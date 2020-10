La Lega su Juventus-Napoli: "Nessun provvedimento impedisce la disputa della partita"

La Lega Serie A conferma l'intenzione di far giocare Juve-Napoli: "Il protocollo prevede regole certe e non derogabili".

Lega ferma sui suoi passi: - regolarmente confermata anche nella giornata di domenica.

I piani alti del calcio italiano - attraverso una nota ufficiale - ribadiscono come il match dello 'Stadium' resterà regolarmente programmato per stasera alle 20:45, mandando un messaggio inequivocabile al club partenopeo.

"In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva". Altre squadre "Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del CTS n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania". "Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale, applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi al covid-19, è la stessa utilizzata più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al di affrontare l’ , al di recarsi a o al di andare a giocare al San Paolo, e oggi all’Atalanta di scendere in campo contro il ".

Gli azzurri non sono partiti per Torino, ma per la Lega partita rimane in calendario.