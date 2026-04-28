LEGACY - L'incognita: Neymar è stato il volto solitario del Brasile ai Mondiali, ma cosa riserverà per lui il 2026?

Mani sui fianchi, sguardo distante. Lacrime di tristezza, di dolore. Anche se gli otto goal di Neymar ai Mondiali lo portano al pari di Rivaldo e davanti a campioni come Rivellino, Bebeto, Romário e Garrincha nella classifica marcatori di tutti i tempi, l'immagine che lo caratterizza nel più grande torneo di calcio non è di festa. È quella appena descritta: una sintesi di malinconia che rispecchia anche le deludenti esperienze del Brasile nei 24 lunghi anni di astinenza dal titolo conquistato del 2002.

È impossibile far gravare l'intero peso di quasi un quarto di secolo senza trofei solo sulle spalle di Neymar. Dopotutto, non ha giocato nel 2006 o nel 2010. Il più grande talento brasiliano dai tempi di Ronaldinho non ha ereditato il testimone da qualcuno. Non c'è stata una scena simbolica di una leggenda che passasse lo scettro al nuovo prodigio del Santos mostrandogli la via, come fece Pelé con Rivellino o Romário con Ronaldo.

Quando Neymar iniziò la sua storia con la Seleçao nel 2010, trovò davanti a sè un trono vuoto, anzi, più troni vacanti. Quasi per caso, quel periodo lì aveva lasciato una nazionale che un tempo traboccava di leader offensivi improvvisamente spaesata. Ronaldinho e Adriano erano in declino, e Kaká non fu più lo stesso dopo una serie di infortuni all'anca. Senza nessun altro pronto a condividere il suo fardello, Neymar non ebbe altra scelta se non quella di unificare tutte quelle responsabilità in un’unica missione.

Era l'unica strada possibile. Ed è anche lì che risiede parte del problema.

L'unica cosa che ha davvero tenuto in vita le speranze mondiali del Brasile tra il 2014 e il 2022 è stata la presenza di un solo giocatore, come se la squadra più titolata della storia fosse stata ridotta al livello di una piccola nazionale europea che produce un talento solo una volta ogni mezzo secolo.

Alla vigilia della Coppa del Mondo 2026, Neymar è lontano dal giocatore che è stato un tempo. Sebbene sia ancora venerato, non ricopre più lo stesso ruolo in un Brasile pieno di dubbi in vista del torneo in Nord America.

COLMARE IL VUOTO

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Quando debuttò col Brasile nel 2010, Neymar portava già su di sé enormi aspettative. Era il volto di una generazione promettente destinata a riportare una buona dose di estro e creatività alla Seleção, dopo che la squadra guidata da Dunga, improntata sulla disciplina, era stata eliminata contro l'Olanda nei quarti di finale del 2010. Il problema era che i veterani che supportavano quel tentativo di ricostruzione non erano dello stesso calibro delle grandi stelle del passato.

Neymar prese a tutti gli effetti la maglia numero 10 solo nel 2013, quando Luiz Felipe Scolari, l'allenatore che aveva guidato il Brasile al titolo del 2002, era tornato a sorpresa a guidare la nazionale nel tanto atteso Mondiale in casa. Le altre giovani promesse che avevano suscitato entusiasmo nel 2010 finirono per deludere, facendo perdere la panchina a Mano Menezes. Ganso e Alexandre Pato non sono mai riusciti a decollare, e anche Lucas Moura non ha convinto.

Vedere il miglior giocatore brasiliano indossare il numero di Pelé mandava un messaggio chiaro. Sebbene Scolari insistesse sul fatto che "Neymar non deve decidere la partita da solo; deve giocare per la squadra", era ovvio che la squadra fosse di Neymar. E anche se non è insolito che una superstar sia il protagonista principale, il problema era che nessun altro giocatore offensivo si avvicinava minimamente all'impatto del numero 10.

Per contestualizzare: nel 1958, un adolescente Pelé divenne una stella di livello mondiale, ma Garrincha fu altrettanto decisivo, mentre il miglior giocatore del Mondiale, secondo la FIFA, fu Didi. Nel 1962 si è ripetuto lo stesso pattern, con Garrincha ancora protagonista mentre un giovane Amarildo sostituiva l'infortunato Pelé. Nel 1970, Pelé ebbe compagni spettacolari come Jairzinho, Rivellino, Gerson e Tostão; il titolo del 1994 fu segnato dalla coppia Bebeto-Romário e il trionfo del 2002 venne condiviso tra Ronaldo e Rivaldo. La gloria non era mai dipesa da un singolo nome, neanche se quel nome era Pelé.

A 22 anni, Neymar impressionò al Mondiale 2014, non solo per la sua abilità ma per la sua capacità di trascinare la squadra sotto la pressione di giocare in casa in un'atmosfera fin troppo carica. Non era un compito destinato ai deboli di cuore. Il termine "Neymardependência" aveva assunto un certo significato dal 2013, e apparve persino sulle pagine di O Globo prima della semifinale contro la Germania, sottolineando che solo un giocatore era capace di far succedere qualcosa in favore del Brasile.

Dei 10 goal segnati dal Brasile prima di quella partita, Neymar aveva contribuito direttamente a metà di essi, con quattro reti e un assist. Ma un brutto infortunio alla schiena inflittogli dal colombiano Juan Camilo Zúñiga ai quarti di finale lo mise fuori gioco per il resto del torneo. Senza la sua unica stella, il Brasile venne umiliato 7-1 dalla Germania in semifinale, subendo la peggiore sconfitta mai affrontata da una grande nazione calcistica.

L'assenza di Neymar quella notte a Belo Horizonte non fece che aggravare l'ombra della "Neymardependência", una parola che avrebbe perseguitato la nazionale per gli otto anni successivi.

IL PRINCIPE CHE NON È RIUSCITO A DIVENTARE RE





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Prima della Coppa del Mondo 2018 in Russia, quel termine non veniva più usato per evidenziare le imprese di Neymar, ma per la paura di cosa sarebbe stato il Brasile senza che lui fosse in buone condizioni fisiche. Nel 2017, Neymar aveva fatto registrare il trasferimento più costoso della storia del calcio, lasciando il Barcellona per diventare protagonista assoluto al Paris Saint-Germain.

In Francia, però, collezionò infortuni e controversie a un ritmo simile di quanto fatto in precedenza. Il peggiore tra i guai fisici, all'inizio del 2018, insegnò ai brasiliani più cose sulle ossa metatarsali di quante ne avessero mai formulate sulle possibili formazioni d'attacco.

Neymar non era vicino alla piena forma in vista del Mondiale, ma il problema maggiore fu il suo comportamento. Era così emotivamente teso da scoppiare in lacrime dopo una facile vittoria nel girone contro il Costa Rica; e sebbene avesse segnato in quella partita e contro il Messico agli ottavi, le immagini che definirono il suo secondo Mondiale furono quelle che lo trasformarono in un meme globale: un giocatore che esagerava a ogni fallo con rotolamenti teatrali.

Adulti, bambini e persino anziani in tutto il mondo si filmarono mentre rotolavano più e più volte per imitare le reazioni del brasiliano. Neymar era diventato un oggetto di scherno per i tifosi avversari. E quando il volto della nazionale brasiliana diventa quasi una barzelletta, ne risente l'immagine dell'intero Paese.

Senza nessun altro che si facesse avanti quando le cose si facevano serie, ovvero nella fase a eliminazione diretta, il Brasile cadde contro il Belgio nei quarti di finale, in un giorno in cui il suo giocatore principale ebbe poca ispirazione. La "Generazione d'Oro" del Belgio, guidata da Romelu Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne, mostrò una potenza offensiva più decisiva e dominante rispetto a quella del Brasile. E così, sebbene l’eliminazione del 2018 non fosse brutta come quella del 2014, questa volta fu Neymar a portarsi dietro immagini di imbarazzo.

FINE DELLA NEYMARDEPENDÊNCIA

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Negli anni successivi, il Brasile sembrò finalmente iniziare a liberarsi dalla Neymardependência vincendo la Copa América 2019 senza il suo numero 10, infortunato. Ma oltre ai problemi fisici, la vita personale di Neymar iniziò ad avere effetto nell'ambiente della nazionale, più di prima. Il rapporto divenne sempre meno sano. Per il Brasile profondeva sempre il massimo sforzo, segnando goal e servendo assist, ma le costanti controversie fuori dal campo iniziarono a mettere in ombra il calcio giocato.

In mezzo al caos, ci furono dei bagliori di speranza. Nel 2022, il goal di Vinícius Júnior nella vittoria della Champions League del Real Madrid contro il Liverpool mise in luce l'ascesa di un nuovo protagonista, con Rodrygo che giocò, anche lui, un ruolo chiave in quella stagione. Ma era ancora troppo presto per porre fine a qualcosa di così profondamente radicato nella storia recente della Seleção.

Neymar arrivò in Qatar per il Mondiale 2022 finalmente in buone condizioni, subendo però una distorsione alla caviglia in occasione della vittoria del Brasile all'esordio contro la Serbia. Richarlison sembrò quasi pronto a raccogliere il ruolo vacante di numero 9, segnando una doppietta, e Vinícius servì un assist.

Senza Neymar, il Brasile avanzò comunque, battendo la Svizzera 1-0 grazie a un goal di Casemiro. L'assenza della sua stella non causò lo stesso panico dei tornei precedenti, ma la tensione rimaneva.

Il trionfo per 4-1 sulla Corea del Sud negli ottavi entusiasmò i tifosi. Guidati dalla nuova generazione, con Vini Junior che brillava tra tutti, anche Neymar riuscì a contribuire con un goal e un assist. Il talismano della squadra era tornato, questa volta non solo come puro marcatore, ma come mentore. Il Neymar che era cresciuto in nazionale come un eroe senza maestro ora ricopriva il ruolo di insegnante per i giovani attaccanti del Brasile.

Per un momento, sembrò che le cose fossero tornate alla normalità. Ma il calcio raramente regala favole.

Nel quarto di finale del 2022 contro la Croazia, Neymar segnò nei tempi supplementari ed esultò come se la redenzione fosse finalmente arrivata. La semifinale sembrava a portata di mano, questa volta con lui in campo.

Ma pochi istanti dopo, il numero 10 rimase interdetto nel vedere i suoi compagni spingersi in avanti invece di restare bassi. "Perché state salendo?" urlò. Era l'ultima azione della partita. La Croazia ripartì in contropiede e pareggiò, portando la gara ai rigori. Neymar, indicato dal tecnico Tite come quinto rigorista per quello decisivo, non arrivò mai al suo turno. Prima che toccasse a lui, Rodrygo e Marquinhos avevano già sbagliato.

Ancora una volta, il Brasile fu eliminato ai quarti di finale e il sogno del sesto titolo fu rimandato, estendendo l’astinenza a 24 anni, la stessa durata che segnava il divario tra il 1970 e il 1994.

NUOVI VUOTI DA COLMARE

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Nel quarto di finale del 2022 contro la Croazia, Neymar segnò nei tempi supplementari ed esultò come se la redenzione fosse finalmente arrivata. La semifinale sembrava a portata di mano, questa volta con lui in campo.

Ma pochi istanti dopo, il numero 10 rimase interdetto nel vedere i suoi compagni spingersi in avanti invece di restare bassi. "Perché state salendo?" urlò. Era l'ultima azione della partita. La Croazia ripartì in contropiede e pareggiò, portando la gara ai rigori. Neymar, indicato dal tecnico Tite come quinto rigorista per quello decisivo, non arrivò mai al suo turno. Prima che toccasse a lui, Rodrygo e Marquinhos avevano già sbagliato.

Ancora una volta, il Brasile fu eliminato ai quarti di finale e il sogno del sesto titolo fu rimandato, estendendo l’astinenza a 24 anni, la stessa durata che segnava il divario tra il 1970 e il 1994.

Le lacrime di Neymar quella notte riflettevano la convinzione che quella potesse essere stata la sua ultima occasione a un mondiale — e potrebbe aver avuto ragione. Il cammino verso il 2026 ha segnato il suo allontanamento dai vertici del calcio. Ha concluso la stagione 2022/23 al PSG, un club che aveva da tempo spostato i riflettori su Kylian Mbappé, ed è stato successivamente venduto all'Al-Hilal in Arabia Saudita. Nessun club europeo pensava valesse più la pena investire su di lui, e così a 31 anni ha intrapreso una strada solitamente riservata a chi è vicino al ritiro. Anche lì, ha giocato a malapena.

Con la maglia del Brasile ci fu ancora tempo per altri due goal — entrambi in una vittoria per 5-1 sulla Bolivia nelle qualificazioni mondiali. Così ha portato il suo totale a 79, superando Pelé come miglior marcatore di sempre del Brasile in partite ufficiali. È stato più un riconoscimento alla sua nomea di eroe solitario che un riflesso delle sue prestazioni attuali.

Pochi mesi dopo, nell'ottobre 2023, Neymar si è lacerato i legamenti del ginocchio ed è rimasto fermo per un anno. Al suo ritorno, giocando appena la sua settima partita con l'Al-Hilal, si è infortunato di nuovo, concludendo poco dopo la sua esperienza saudita. Mesi dopo ha vissuto un emozionante ritorno al Santos, ma alla fine del 2025 era rimasto per due anni interi senza giocare con la maglia del Brasile.

Nello stesso periodo, la nazionale stessa ha affrontato diverse turbolenze. Ha trascorso molto tempo con un allenatore ad interim, Fernando Diniz, e poco con un CT fisso, Dorival Júnior, che a sua volta non era la prima scelta. Solo alla vigilia della Coppa del Mondo la Federcalcio brasiliana ha finalmente affidato l'incarico all'iconico Carlo Ancelotti.

I dubbi sono molti, ma una cosa è certa: il Brasile non ispira più così tanta fiducia in vista del Mondiale 2026. Questa volta, però, il tema non è più la "Neymardependência", perché Neymar non ha quasi mai giocato. Il trono è di nuovo vacante.

Non che manchino i candidati. Per la prima volta dai tempi di Kaká nel 2007, un brasiliano è stato nominato miglior giocatore FIFA grazie a Vinícius, che ha vinto il premio nel 2024 dopo essere stato protagonista nel trionfo del Real Madrid in Champions League. Anche Rodrygo, alternandosi tra titolarità e panchina, è risultato decisivo per il club. Raphinha, nel frattempo, ha assunto un ruolo di primo piano al Barcellona ed è persino emerso come un forte contendente per il Pallone d'Oro prima che il premio andasse al francese Ousmane Dembélé.

Tutto ciò dovrebbe essere motivo di entusiasmo prima del torneo in Nord America, ma il disastroso ciclo post-2022 del Brasile ha riportato in basso le aspettative. Avere grandi giocatori non basta — e finora, nessuna di queste nuove stelle ha replicato in nazionale quanto fatto nei rispettivi club. Il posto di Neymar rimane vacante.

Per più di un decennio, Neymar ha incarnato la più grande speranza del Brasile, eppure è diventato anche il riflesso delle sue ricorrenti delusioni. Ancelotti accenna ancora al fatto che rimangano delle possibilità per il ritorno del numero 10, ma sono sempre più scarse — e anche se arrivassero, verrebbero subito messe in discussione. Potrebbe arrivare una possibile redenzione in un ruolo diverso? Come un inaspettato sprazzo di luce quando nessuno si aspetta più nulla da lui?

Una cosa è chiara: Neymar e il Brasile non sono più gli stessi. Entrambi devono dare una risposta di qualche tipo. La Coppa del Mondo rimane il palcoscenico più immediato e forte per farlo.

La storia di Neymar con il Brasile al Mondiale è stata definita molto più da una certa assenza che dalla presenza: l'infortunio nel 2014, i dubbi sulla forma fisica nel 2018, il rigore che non ha tirato nel 2022. Potrebbe la fine della Neymardependência portare definitivamente a un lieto fine? Improbabile, ma nel calcio, nulla è impossibile.