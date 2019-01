Lega Pro, Ghirelli contro il Pro Piacenza: "Che vergogna, volevano giocare con sette ragazzini"

Il presidente della Lega Pro Ghirelli: "Una vergogna, volevano giocare con dodici ragazzini, di cui cinque senza contratto. I furbi devono pagare".

Si fa sempre più complicata la posizione del Pro Piacenza, squadra che milita nel girone A della Lega Pro e che probabilmente verrà radiata dal campionato (attualmente è all'ultimo posto in classifica con 12 punti in 18 partite) dopo non essere scesa in campo nelle precedenti tre partite ed aver tentato nella giornata di domenica di farlo utilizzando cinque calciatori senza contratto.

Sono state forti nei confronti della società le parole del presidente della Lega Pro Ghirelli, intervenuto ai microfoni di Tuttoc.com.

"Quello che ha fatto il Pro Piacenza è una vergogna. Non hanno giocato tre partite e per evitare la radiazione volevano scendere in campo con dodici ragazzini, di cui cinque nemmeno contrattualizzati. I furbi hanno però finito di fare come vogliono, non dovrà avere scampo chi pensa che le regole non vadano rispettate in tutto e per tutto".

Forti le accuse nei confronti della proprietà della società ed anche dei genitori che stavano permettendo ai figli non contrattualizzati di scendere comunque in campo.

"Il patron Pannella ha datto che erano pronti a giocare? Ci sono volte nella vita nelle quali sarebbe meglio stare zitti. E poi dico che tipo di educazione e di messaggio sarebbe arrivato ai ragazzini facendoli scendere in campo. I genitori forse pensavano di potergli dare una qualche prospettiva in questo modo? Dovevano rifiutarsi di fare una cosa del genere, hanno aiutato a mettere in atto questa farsa e devono vergognarsi tanto quanto l'autore. E' comunque un problema non solo del calcio ma della società. Bisogna ritrovare certi valori". L'articolo prosegue qui sotto

Adesso verranno presi dei provvedimenti, già dal prossimo Consiglio federale del 30 gennaio.