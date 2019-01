Lega Pro, follia in Lucchese-Alessandria: testata di Favarin al vice-allenatore Mancino

Folle gesto di violenza in Lucchese-Alessandria, sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Nella gara terminata 2-2, l'allenatore dei toscani Giancarlo Favarin ha colpito con una testata il vice-allenatore dei piemontesi, Gaetano Mancino, dopo essere stato espulso.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Un episodio gravissimo accaduto negli ultimi minuti di gara, quando i padroni di casa sono riusciti a pareggiare al 92' una partita che sembrava ormai persa.

L'articolo prosegue qui sotto

Mentre stava lasciando il campo per via di un'espulsione, l'allenatore della Lucchese, Giancarlo Favarin, ha iniziato a discutere con la panchina dell'Alessandria. La situazione è presto degenrata, con il tecnico che ha rifilato una testata a Gaetano Mancino, vice-allenatore dei piemontesi.

Una follia che Favarin ha provato a spiegare al termine della partita, finendo anche per criticare la direzione di gara, come riportato da 'Sky Sport'.

A condannare il bruttissimo gesto dell'allenatore ci ha pensato però il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Ghirelli ha poi sottolineato il proprio rammarico per quanto accaduto, invitando sia il Giudice sportivo che la Lucchese a prendere i giusti provvedimenti nei confronti di Favarin.

"In una giornata della memoria, come quella di oggi, che ci ricorda la Shoah, in cui si dovevano esaltare i valori a difesa dell'odio e della violenza, mi vedo purtroppo obbligato ad evidenziare e condannare un esempio negativo. Purtroppo è quella faccia del calcio che non ci rappresenta e che non vorremmo mai vedere e che allontana la gente. Sono certo che il Giudice sportivo assumerà i provvedimenti che una situazione del genere merita. Mi auguro, altresì, che anche la società Lucchese non assista ma intervenga".