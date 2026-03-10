Legacy - Orgoglio: Un testimone racconta l'Algeria ai Mondiali. Dalla congiura di Gijón alla battaglia di Porto Alegre

Di Ayman Youssef.

Ero lì, nell'estate dell'’82. Un ragazzo con una piccola valigia, un taccuino e una bandiera verde, bianca e rossa nascosta tra le mie carte, come se fosse un segreto. Non stavo andando solo a seguire un torneo di calcio; stavo andando a testimoniare la nascita del sogno algerino in un mondiale.

Quel viaggio in Spagna non era solo lavoro; era un segno del destino. Credevo che il calcio potesse fare ciò che la politica non riusciva a fare: costringere il mondo ad ascoltarci, anche solo per 90 minuti.

LA STRADA PER GIJÓN

Il treno viaggiava verso nord, in direzione di Gijón, pieno di tifosi provenienti da diversi angoli del mondo: i tedeschi con i loro cappelli, gli spagnoli entusiasti e un piccolo gruppo di algerini che sventolavano bandiere nonostante la fatica e la distanza percorsa. Li guardavo e pensavo: "Quante storie contiene questo treno, quanti sogni, ricordi e lacrime devono ancora arrivare". A bordo comprai una copia di El País. Il titolo recitava: "Una partita facile per i tedeschi. Non ci saranno sorprese".

Sulla rivista Kicker lessi: "L'Algeria ha entusiasmo… ma il calcio richiede più dell'entusiasmo".

Sorrisi.

Non sapevo se la loro arroganza li avrebbe portati a sottovalutarci, ma ero certo che dentro ogni algerino ci fosse qualcosa che non deve mai essere sottovalutato.

16 GIUGNO 1982

Lo stadio stava praticamente bollendo, l'erba brillava sotto un sole pallido, come se il cielo stesso attendesse un miracolo. L'Algeria in maglia verde, faccia a faccia con i tedeschi, scesi in campo col volto cupo. Rabah Madjer brillava, mentre Lakhdar Belloumi sorrideva con la sicurezza di un uomo che sa che la storia va a favore dei coraggiosi. Balzai dalla sedia dopo il goal, la penna mi cadde di mano e gridai come mai prima d'ora. Vidi la bandiera algerina issarsi in uno stadio europeo per la prima volta. Poi arrivò il pareggio tedesco… un momento di tensione, ma Belloumi era lì: tiro! Goal!

Algeria due, Germania uno.

Non potevamo credere a ciò che stavamo vedendo. Persino i giornalisti tedeschi rimasero in silenzio per qualche secondo prima di scrivere confusi. Il giorno dopo, i giornali parlarono a nome di tutto il mondo. Le Monde: "Gli algerini hanno dato agli arroganti tedeschi una lezione di dignità"; The Guardian: "Questa partita cambierà la visione che l'Europa ha del calcio africano"; Bild: "Ci hanno scioccato… Non ce lo saremmo mai aspettati. Per la Germania è un’umiliazione". Quella notte non dormimmo. I tifosi algerini cantarono per le strade di Gijón fino all'alba. Non eravamo solo vincitori di una partita, eravamo i primi arabi a sconfiggere la Germania ai Mondiali.

LA CONGIURA

Pochi giorni dopo, eravamo lì ad aspettare il risultato di Germania-Austria, l'ultima partita del girone. Tutto ciò di cui avevamo bisogno era un risultato limpido, onesto. Invece, assistemmo a una sorta di patto, segreto. Ciò che accadde il 25 giugno 1982 fu una macchia nella storia della Coppa del Mondo.

La Germania segnò al 10° minuto e poi la partita si congelò. Passaggi corti, fischi di protesta, boo dagli spalti. Era come se i giocatori si fossero accordati, in silenzio. Niente attacchi, niente pathos, niente calcio. Il giornalista spagnolo accanto a me mormorò: "¡Esto es una vergüenza! (Questa è una vergogna!)". I tifosi spagnoli gridavano: "¡Fuera! ¡Fuera! (Fuori! Fuori!)". Persino il telecronista smise di parlare in segno di protesta.

Noi in tribuna stampa sedevamo spiazzati, rendendoci sempre di più conto che la qualificazione ci era stata rubata davanti agli occhi del mondo. The Times scrisse il giorno dopo: "Gijón… Il giorno in cui la sportività è morta". In Algeria, la gente scese in strada, non per piangere, ma con orgoglio. Un tifoso disse alla TV nazionale: "Abbiamo conquistato la dignità… e abbiamo perso contro un inganno".

UN RICORDO CHE NON MUORE MAI

Passarono gli anni. Invecchiai, il mondo cambiò, ma Gijón rimase una ferita mai rimarginata nel mio cuore.

A quel punto ero a capo della sezione sportiva del quotidiano nazionale. Seguivo ogni nuova squadra algerina come un padre che guarda i propri figli, da Madjer a Karim Ziani, da Hillal Soudani a Riyad Mahrez. Ogni volta mi chiedevo: "Verrà il giorno in cui affronteremo di nuovo la Germania?". Nel 2014, quel giorno arrivò.

IL RITORNO SUL PALCOSCENICO MONDIALE

Quattro anni dopo Gijón, pensavamo che la ferita si fosse rimarginata, ma la verità è che il nostro sogno non era mai morto. Tornammo ai Mondiali in Messico, nel 1986, con una nuova generazione che portava il peso della vecchia e una più anziana che guardava da lontano, sorridendo e aspettando una gioia. Ero lì, sotto il feroce sole messicano, a scrivere cronache su carta ingiallita, ricordando Gijón in ogni passaggio, in ogni coro. Come potevo dimenticare?

Affrontammo Irlanda del Nord, Brasile e Spagna, un girone difficile, come se il destino volesse metterci di nuovo alla prova. Pareggiammo 1–1 con l'Irlanda del Nord grazie a un bel goal di Djamel Zidane. Non dimenticherò mai la gioia nello stadio dopo quella rete. La speranza era tornata nei cuori algerini. Ma contro il Brasile vidi negli occhi dei giocatori un misto di paura e sicurezza, come se Madjer e i suoi coetanei sussurrassero: "Non verremo dimenticati, qualunque sia il risultato".

Al 66° minuto subimmo il goal decisivo. Nella terza partita, contro la Spagna, subentrò la disperazione. Entrammo in campo sconfitti ancor prima del fischio d'inizio e una sconfitta per 3-0 pose fine alla nostra corsa. Sì, il nostro viaggio finì presto, ma uscimmo a testa alta, cantando come facemmo a Gijón: "Possiamo perdere nel risultato, ma mai nei principi".

Quel torneo segnò l'addio di una generazione d'oro, che portava con sé sia il profumo della vittoria che il dolore del tradimento. Poi vennero gli anni del silenzio; anni in cui l'Algeria scomparve dai Mondiali, ma mai dai nostri cuori o dai nostri taccuini.

IL RUGGITO DI OMDURMAN

Passarono i decenni e le generazioni che non avevano mai conosciuto il sapore della Coppa del Mondo, mentre il calcio algerino andava alla deriva tra turbolenze e delusioni. Ma alla fine degli anni 2000, il seme ricominciò a germogliare. Nel 2009, il destino si fece ancora una volta avanti, nelle qualificazioni ai Mondiali, mentre un feroce duello tra Egitto e Algeria faceva rivivere ogni ricordo intriso di orgoglio e onore. In Algeria, i cuori battevano al ritmo della storia. Al Cairo, la tensione si accendeva. Le due squadre finirono a pari punti, portando la contesa a uno spareggio decisivo. Non sarebbe stata solo una partita; era la storia di una nazione che rivendicava il suo diritto di sognare.

Lo spareggio si svolse a Omdurman, in Sudan. Oh Dio, quella notte non svanirà mai. Ero lì, stringendo i miei fogli e il telefono, tremante. Lo stadio era pieno di bandiere che sventolavano, lacrime che scorrevano prima ancora dei goal. E al 40° minuto urlai finché la voce non mi si spezzò. Abbracciai l'uomo più vicino anche se non sapevo chi fosse. Era algerino? Arabo? Non importava. Eravamo un unico popolo, un unico battito. Non riesco a descrivere quel ruggito che scosse Omdurman. Riecheggia in me ancora oggi.

La leggenda era compiuta: l'Algeria tornava ai Mondiali dopo 24 anni di assenza.

IL RITORNO DEL SOGNO

Quando arrivai a Johannesburg, nel 2010, sentii che tutta l'Africa ci stava abbracciando. Bandiere algerine sventolavano in ogni angolo, i nostri cori risuonavano quasi come lo stesso inno nazionale. Affrontammo Slovenia, Inghilterra e Stati Uniti. Non facemmo molti punti, ma guadagnammo qualcosa di più grande: l'Esistenza. Vidi un ventenne piangere di gioia solo per aver sentito il "Kassaman" (l'inno algerino) ai Mondiali.

Pensai: "Anche se questa generazione non ha mai conosciuto Gijón, almeno saprà che l'Algeria non muore mai una seconda volta". Uscimmo presto, ma eravamo tornati in vita. E quel ritorno fu il preludio a qualcosa di più grande, in Brasile, quattro anni dopo.

UN PONTE PER PORTO ALEGRE

Da Gijón al Messico, da Omdurman al Sudafrica e poi il Brasile; l'Algeria ha attraversato un ponte dal dolore all'orgoglio. In ogni Mondiale vedevo un riflesso di me stesso, da giovane che gridava in una tribuna europea a vecchio che applaudiva in un Bar di Bab El Oued.

Il tempo era cambiato, ma lo spirito no. Lo spirito di una nazione che scrive la sua storia con la dignità prima ancora che con i goal.

IL BAR A BAB EL OUED

Questa volta non ero allo stadio. Ero seduto in un umile Bar di Bab El Oued, circondato da giovani, la maggior parte dei quali non era ancora nata quando giocammo a Gijón. Vecchie foto di Belloumi e Madjer erano appese alle pareti, gli eroi che un tempo umiliarono la Germania.

Su un piccolo schermo televisivo, la bandiera algerina sventolava nell'angolo dell'inquadratura. Sussurrai a me stesso: "Accadrà di nuovo il miracolo di Gijón?". Non avevo voglia di vivere quel dolore due volte. Tutti erano in silenzio, tranne il suono dei cuori che battevano per la paura, il dubbio e la speranza.

Rais M’Bolhi parava tiri come fosse di ferro e fuoco; Islam Slimani attaccava, mentre Manuel Neuer era praticamente un decimo difensore. Ogni minuto era una battaglia; ogni passaggio, un urlo. La partita fu epica, una fatica. La Germania non riuscì a segnare nei tempi regolamentari, ma nei supplementari, Andre Schürrle andò in rete dopo due minuti. Un colpo al cuore. Poi Mesut Özil siglò il secondo poco prima della fine. Ma non ci arrendemmo.

Al 120° minuto, Abdelmoumene Djabou segnò. Il Bar esplose di gioia. Quel goal fu il nostro grido d'orgoglio, la nostra risposta a Gijón. Un giovane accanto a me pianse e disse: "Zio, oggi abbiamo alzato la testa proprio come hai fatto tu nell'82". Lo guardai e, lo giuro, Gijón mi fece sorridere finalmente. Non vincemmo la partita, ma ci riprendemmo il nostro orgoglio.

IL MONDO SI INCHINA ALL'ALGERIA

Dopo la partita, il tono del mondo cambiò. Il telecronista lo disse chiaramente, citando l'allenatore della Germania: "Joachim Löw: l'Algeria è stata un avversario magnifico".

BBC Sport scrisse: "L'Algeria non ha perso, ha guadagnato il rispetto del mondo". Su Der Spiegel: "Gli algerini hanno fatto rivivere lo spettro di Gijón e hanno ridefinito l'orgoglio e la dignità". Jamal Jabali di Al Jazeera scrisse: "Gijón fu una cospirazione; Porto Alegre è stata una nobile vendetta — incompiuta, ma onorevole". Persino Le Monde titolò: "Algeria, la squadra che ha fatto tremare la Germania e le ha fatto intravedere l'abisso".

Sapevamo di non esserci vendicati con i goal, ma avevamo guadagnato il rispetto e la storia.

L'EREDITÀ DI GIJÓN

Dopo lo scandalo del 1982, la FIFA decise che tutte le ultime partite dei gironi dovevano essere giocate contemporaneamente. Una regola semplice, ma che garantiva la correttezza. In risposta, la rivista World Soccer scrisse: "Gijón non si è giocata invano, ha cambiato la Coppa del Mondo per sempre". Così, il nome dell'Algeria rimase impresso nella memoria della FIFA; non come una squadra che ha mancato la qualificazione, ma come una che ha trionfato per principio.

Fu una vittoria incompleta, eppure diede giustizia al calcio stesso. Ancora oggi, Madjer, Belloumi e i loro compagni rimangono immortali nella coscienza del calcio.

DALLO STADIO AL BAR

Tra gli spalti di Gijón e il Bar di Bab El Oued, ho vissuto la storia di una nazione che non si arrende. Nel primo caso, abbiamo combattuto l'inganno e il tradimento; nel secondo, abbiamo combattuto il tempo stesso.

Dai giovani che cantano in Europa agli anziani che applaudono ad Algeri, lo spirito era uno solo, l'Algeria era una sola, la patria era una sola. Puoi perdere una partita, ma l'Algeria, amico mio, non perde mai la sua storia.

ASSENTI NEL 2018

Lasciammo il Brasile a testa alta, credendo che quella pagina avrebbe aperto le porte a nuove glorie. Ma il calcio non mantiene promesse, dà e toglie, come il mare.

Passarono quattro anni, ma l'eco di Porto Alegre rimase. Tuttavia, in Russia nel 2018, fummo assenti. Per la prima volta da Omdurman, il tempo sembrava scorrere all'indietro. Nello stesso Bar di Bab El Oued, sedevo tra i giovani che guardavano la Coppa del Mondo senza la bandiera dell'Algeria. Tifavano per il Brasile, la Francia, l'Argentina, qualsiasi cosa per colmare il vuoto.

Uno di loro mi chiese: "Zio, come può l'Algeria essere assente? Non eravamo diventati eroi?". Sorrisi tristemente e dissi: "La vera sfida, ragazzo mio, non è ogni coppa in cui giochiamo, è credere che torneremo". Quelli furono anni di siccità nel calcio, ma necessari. Dalla loro polvere sarebbe nata una nuova generazione, che non ha mai visto né Gijón né Porto Alegre, ma che avrebbe imparato cosa significa giocare per una patria che non si accontenta mai.

LACRIME A BLIDA

Nel marzo 2022, eravamo tornati a giocare le qualificazioni allo stadio Mustapha Tchaker di Blida, a un passo dai Mondiali. Solo uno. Il cammino per il Qatar era stato caratterizzato dalla speranza in ogni casa algerina, in ogni strada di Orano, Annaba, Tamanrasset.

Sembrava di nuovo Omdurman. Contro il Camerun, ogni minuto era di fuoco — un goal per noi, un goal per loro — fino alla follia. Pensavamo di avercela fatta… fino all'ultimo minuto. Un cross, un colpo di testa, il silenzio. Vidi i tifosi crollare sugli spalti. I giornalisti accanto a me gettarono i loro fogli a terra. Per la prima volta in vita mia, non riuscivo a scrivere. Era come se Gijón fosse tornata, ma questa volta senza cospirazioni, solo con il cuore spezzato.

Quella notte scrissi nel mio diario: "Forse la partita con il Camerun è finita, ma il viaggio dell'Algeria no". Perché questo Paese, ogni volta che cade, si rialza più forte. Ogni volta che si rompe, la luce passa attraverso le sue crepe. E ora, ci prepariamo a scrivere un nuovo capitolo nel 2026.

UN SOGNO CHE NON MUORE MAI

Oggi, mentre scrivo queste righe, vedo bambini in Algeria che indossano le maglie di Djamel Belmadi, Mahrez e Slimani che giocano nei vicoli, gridando: "One, two, three… Viva l'Algérie!".

Sorrido e mi ricordo di me stesso a Gijón più di 30 anni fa. Questa è l'Algeria, non dipende dalle sue vittorie o sconfitte, ma dalla sua capacità di sognare ancora, e ancora. A Gijón è nato l'orgoglio; a Porto Alegre questo è tornato; a Blida ha dimostrato di non morire mai.

Questa è stata la mia storia, testimone oculare di un sogno che non è mai svanito.