LEGACY - "Go, go, USA!": quando il goal di Donovan ha creato il primo momento virale della Nazionale statunitense, dando eco al calcio americano nel mondo

Il calcio, quando è bello, non riguarda vittorie e sconfitte o goal e parate; riguarda i sentimenti. Nella sua essenza, lo sport in generale è un'esplosione emotiva, qualcosa di condiviso tra persone che guardano lo stesso momento dispiegarsi in tempo reale. È l'abbraccio con lo sconosciuto accanto a te, il grido che non ti rendi conto di aver emesso, l'incredulità che ti costringe a fissare uno schermo o un campo chiedendoti cosa hai appena visto.





Per molti tifosi di calcio americani, il goal di Landon Donovan contro l'Algeria ai Mondiali del 2010 è stato proprio quel momento. Arrivò in un'era in cui i social media si stavano ancora affermando, quando le esperienze online condivise stavano appena iniziando a definire le varie community. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui quella rimane la rete più rivista nella storia del calcio statunitense. Quelle reazioni dal vivo — i bar che si accendevano, i salotti che esplodevano di gioia — presero vita propria, conservate per sempre nella prima epoca virale.

Il goal di Donovan ora vive negli archivi di YouTube con milioni di visualizzazioni e nei ricordi dei tifosi che hanno vissuto quel momento proprio mentre accadeva. Ed è così anche per lo stesso Donovan. Per quello che è probabilmente il più grande giocatore statunitense di tutti i tempi, è ancora il goal che lo definisce: il suo momento iconico, la sua eredità, quella che ha cristallizzato tutto ciò che ha un certo valore per il calcio americano.

È stata una tempesta perfetta — dentro e fuori dal campo. E in un momento in cui il calcio americano aveva bisogno di un episodio determinante, ne ha ottenuto uno in Sudafrica, un evento che ha cambiato tutto per le generazioni a venire.

IL CONTESTO





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In vista della Coppa del Mondo 2010, la Nazionale statunitense si trovava a un bivio. Il loro progetto era decollato nel 2002, raggiungendo i quarti di finale, per poi crollare nella fase a gironi quattro anni dopo. Donovan aveva vissuto entrambi gli estremi: da brillante giovane stella del 2002 a volto frustrato del 2006. Nel 2010, c’era una domanda: dove era diretto esattamente il calcio americano?

Il sorteggio del girone non offrì troppo tempo per ambientarsi. Gli Stati Uniti aprirono contro l'Inghilterra, un confronto intriso di storia e aspettative. L'Inghilterra era la favorita e tutti pensavano potesse vincere il raggruppamento; Stati Uniti, Slovenia e Algeria sarebbero rimaste a lottare per il secondo posto. Un grintoso pareggio per 1-1 contro i "Three Lions" diede una spinta iniziale.

La seconda partita portò il caos. Sotto 2-0 contro la Slovenia, gli Stati Uniti misero in atto una rimonta furiosa. Maurice Edu pareva aver segnato il goal della vittoria nel finale, salvo poi ricevere un misterioso fischio per un fallo, con la rete poi annullata. "Sento fischiare e dico: 'Che diavolo?'", ha detto Edu a ESPN nel 2020. "Se quel goal viene convalidato diventa probabilmente la più grande rimonta nella storia del calcio statunitense... Ma sapete una cosa? Ha portato a un momento incredibile nella partita contro l'Algeria".

Con due punti in due partite, gli Stati Uniti arrivarono alla gara finale del girone sapendo esattamente cosa dovevano fare.

"SEMBRAVA IMPOSSIBILE"





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L'ultima partita della fase a gironi, giocata a Pretoria il 23 giugno, iniziò in modo caotico. L'Algeria colpì la traversa nei primi minuti, portando quasi quasi gli Stati Uniti a un “familiare” svantaggio iniziale. Ma dopo quello spavento, gli americani ripresero il controllo del match. Clint Dempsey lanciò, ondata dopo ondata di attacchi, vedendosi annullare un goal per fuorigioco, colpendo il palo e sbagliando un'enorme occasione che lasciò la partita in qualche modo ancora senza reti.

Mentre il cronometro scorreva verso il 90° minuto, riducendo anche le speranze mondiali della Nazionale statunitense. "Stavano uscendo dalla Coppa del Mondo", ha detto il telecronista Ian Darke a Fox Sports. "I 90 minuti erano scaduti. Ricordo di aver pensato che quando Tim Howard ha preso la palla, quella era davvero l'ultima occasione. Non potevano farcela. Era una di quelle storie quasi troppo inverosimili". Eppure, la partita riservava ancora un ultimo colpo di scena.

IL GRANDE MOMENTO





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In tutto questo, c’è qualcosa che non si può dimenticare: Howard merita il suo riconoscimento. Senza di lui, il momento magico di Donovan non sarebbe mai accaduto. Senza di lui, non staremmo parlando del percorso della Nazionale statunitense ai Mondiali 2010, sedici anni dopo. "Quello che la gente non capisce di quella partita è che per gli ultimi 10 minuti circa, noi come cinque giocatori d'attacco abbiamo praticamente abbandonato le nostre responsabilità difensive", ha detto Donovan a The Athletic. "Tim sapeva che un gruppo di noi stava, per non dire altro, semplicemente restando alti in campo".

Pochissimi secondi dopo aver effettuato una parata super, Howard mostrò la sua astuzia. Il portiere della Nazionale statunitense afferrò immediatamente il pallone e lo lanciò verso i 50 metri, a metà campo, lanciandolo così velocemente che le telecamere della diretta non riuscirono a inquadrarlo. Improvvisamente, l'inquadratura si spostò per riprendere un Donovan in corsa, che iniziò a scattare verso la porta dell'Algeria prima di servire un passaggio ad Altidore. L'attaccante degli USA mise al centro un pallone per Dempsey, il cui tiro fu respinto dal portiere Rais M'bolhi. Che non respinse abbastanza lontano, però. Donovan, che non aveva mai interrotto la sua corsa, si avventò sulla palla vagante. Il resto è storia.

"È stato tutto così veloce da non doverci pensare", ha detto Donovan. "Se fosse stato più lento, avrei iniziato davvero a pensarci. Era in quella zona in cui è davvero solo istinto piuttosto che riflettere su dove vuoi piazzarla. Era proprio nel punto perfetto".

"Go, go, USA!" gridò Darke, una frase che sarebbe rimasta per sempre legata al telecronista, a Donovan e alla Nazionale statunitense. L'emozione in campo era facile da notare mentre i compagni di squadra si riunivano attorno al marcatore. Avevano vinto la partita nei momenti finali. La loro Coppa del Mondo non sarebbe finita contro l'Algeria, e lo sapevano nel momento in cui Donovan ha scagliato il suo tiro dritto in fondo alla rete. Quello che non sapevano, però, era cosa significasse per la gente a casa. A quanto pare, significava moltissimo.

"DEVI VEDERLO"





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Una rapida ricerca su YouTube di "Landon Donovan Algeria" presenta una varietà di risultati. Il primo risultato, però, non è mai cambiato. È un video che è diventato famoso quanto il goal stesso per aver mostrato un istante preciso e cosa quel momento ha significato per così tante persone.

Il video, pubblicato dall'utente Kitchel22130, ha accumulato oltre 5,5 milioni di visualizzazioni. Pubblicato due giorni dopo il goal di Donovan, era una compilation di reazioni da tutti gli Stati Uniti. Dopo tutti questi anni, i commenti sono ancora inondati di spettatori che dicono che il video ha trasmesso loro i brividi, sia quando è stato rilasciato, sia ora, quasi 16 anni dopo i fatti.

Gli utenti di YouTube non sono gli unici. Pochi giorni dopo il suo goal, anche a Donovan è stato mostrato il video. Gli ha aperto gli occhi su un fatto che aveva sempre creduto ma che ora sapeva essere vero: al suo Paese importava davvero.

"La mattina dopo il goal", ha detto Donovan al U.S. Soccer Podcast, "Siamo entrati nel centro stampa della U.S. Soccer, una delle stanze nel lodge in cui alloggiavamo, stavo passando durante la colazione e Michael Kammarman, Direttore delle Comunicazioni della U.S. Soccer, mi ha afferrato e ha detto: 'Devi vederlo'. Ripeto, era il 2010, quindi i social media non erano come sono ora, internet non era come oggi, ed eravamo dall'altra parte del mondo, quindi non eravamo davvero sintonizzati a ciò che stava succedendo a casa".

"Ci siamo seduti e abbiamo guardato il video, ed entrambi stavamo piangendo perché non potevamo credere che la gente a casa stesse vivendo il calcio in quel modo. Non lo avrei mai immaginato. Ti restituisce il senso dell'orgoglio per il tuo Paese perché molte di quelle persone non erano fan del calcio. Lo sono diventate dopo quel giorno, ma non erano fan del calcio prima, eppure lo stavano vivendo proprio come noi. Noi eravamo in campo, ma loro lo stavano vivendo allo stesso modo, attraversando le stesse emozioni".

Per molti, quell'esperienza è stata un punto di svolta. Come ha detto Donovan, molte persone sono diventate fan del calcio quel giorno e non si sono più voltate indietro.

IL MOMENTO CHE HA PLASMATO UNA GENERAZIONE





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Il giorno di quella partita contro l'Algeria, l'attuale stella dei Vancouver Whitecaps e nazionale statunitense Sebastian Berhalter e il resto della sua famiglia hanno preso quella che lui stesso ha definito "una decisione forte". Avrebbe saltato la scuola quel giorno, perdendo una recita scolastica, per guardare quella partita. C'era troppo in gioco per perdersela, ovviamente, e, alla fine, la decisione di Berhalter di guardare la Nazionale è stata premiata, no?

"Ricordo di aver pensato: 'Non posso credere che sia successo'", ha detto Berhalter al sito ufficiale della MLS dal ritiro della Nazionale Statunitense. "Ha acceso molto in me, onestamente. Crescendo, provare quella sensazione è stato qualcosa di davvero speciale. È stato per me il momento più memorabile in quel periodo, specialmente durante la crescita".

Ora, 16 anni dopo, quel bambino che allora aveva nove anni è lui stesso un centrocampista della Nazionale, con i propri sogni mondiali, ma Berhalter non è solo. C'erano molti bambini di nove anni che si sono innamorati del calcio quel giorno. C'erano alcuni trentenni, alcuni quarantenni e anche alcuni settantenni. Il goal di Donovan è stato un goal che, in un certo senso, ha trasceso lo sport ed è diventato qualcosa di più grande.

È per questo che dopo tutti questi anni, giocatori come Berhalter ci ripensano ancora. È per questo che, dopo tutti questi anni, è ancora lì tra i momenti più discussi nella storia del calcio americano. Ed è per questo che, alla fine, non riusciamo ancora a definire il vero impatto di quel goal, in gran parte perché è un goal che continua ancora oggi a ispirare tutti.

Questa è la vera eredità di Donovan. Dimenticate i trofei, i riconoscimenti e le statistiche e guardate più a fondo. In quel giorno in Sudafrica, Donovan ha ispirato una nazione e, ancora adesso, 16 anni dopo, quella nazione continua a parlare di dove si trovava quando l'ha visto, indipendentemente dal fatto che quella reazione sia stata ripresa in video o meno.