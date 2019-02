Lega Pro, comunicato del Giudice Sportivo: Matera ufficialmente escluso dal campionato

Alla quarta consecutiva mancata presentazione in campo il Matera è stato ufficialmente escluso dal campionato di Lega Pro.

Il Matera è stato escluso dal campionato di Lega Pro. La conferma ufficiale è arrivata dal comunicato emesso dal Giudice Sportivo nella giornata odierna.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, rileva che la gara Matera-Cavese non si è disputata per mancata presentazione della società Matera; che a norma dell'art. 55 delle NOIF, la squadra che non si presenta è considerata rinunciataria; che la società Matera risulta essere rinunciataria già in altre precedenti occasioni: osserva che a norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF, alla quarta rinuncia consecutiva consegue come sanzione l'esclusione dal campionato di competenza".

Tutte le partite ancora da giocare verranno vinte dalle avversarie per 3-0. Restano invece validi i risultati precedentemente conseguiti perchè è trascorso più di metà campionato.

"Viene quindi deliberato di: a) comminare alla società Matera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di escludere la società Matera dal campionato di competenza; c) di comminare alla società Matera la multa di euro 10.000; d) di considerare tutte le gare di calendario ancora da disputarsi della società Matera come perdute per 0-3 a favore della società che l'avrebbe dovuta incontrare nelle predette gare".

In tal senso sono arrivate anche le parole del presidente della Lega Pro Ghirelli.