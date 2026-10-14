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Leeds United-Manchester United, la presentazione della sfida di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Leeds United vs Manchester United
Premier League
Leeds United
Manchester United

Anteprima completa di Leeds United-Manchester United in Premier League. Analizziamo gli ultimi risultati nelle competizioni nazionali ed europee, lo stato di forma delle due squadre e i temi principali in vista della sfida della settima giornata, in programma domenica pomeriggio a Elland Road.

Leeds United-Manchester United: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 7
Elland Road

Leeds United e Manchester United scenderanno in campo il 18 ottobre 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

La sfida tra le rivali dei Pennini nello Yorkshire

Il Leeds United ospita all'Elland Road gli acerrimi rivali del Manchester United nella settima giornata della Premier League 2026/27. Con un'atmosfera che si preannuncia infuocata nel West Yorkshire, entrambe le squadre puntano a riscattare le recenti battute d'arresto e a conquistare punti fondamentali in una delle rivalità storiche più accese del calcio inglese. Il Leeds vuole sfruttare il sostegno del pubblico di casa per ottenere la vittoria più importante della stagione, mentre il Manchester United cerca di ritrovare continuità dopo un calendario impegnativo tra competizioni nazionali ed europee.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

La sconfitta di misura del Leeds contro l'Arsenal all'Emirates

Il Leeds United arriva al derby di domenica in cerca di riscatto dopo la combattuta sconfitta esterna per 2-1 contro l'Arsenal nella sesta giornata (10 ottobre). Il difensore James Justin ha riportato il Leeds in parità al 55' con un gol di pregevole fattura, prima che l'Arsenal tornasse in vantaggio. Forte di un centrocampo combattivo, imperniato su Ethan Ampadu e Anton Stach, e della pericolosità di James Justin sulle fasce, la squadra di Daniel Farke porta nella sfida di domenica solidità difensiva e intensità fisica.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

La battuta d'arresto europea del Manchester United a Madrid

Il Manchester United attraversa i Pennini con l'obiettivo di ripartire dopo una settimana difficile. Dopo l'1-1 contro il Tottenham Hotspur all'Old Trafford nella sesta giornata (10 ottobre), martedì 13 ottobre lo United ha perso 2-0 in trasferta contro l'Atlético Madrid in Champions League. Trascinato dalla creatività di giocatori come Bruno Fernandes, lo United punta a ritrovare fluidità offensiva contro un Leeds che esercita un pressing alto.

La sfida all'Elland Road

Sul piano tattico, la sfida di domenica promette intensi duelli fisici e rapide transizioni. Il Leeds farà affidamento sulla guida difensiva di Tarik Muharemović e Nico Elvedi al centro della retroguardia per neutralizzare l'attacco dello United, cercando al tempo stesso Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson nei contropiedi veloci. Il Manchester United, invece, proverà a controllare il ritmo con Youri Tielemans e Andrey Santos e a mettere i giocatori di fascia Bryan Mbeumo e Marcus Rashford nelle condizioni di affrontare i difensori avversari nell'uno contro uno. Con l'orgoglio locale e punti preziosi per la Premier League in palio, la partita di domenica promette spettacolo ad alta intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Leeds United - Manchester United

Allenatore

  • D. Farke

Il Leeds dovrà fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James per infortunio, anche se Daniel Farke non ha ancora confermato la formazione titolare in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti sulla loro disponibilità a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Manchester United deve fare i conti con problemi di infortuni. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte sono tutti indisponibili, limitando ulteriormente le opzioni di Michael Carrick. Anche la presenza di Luke Shaw è in dubbio: è stato visto zoppicare dopo il pareggio dello scorso fine settimana contro il Tottenham e il suo impiego resta incerto.

Stato di forma

LEE

LEE - Forma

BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
ARS
S2-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Leeds United arriva a questa partita dopo una serie di risultati altalenanti: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più significativo è stato il 4-1 sul Newcastle United in Premier League, seguito però dalla sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup e, più di recente, dal 2-1 subito contro l'Arsenal in campionato. In queste cinque partite il Leeds ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Anche le ultime cinque partite del Manchester United raccontano di un rendimento discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è arrivato in Champions League contro il Sabah FK, battuto 4-0, ma nelle competizioni nazionali lo United ha faticato, perdendo contro il Manchester City e non riuscendo a battere né il Tottenham né il Fulham. In queste cinque gare ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioManchester United
1
2
2
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incontro ufficiale tra le due squadre si è concluso con una vittoria del Leeds per 2-1 all'Old Trafford nell'aprile 2026, un risultato che darà fiducia ai giocatori di Farke in vista di questa sfida. Prima ancora, la partita di campionato disputata all'Elland Road nel gennaio 2026 era terminata 1-1. Negli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni nessuna delle due squadre ha dominato: i risultati sono stati equilibrati ed entrambe hanno trovato regolarmente la via del gol.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
V
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
V
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
S
D
S
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
D
S
D
D
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
S
V
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
V
S
V
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
S
V
S
D
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
V
S
D
S
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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