LEGACY - Il pioniere: "Vengo qui per fare la storia", come David Beckham ha dato autorità alla MLS e cambiato la lega per sempre

Dicevano che stesse "andando a Hollywood per fare un po’ la stella del cinema". O almeno queste furono le parole del presidente del Real Madrid Ramon Calderon, che spiegò così la partenza di David Beckham dal club nel gennaio 2007. Il futuro del capitano dell'Inghilterra a Madrid era in bilico da mesi. Beckham non giocava con continuità, essendo finito ai margini sotto la gestione di Fabio Capello. Probabilmente se ne sarebbe andato in ogni caso.





Il punto è: Calderon aveva ragione. L'arrivo di Beckham a Los Angeles per la firma di un contratto quinquennale con i LA Galaxy fu un evento sfarzoso. Non era mai stato in grado di schivare la cultura delle celebrità che aveva in qualche modo caratterizzato la sua vita calcistica per anni e, andando ai Galaxy, decise semplicemente di abbracciarla. Ciò che i detrattori in Spagna avevano a lungo usato per colpirlo nel profondo, Beckham ora lo accettava, rivendicava, con la giusta dose di calcio aggiunta nel mezzo.

Dal punto di vista europeo la cosa era — e rimane tuttora — profondamente cinica. Per alcuni, sembrava una scappatoia, una mossa da pensionamento, l'accettazione di non essere più all'altezza. Col senno di poi, però, appare molto più come la mossa di un pioniere. Beckham voleva qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. C'è un filo conduttore chiaro tra le creste, le auto di lusso, gli occhiali da sole e l'arrivo a Los Angeles. Non è stato un caso. Era Beckham.

E per l'America fu un affare. La Major League Soccer era ancora nelle sue fasi iniziali. C'era una parvenza di stabilità a quel tempo, ma non molta qualità. La lega stava ancora cercando la propria identità. Beckham non fu il punto di partenza, ma fu assolutamente il fulcro di cui la MLS aveva bisogno. Il suo arrivo cambiò il modo in cui la lega veniva percepita e costrinse la struttura stessa del campionato a evolversi. La MLS non poteva più permettersi di essere piccola. Doveva pensare in grande, promuoversi meglio e iniziare il lungo e arduo percorso verso il riconoscimento globale.

LA MOSSA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO

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Questa è sì una storia sul calcio statunitense e sulla MLS, ma è anche una storia su Beckham. Che ancora oggi, in Europa, viene criticato per aver fatto quella scelta. Guardando il suo documentario, viene ancora dipinto negativamente da alcuni per aver scelto di andare in America. Fabio Capello, com’è noto, suggerì che giocare nella MLS avrebbe rovinato le sue possibilità di rappresentare la nazionale.

Il contesto conta. La MLS, all'epoca, era una lega ben al di fuori della piena consapevolezza a livello globale. Il futuro di Beckham al Real era sì incerto, ma la cosa positiva — e questo viene spesso dimenticato — è che Beckham era ancora un eccellente calciatore che avrebbe potuto scegliere qualsiasi club in Europa. Certo, non avrebbe mai giocato per un'altra squadra di Premier League. Ma l'Italia? La Francia? La Germania? Quei campionati erano sempre stati una possibilità, e in seguito ci avrebbe comunque messo piede.

Poi arrivò l'incontro che cambiò tutto. Nel 2006, Tim Leiweke, allora comproprietario dei LA Galaxy, disse al commissario della MLS Don Garber che Los Angeles era pronta a mettere a segno un grande colpo e a portare un nome europeo. Beckham, disse, poteva essere non solo l'uomo di punta dei Galaxy, ma anche il volto dell’intera lega. Ci sarebbero stati dei tecnicismi da risolvere — ne parleremo più avanti — ma Garber era convinto.

Ciò che non fu subito chiaro, però, era a quale club Beckham si sarebbe unito. Phil Anschutz, uno dei co-fondatori della MLS, possedeva tre delle 13 squadre della lega all'epoca. Le opzioni erano diverse. Così Garber volò a Madrid con Leiweke e un altro dirigente della lega per presentare all’inglese un piano. Beckham sarebbe stato il volto dell’intero campionato. Avrebbero trovato il modo di fargli guadagnare molti soldi. E la sensazione era che dovesse essere per forza Los Angeles, per lo stile di vita da celebrità di Beckham e per il fatto che sua moglie, Victoria, fosse probabilmente ancora più famosa.

Garber, Beckham e Victoria si incontrarono a cena. La visione venne presentata e Beckham si convinse abbastanza facilmente. E a 31 anni, perché non avrebbe dovuto? Era qualcosa di nuovo, mai fatto prima. Beckham aveva sempre avuto una vena da trendsetter. La MLS insistette, inoltre, che il suo contratto e i suoi ricavi commerciali avrebbero raggiunto un totale di oltre 250 milioni di dollari. Quella cifra era probabilmente eccessiva, ma il punto era chiaro: si trattava di un cambio di passo per qualcuno che forse stava iniziando a diventare stanco della scena calcistica europea.

Beckham dichiarò però che il trasferimento non sarebbe stato affatto un ritiro: "Non vengo qui per essere una superstar. Vengo per far parte attiva della squadra, per lavorare sodo e, si spera, per vincere dei titoli. Per me conta il calcio. Vengo qui per fare la differenza. Vengo qui per giocare a calcio", disse all'epoca.

Era il gennaio 2007 e tutto era stato concluso. Alla scadenza del suo contratto con il Real Madrid, Becks se ne sarebbe andato.

LA "BECKHAM RULE" E LO STILE DI VITA A LOS ANGELES

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Ma c'erano dei tecnicismi. Il primo riguardava i soldi. La MLS, in qualunque modo la si guardasse, semplicemente non poteva permetterselo. Quando Garber presentò per la prima volta il progetto della lega a Beckham, il "salary cap" della MLS — il denaro totale disponibile per allestire un'intera squadra — si aggirava intorno ai 2 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, Beckham guadagnava circa cinque volte tanto in un solo anno al Real Madrid. Qualcosa doveva cambiare.

Così la MLS fece qualcosa che sarebbe andato ben oltre l'impatto di Beckham come giocatore. La lega modificò i suoi regolamenti finanziari e istituì la regola del Designated Player (Giocatore Designato) — subito ribattezzata "Beckham Rule" — che permetteva alle squadre di ingaggiare giocatori al di fuori delle normali restrizioni del tetto salariale. La cosa divenne complicata, praticamente subito. Ma in pratica, permise ai Galaxy di investire una fetta significativa di denaro sul capitano dell'Inghilterra. Il risultato? Beckham guadagnava 6,5 milioni di dollari all'anno.

Altri club seguirono l'esempio. Chicago Fire, New York Red Bulls e FC Dallas spesero cifre importanti già nel primo anno di attivazione della regola. D.C. United e Sporting Kansas City seguirono a ruota. Claudio Reyna si unì ai NY Red Bulls. Cuauhtémoc Blanco firmò per i Chicago Fire. Denílson siglò un accordo con l'FC Dallas. Per la prima volta, la MLS poteva ingaggiare stelle in modo concreto.

L'arrivo di Beckham fu accolto con qualcosa di simile alla follia. Solo i suoi impegni mediatici di presentazione durarono quasi quattro ore. L'allora General Manager dei LA Galaxy, Alexi Lalas — sì, proprio quell'Alexi Lalas — sostenne che la presenza di Beckham avrebbe acceso i riflettori sulla lega stessa.

"Una delle cose interessanti che penso la gente vedrà è, innanzitutto, l'attenzione che porterà allo sport e al calcio americano. Le persone vedranno la qualità che esiste qui, e so perfettamente che molti in Inghilterra non hanno idea di cosa stia succedendo nella Major League Soccer, dentro o fuori dal campo", disse. "Ma il fatto è che abbiamo squadre competitive, singoli giocatori competitivi e una lega molto buona e in crescita. Non è che non possiamo migliorare, e anzi farei giocare subito le nostre squadre contro alcune squadre di Premier League".

Poi ci fu l'elemento celebrità — qualcosa che Lalas ammise in seguito che i Galaxy non erano pienamente pronti a gestire. La moglie di Beckham era, se non altrettanto famosa, certamente appartenente alla stessa dimensione. Come chiarito successivamente dal documentario su Beckham, entrambi erano perfettamente a loro agio tra i nomi più importanti del mondo. Nel giro di poche settimane, iniziarono le feste con Tom Cruise e Will Smith, alle quali Beckham partecipava in abito elegante e pronto per i paparazzi.

Tuttavia, fu necessario un periodo di adattamento. Il suo compagno di squadra Chris Klein ammise in seguito che fu scioccante passare dall'anonimato all'accesso a Hollywood quasi da un giorno all'altro.

"Era un gentiluomo e molto garbato, qualcuno che voleva far parte della squadra. Già nelle prime due settimane venivamo invitati a feste organizzate da Tom Cruise e Will Smith. Era tutto un po' travolgente", ha raccontato.

DA DALLAS AI SUCCESSI ALTERNI IN MLS

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Dax McCarty se lo ricorda bene. Il suo FC Dallas stava giocando contro i LA Galaxy in una calda giornata estiva del 2008 quando il suo compagno di squadra Adrian Serioux decise di puntare Beckham. All'inizio del primo tempo, il canadese entrò a tacchetti spianati, molto dopo che la palla era già andata via, travolgendo Beckham. L'inglese scattò subito in piedi e iniziò immediatamente un confronto fisico.

"Diede a Beckham un colpo che non credo dimenticherà presto. Era quasi un'aggressione, e ricevette il cartellino rosso", ha raccontato McCarty a GOAL. "Si rialzò subito e andò dritto, faccia a faccia col tipo... In quel momento capivi che ci teneva davvero".

Quel momento confermo perfettamente i proclami iniziali di Beckham. Per mesi aveva insistito sul fatto che non fosse in MLS per una vacanza. Beckham amava il calcio ed era determinato a dimostrare di poter ancora giocare ad alto livello. Le sue ambizioni erano ancora più grandi.

"Voglio cambiare la storia, davvero", disse nel 2007.

Sul campo, tuttavia, i risultati furono alterni. I numeri non sono eccezionali. In cinque stagioni — con prestiti al Milan e infortuni di mezzo — Beckham collezionò 117 presenze, segnando 20 goal. Entrò nel "Miglior XI" della MLS solo una volta, e non fu mai tra i finalisti per il titolo di MVP e soprattutto non vinse mai il premio di Giocatore dell'Anno dei LA Galaxy.

C'erano anche tensioni nello spogliatoio. Beckham prese la fascia di capitano togliendola all'icona della nazionale USA Landon Donovan, una decisione che Donovan, a distanza di quasi vent'anni, ha ammesso che "non avrebbe mai dovuto accettare".

Eppure, ci furono successi tangibili. Beckham vinse due MLS Cup e due Supporters' Shields, e aiutò a trasformare una squadra, quella dei Galaxy, in difficoltà in una pretendente al titolo.

Il suo impatto maggiore, però, avvenne fuori dal campo. I Galaxy videro un'impennata nelle vendite degli abbonamenti, si assicurarono sponsorizzazioni importanti e videro decollare gli affari del suo gruppo proprietario. A livello di lega, la media degli spettatori salì da circa 15.500 nell'anno prima dell'arrivo di Beckham a 18.800 nell'anno in cui se ne andò.

La percezione esterna è più difficile da misurare. Ma, per lo meno, la presenza di Beckham aiutò a convincere il resto del mondo che si giocasse un buon calcio oltre l'Europa e il Sud America. Altre stelle erano arrivate prima — Pelé vestì la maglia dei New York Cosmos nella vecchia NASL — ma pochi nomi importanti lo avevano seguito. Quasi ogni figura di rilievo che arrivò successivamente nella MLS lo fece in una lega che Beckham aveva contribuito a far riconoscere. Thierry Henry su tutti.

"Fa bene al gioco, fa bene allo sport in questo paese", disse Beckham nel 2011. "Io e Thierry ci siamo affrontati perché lo abbiamo già fatto in passato con Manchester United e Arsenal... quindi la gente ne parlerà. Questo fa sì che il calcio in questo paese si faccia pubblicità in nazioni diverse".

MIAMI, MESSI E CIÒ CHE È VENUTO DOPO

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C'era un ultimo tassello. Come parte dell'accordo originale di Beckham con i Galaxy, gli fu concesso il diritto di acquistare una "franchigia in espansione" a un prezzo scontato. La MLS stava ancora crescendo allora. C'erano 13 squadre quando arrivò Beckham, con la lega che si stava ancora riprendendo dalla scomparsa di due club nei primi anni 2000. Durante la sua carriera da giocatore, si unirono altre sei squadre. Fin dall'inizio, c'era la sensazione che Beckham sarebbe diventato un giorno il proprietario di un club.

I termini erano semplici. Gli sarebbe costato "solo" 25 milioni di dollari e, tranne NY City, era disponibile qualsiasi mercato su cui investire.

Miami emerse come la destinazione più logica. La città aveva profonde radici calcistiche e una precedente franchigia — i Miami Fusion — e aveva già tastato il terreno della lega prima di chiudere i battenti. Nel 2014, Beckham esercitò l’opzione a sua disposizione e chiarì la sua intenzione di portare una squadra nel sud della Florida. Fu un affare d'oro già allora, specialmente considerando che i LAFC pagarono 110 milioni di dollari per il loro posto in MLS nello stesso periodo.

Le ambizioni di Beckham non furono mai modeste. Sì, voleva che il club — in seguito chiamato Inter Miami — fosse competitivo. Ma c'era anche la sensazione che avrebbe riflettuto in esso la sua visione dello sport guidata dal mondo delle celebrità. Il calcio come intrattenimento, costruito attorno ai nomi più importanti.

Il che ci porta all'estate del 2023. Lionel Messi si era stancato della vita a Parigi. Non aveva mai voluto veramente essere un giocatore del PSG dopo che il suo addio al Barcellona era stato forzato dal collasso finanziario del club. Un trasferimento in MLS era stato mormorato a lungo. All'inizio di agosto, divenne realtà.

Se l'arrivo di Beckham nel 2007 fu rivoluzionario, quello di Messi è stato sismico. Miami lo ha pagato profumatamente e, secondo quanto riferito, gli ha garantito una quota di proprietà al momento del ritiro. In un ironico scherzo del destino, Beckham ha fatto per Messi ciò che la MLS aveva fatto una volta per lui: preparare un futuro imprenditoriale oltre la sua carriera da giocatore.

È così, in definitiva, che l'eredità di Beckham resiste. Lui è stato il primo. Ha cambiato le regole. E quasi due decenni dopo, il più grande giocatore al mondo ha seguito il percorso che lui stesso ha contribuito a creare.

Quando Beckham arrivò, inizialmente, Don Garber definì il trasferimento con termini altisonanti.

"David Beckham è un'icona sportiva globale che trascenderà la dimensione calcistica in America", disse Garber. "La sua decisione di continuare la sua leggendaria carriera nella Major League Soccer è la prova del fatto che l'America sta diventando rapidamente una vera 'Nazione del Calcio' con la MLS al centro".

A quasi 20 anni di distanza, Garber potrebbe aver avuto ragione.