardalinee sovietico Tofiq Bahramov prima di convalidare la rete. Ancora oggi, il resto del mondo crede che la palla non avesse superato la linea. Hurst non poté vedere perché era a terra, ma crede alla parola di Roger Hunt, che era proprio vicino alla palla. "Roger ne è sicuro, altrimenti sarebbe andato sulla palla invece di allontanarsi", ha detto. "L'istinto gli ha detto che era goal. Questo è sempre stato sufficiente per me e lo sarà sempre".

Non ci sono dubbi invece sul terzo goal di Hurst, arrivato su un altro assist di Moore. Il commento di Kenneth Wolstenholme mentre Hurst dava il colpo di grazia alla nazionale tedesca è entrato nel folklore inglese: "Ed ecco Hurst. C'è della gente in campo, pensano che sia tutto finito. Lo è adesso!".

Gli eroi dell'Inghilterra divennero immortali. Una statua del tridente del West Ham (Peters, Moore e Hurst) fu eretta fuori da Upton Park. Un altro busto di Moore è stato costruito all'apertura del rinnovato stadio di Wembley, nel 2000. Gordon Banks ha una statua a Stoke, così come Ramsey a Ipswich.

UN SOLO SPRAVVISSUTO

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Ma gli architetti del più grande trionfo del paese non sono stati sempre trattati con i guanti. Alla squadra fu dato un bonus di 1.000 sterline a testa, equivalenti a circa 16.000 sterline odierne. Per fare un confronto, ogni giocatore della rosa dell'Argentina vincitrice del Mondiale 2022 ha guadagnato un bonus di 500.000 dollari.

Dopo il ritiro, molti giocatori intrapresero lavori normali lontano dal calcio. Hurst entrò nel settore assicurativo. Wilson divenne un impresario funebre. Otto dei giocatori che disputarono la finale parteciparono al Mondiale del 1970 in Messico, dove la Germania Ovest si prese la rivincita rimontando da 2-0 nei quarti di finale per vincere 3-2 dopo i supplementari.

Quello fu l'inizio della fine per quella generazione. L'Inghilterra non riuscì a qualificarsi per il Mondiale del 1974, portando al licenziamento di Ramsey. Bobby Moore morì di cancro al colon nel 1993, a soli 51 anni. Fu poi rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro ai testicoli due anni prima del Mondiale, ma non l'aveva detto a nessuno se non ai familiari stretti. Sei giocatori hanno sofferto di demenza, inclusi Jack e Bobby Charlton, così come Ramsey. La morte di Bobby nel 2023 ha lasciato Hurst come l'unico superstite della squadra che giocò la finale. Hurst è sopravvissuto a un attacco di cuore nel 2024. E a quasi 60 anni di distanza, nessuna squadra inglese è riuscita a eguagliare i risultati del 1966.

60 ANNI DI SOFFERENZA

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L'Inghilterra non raggiunse neanche il Mondiale del 1978, un secondo fallimento consecutivo dopo quello del 1974. Arrivarono all'edizione del 1982 in Spagna, ma furono eliminati nella seconda fase a gironi. Molti altri dispiaceri dovevano ancora arrivare: la "Mano de Dios" di Diego Maradona nel 1986; la sconfitta ai rigori contro la Germania Ovest nel 1990 dopo le lacrime di Paul Gascoigne; la mancata qualificazione per il 1994; la sconfitta ai rigori contro l'Argentina nel 1998 dopo l'espulsione di David Beckham; il pallonetto subito da David Seaman e firmato Ronaldinho nel 2002; un'altra straziante sconfitta ai rigori nel 2006 per mano del Portogallo dopo il rosso a Wayne Rooney e l'occhiolino di Cristiano Ronaldo; il "goal fantasma" di Frank Lampard contro la Germania nel 2010 (una punizione del destino per il controverso goal di Hurst); l'uscita ai gironi nel 2014; un cammino inaspettatamente brillante nel 2018 terminato con la sconfitta ai supplementari contro la Croazia; la sconfitta contro la Francia nel 2022 dopo che Harry Kane ha sparato un rigore in cielo.

Le avventure dell'Inghilterra agli Europei hanno seguito uno schema simile: sconfitte ai rigori nel 1996, 2004 e 2012, un'uscita ai gironi nel 2000, la mancata qualificazione nel 2008 e l'altrettanto imbarazzante uscita contro l'Islanda nel 2016. Gareth Southgate è diventato il primo allenatore dopo Ramsey a portare l'Inghilterra in una finale importante a Euro 2020, salvo cadere all'ultimo ostacolo contro l'Italia con l'ennesima sconfitta ai rigori.

Hanno raggiunto di nuovo la finale nel 2024, ma sono stati nettamente battuti dalla Spagna. Oltre ad aver ottenuto i migliori risultati dai tempi di Ramsey, Southgate è l'allenatore che più gli somiglia, avendo ritrovato diversi successi ma soprattutto restituito la speranza e l'orgoglio alla sua nazionale. L'Inghilterra ha poi stravolto i piani nominando Thomas Tuchel nel 2024, affidandosi alla capacità del plurivincitore tedesco di fare le mosse giuste nei momenti di massima pressione per capitalizzare finalmente sull'ultima "generazione d'oro" di giocatori. Ma anche se Tuchel dovesse portare l'Inghilterra fino in fondo in Nord America, lui e la sua squadra non potranno mai veramente emulare i ragazzi del 1966.