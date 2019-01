Lega Pro, tutto pronto per Catania-Matera: ma gli avversari non si presentano

Il Catania vincerà per 3-0 a tavolino il match contro il Matera a causa della mancata presentazione della squadra ospite, in sciopero.

Avrebbero dovuto scendere in campo questa sera alle ore 20.30 allo stadio Massimino Catania e Matera per disputare il match valido per la 21esima giornata del girone C di Lega Pro.

Ed invece a presentarsi prima negli spogliatoi per il riconoscimento e successivamente sul terreno di gioco sono stati solamente i giocatori siciliani, che vi sono rimasti fino alle 21.15, orario nel quale l'arbitro ha decretato la fine dell'attesa e quindi la probabile vittoria a tavolino da parte della squadra allenata da Sottil.

A differenza di quanto accaduto la settimana scorsa contro la Sicula Leonzio, dove a scendere in campo per rappresentare la squadra sono stati i ragazzi del settore giovanile, questa volta non c'era nessuno.

I componenti della rosa sono infatti da tempo in sciopero a causa del mancato versamento degli stipendi dal mese di settembre del 2018. Non è stata così accolta la richiesta del presidente del club Lamberti, che chiedeva di rinviare il match in maniera tale di poter cercare sul mercato degli altri giocatori in grado di sostituire gli scioperanti.