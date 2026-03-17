LEGACY - World Cup Legacy: come il Canada ha realizzato i suoi sogni qualificandosi per i Mondiali 2022

Tutto ebbe inizio nel 2019. In quell'anno, il Canada batté la nazionale statunitense per la prima volta dopo 34 anni. Invece di portare la squadra in trionfo, l'allora allenatore John Herdman mostrò ai Les Rouges una compilation di video che mostrava il sacrificio compiuto dal suo team. In uno, c'era Jonathan David che inseguiva Michael Bradley mentre cercava di dettare i ritmi di gioco. Poi, la reazione della panchina canadese a un duro fallo subito.





Herdman sostenne, all'epoca, che era proprio quel genere di momenti — quel tipo di determinazione — che avrebbero portato il Canada al primo Mondiale dal 1986. Tre anni dopo, ebbe ragione. Il Canada ospitò la Giamaica al BMO Field nel gelo, travolgendo i Reggae Boyz. Cyler Larin, Tajon Buchanan e Junior Hoilett andarono a segno davanti a uno stadio tutto esaurito con temperature sotto lo zero.

In quella circostanza erano chiaramente i favoriti. La Giamaica veniva da un momento di difficoltà, il Canada era in testa alle qualificazioni CONCACAF. Quella partita restituì semplicemente la realtà di ciò che sembrava inevitabile. Eppure, dovevano vincerla comunque. E nella neve di Toronto, Les Rouges si scatenarono. Questo, ovviamente, era l’ultimo atto della missione di Herdman e di tutti i suoi video. Non ci sarebbe stata vittoria completa finché il suo paese non si fosse qualificato per un Mondiale.

Herdman, che era sempre stato contrario a cantar vittoria durante la sua gestione, si lasciò finalmente andare alle emozioni in un'intervista post-partita:

"Penso che se ci sosteniamo a vicenda... questo è il momento in cui tutti devono sostenere il calcio e unirsi. Perché possiamo diventare una forza globale. È arrivato il momento", disse dopo il fischio finale.

Quella partita, giocata il 27 marzo 2022, rimane senza dubbio il match più famoso nella storia della nazionale canadese. Certo, erano già stati a un Mondiale in passato, ma il 1986 era preistoria rispetto al calcio moderno. Questo è stato un momento diverso, il giorno in cui Les Rouges sono tornati a essere una nazione calcistica. E da allora non si sono più guardati indietro.

I FALLIMENTI DEL 1986 E GLI ANNI DI SOFFERENZA





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In realtà, il Canada nel 1986 non avrebbe dovuto qualificarsi. Se il 2022 è stato un traguardo pensato e raggiunto, il 1986 fu un miracolo. Non tutti i membri di quella squadra giocavano a calcio a livello professionistico, e chi lo faceva proveniva dalla NASL, una lega che aveva sospeso le attività nel 1985. All'epoca solo due nazioni CONCACAF si qualificavano per il Mondiale e, con il Messico già qualificato come ospite, il Canada dovette lottare con il resto della regione. Gli USA non erano ancora una vera e propria forza. Il Canada superò agevolmente il primo turno, per poi trovarsi in un girone all'italiana con Honduras e Costa Rica, due paesi con culture calcistiche molto più consolidate.

Riuscirono a strappare un punto prezioso in Costa Rica e proseguirono con una vittoria per 1-0 in Honduras, grazie a un goal segnato da un operaio del gas a tempo pieno. Ciò preparò il terreno per la finale in casa contro l'Honduras. Chi vince passa. Il Canada fece il tutto esaurito in uno stadio temporaneo da 13.000 posti a St. John's, Terranova, e ottenne una vittoria per 2-1, conquistando il suo primo accesso ai Mondiali.

Quella squadra, nonostante un nucleo di veterani della NASL e alcuni giocatori che si erano distinti alle Olimpiadi del 1984, era ancora dolorosamente inesperta. Faticarono persino a organizzare partite amichevoli.

Come ricordò l'allenatore Tony Waiters: "Quello che facemmo fu formare, più o meno, una squadra 'itinerante'. Andavamo praticamente ovunque ci pagassero. Facemmo un tour del Nord Africa, andammo anche in Asia. Qualsiasi opportunità per disputare una partita dove ci fossero entrate economiche, così da poter girare parte di quei soldi nelle tasche dei giocatori."

I bookmakers dicevano che il Canada non aveva quasi nessuna possibilità di segnare neanche un goal. Ebbero ragione. E infatti Les Rouges uscirono dal girone senza segnare. Di norma, è qui che le nazionali dovrebbero fare il salto di qualità, con la vecchia generazione che ispira la nuova a fare meglio. Invece, il Canada si bloccò. Non riuscirono a qualificarsi nel 1990 dopo aver perso il doppio confronto con il Guatemala. I tentativi del 1994 e del 1998 furono altrettanto fallimentari, mentre un'inaspettata vittoria della Gold Cup nel 2000 si rivelò poco più di un falso miraggio.

HERDMAN E IL SOGNO





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Poi, verso la fine degli anni 2010, qualcosa cambiò con l'ingaggio di un allenatore importante. Octavio Zambrano aveva fatto un discreto lavoro alla Gold Cup 2017 superando i gironi per la prima volta dal 2009. Ma quando John Herdman si rese disponibile, la Federazione canadese colse l'attimo. L'allenatore, molto stimato, aveva fatto bene con la nazionale femminile, trasformandola in una vera e propria protagonista mondiale. L'inglese era stato accostato a diversi incarichi di prestigio, non ultimo quello della nazionale femminile inglese.

Ma il Canada voleva tenere Herdman con sé e lo nominò a capo della nazionale maschile nel gennaio 2018 con un contratto di otto anni. Il suo compito era semplice: ricostruire il calcio canadese. Ed era un'impresa titanica. Les Rouges avevano il talento, ma erano nel caos. Herdman aveva già gestito una ricostruzione con il calcio femminile; per gli uomini si trattava dell'ennesima opera di resurrezione. E lo fece con grande stile. Affermò, entro un anno dalla nomina, che il Canada sarebbe stato ai Mondiali del 2022. Molti, inclusi gli osservatori americani, sogghignarono. "Davvero fa sul serio?".

Eppure, i risultati iniziarono ad arrivare. E quando divenne chiaro che il paese avrebbe ospitato i Mondiali del 2026 insieme a Stati Uniti e Messico, il sogno divenne sempre più realistico. Aiutò anche il fatto che il Canada avesse una buona squadra, guidata dalla giovane stella del Bayern Monaco Alphonso Davies e che fosse circondata da molta esperienza. E Herdman era anche un eccellente gestore, capace di ispirare il gruppo.

"Penso che per ogni minuto della giornata il mister abbia un discorso motivazionale pronto", disse Lucas Cavallini dopo una vittoria nel 2019. "È per questo che siamo qui. È per questo che stiamo facendo cose importanti".

ARRIVARE FINO IN FONDO





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Alla fine, la qualificazione sembrò quasi facile. Herdman costruì una squadra solida attorno a Davies, concesse minuti importanti a un giovane attaccante come Jonathan David e convinse diversi giocatori con doppia cittadinanza a scegliere il Canada. L'identità della squadra cambiò radicalmente. In passato, il Canada era stato difensivo, persino timoroso. Herdman non cercava di dominare tecnicamente, ma sapeva invece che la flessibilità tattica sarebbe stata vitale. E in Davies aveva trovato il miglior terzino sinistro del calcio mondiale.

A causa del basso ranking FIFA, il Canada dovette affrontare un solo turno preliminare per raggiungere il girone a otto squadre finale. Lo superarono agevolmente, travolgendo Haiti 4-0 tra andata e ritorno. Sulla carta, sembrava un girone difficile, pur con tre posti automatici. Gli USA cercavano vendetta dopo aver mancato il Mondiale del 2018; il Messico era il Messico (sempre favorito). Il terzo posto sembrava aperto, ma la Costa Rica era la favorita dopo la storica cavalcata del 2014.

Les Rouges iniziarono con due pareggi: un punto frustrante in casa contro l'Honduras, seguito da un pari più accettabile in trasferta contro gli Stati Uniti. Poi liquidarono El Salvador, strapparono un punto all'Azteca e inciamparono in uno 0-0 contro la Giamaica. Dopo cinque giornate le prestazioni erano buone e il Canada era imbattuto, ma dovevano iniziare a vincere. Seguì una travolgente striscia di sei vittorie consecutive, segnata dai successi contro il Messico e, soprattutto, contro gli Stati Uniti. La vittoria contro il Messico avvenne sotto una fitta nevicata a Edmonton, portando alle reazioni dei social media che soprannominarono lo stadio "Iceteca".

Quello fu, di fatto, sufficiente per garantire la qualificazione automatica. Quando arrivò la partita con la Giamaica, sembrava quasi una formalità. Ah, e finirono anche primi nel girone.

"Ora la gente ci crede. Ed è incredibile quanto ci credano. Le cose non faranno che migliorare. Adesso vogliamo andare al Mondiale e lasciare il segno", disse il centrocampista Jonathan Osorio.

L'IMPATTO DELLA MLS





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Vale la pena notare che c'è un'impronta distintiva della Major League Soccer nel miglioramento del calcio canadese con Herdman. Certo, l'allenatore è nato in Inghilterra e si è formato in Nuova Zelanda, e il Canada aveva già un panorama calcistico prima del suo arrivo. Ma il viaggio verso il Mondiale non sarebbe stato possibile senza il contributo della MLS. Ci sono delle cose ovvie: la MLS ha tre franchigie canadesi, tra cui il Toronto FC (che ha vinto il "treble" nel 2017).

Ma il bacino dei giocatori era pesantemente basato sulla MLS. Mentre Berhalter (CT degli USA) si allontanava dai talenti domestici in favore dei nomi europei, Herdman cercava risposte proprio nella MLS. Convocò 16 giocatori della MLS durante la corsa qualificazione, 10 per le ultime due partite. In parte ciò è dovuto alla creazione di una "filiera" di talenti che prima non esisteva. Per anni, i talenti canadesi dovevano trasferirsi nei college americani anche solo per avere una chance di diventare professionisti. Dal 2007, con l'ingresso del Toronto FC, sono nate altre opzioni. E sebbene non abbiano ancora prodotto stelle assolute nate calcisticamente in Canada (Davies è diventato famoso una volta passato al Bayern), queste squadre hanno fornito alla nazionale una profondità preziosa.

QATAR E LA FINE DI UN CICLO





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Tutto questo non è bastato in Qatar. Il sorteggio fu brutale: un raggruppamento con il Belgio (molto quotato), la Croazia (che aveva grande esperienza) e la sorpresa del torneo, il Marocco. Herdman aveva trasmesso fiducia alla squadra prima del torneo.

"Affronteremo i Golia del calcio mondiale, non c'è dubbio, e noi qui siamo Davide. Ma Davide è sempre stato destinato a battere Golia, basandosi sulla piena consapevolezza dei propri punti di forza".

Una sconfitta di misura contro il Belgio offrì speranza, e dopo che Davies segnò il primo storico goal del paese a un Mondiale dopo soli due minuti contro la Croazia, l'entusiasmo schizzò alle stelle. Ma durò poco. La Croazia rispose con quattro reti. Il Marocco li batté nell'ultima partita. Finirono con tre sconfitte, zero punti e, dopo l'entusiasmo, tutto andò in pezzi.

Le cose rischiarono di degenerare. Herdman portò il Canada alla finale di CONCACAF Nations League 2023, ma contro gli USA non scattò la magia e vennero eliminati a un passo dalla vittoria. Herdman lasciò l'incarico nell'ottobre 2023 per passare al Toronto FC, dove faticò immensamente. Fu costretto a dimettersi nel 2024 dopo che emerse il suo coinvolgimento consapevole in un enorme scandalo in cui la federazione canadese fu sorpresa a usare droni per spiare gli allenamenti degli avversari. Herdman fu menzionato nel rapporto e ricevette una nota scritta; non è chiaro se avesse orchestrato lui il tutto. Jesse Marsch, assunto dopo di lui, dichiarò in seguito di "non sapere molto di quello che stava succedendo". In ogni caso, Les Rouges avevano bisogno di un nuovo allenatore e di un altro reset culturale.

JESSE MARSCH E UN FUTURO LUMINOSO





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Ed eccoci a Marsch, un uomo che ha molto da dimostrare. L'americano, secondo le indiscrezioni, era in lizza per la panchina degli USA prima che la federazione scegliesse Mauricio Pochettino. Marsch, dopo aver mancato l’incarico, lanciò una furiosa campagna mediatica spiegando quanto tutto fosse stato mal gestito dalla federazione per cui aveva lavorato come assistente.

Ha accettato l'incarico in Canada nel maggio 2024, a meno di un mese dalla Copa América. Marsch, come Herdman, aveva una squadra eccellente ma sembrava spacciato contro le big sudamericane. Invece, ha guidato Les Rouges a un'incredibile semifinale, persa contro i futuri campioni dell'Argentina. Da allora, sono cresciuti costantemente. La Gold Cup è stata una delusione, ma nelle amichevoli pre-2026 il Canada è sembrato una squadra difficile da battere. Davies si sta riprendendo da un infortunio al crociato, ma dovrebbe essere in piena forma per il 2026.

Anche Marsch sta beneficiando della MLS, seppur in modo diverso. Non è un segreto che la Federazione canadese sia a corto di fondi, e i tre club MLS del paese hanno aiutato a pagare lo stipendio dell'ex tecnico di Lipsia e Leeds. Marsch insiste che non c'è alcun obbligo di convocare giocatori MLS in cambio, ma l'accordo sottolinea un senso di unità nazionale.

Forse è proprio questo il punto. Marsch è un allenatore eccellente che ha ereditato il posto di una leggenda come Herdman. Cercherà di fare ancora meglio giocando in casa. Se il 2022 è stato l’anno più bello nella storia del calcio canadese, forse, sotto Marsch, sono all’orizzonte giorni ancora migliori.



