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Premier League
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Leeds United-Manchester United, anteprima di Premier League: lo United può interrompere il periodo negativo nell’atmosfera ostile di Elland Road?

Leeds United vs Manchester United
Premier League
Leeds United
Manchester United

Anteprima completa di Leeds United-Manchester United in Premier League. Analizziamo i risultati più recenti nelle competizioni nazionali ed europee, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida della settima giornata, in programma domenica pomeriggio a Elland Road.

Leeds United-Manchester United: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 7
Elland Road

Leeds United e Manchester United scenderanno in campo il 18 ottobre 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Sfida tra rivali dei Pennini nello Yorkshire

Il Leeds United ospita gli acerrimi rivali del Manchester United a Elland Road per la settima giornata della Premier League 2026/27. In un clima che si preannuncia rovente nel West Yorkshire, entrambe le squadre puntano a reagire ai recenti passi falsi e a conquistare punti importanti in una delle rivalità storiche più accese del calcio inglese. Il Leeds vuole sfruttare il sostegno del pubblico di casa per ottenere la vittoria più importante della sua stagione, mentre il Manchester United cerca di ritrovare continuità dopo un calendario impegnativo tra competizioni nazionali ed europee.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

La sconfitta di misura del Leeds contro l'Arsenal all'Emirates

Il Leeds United arriva al derby di domenica in cerca di riscatto dopo la combattuta sconfitta per 2-1 sul campo dell'Arsenal nella sesta giornata (10 ottobre). Il difensore James Justin ha riportato il Leeds in parità al 55° minuto con un gol di pregevole fattura, prima che l'Arsenal tornasse in vantaggio. Forte di un centrocampo combattivo imperniato su Ethan Ampadu e Anton Stach, oltre alla pericolosità sulle fasce di James Justin, la squadra di Daniel Farke porta nella sfida di domenica solidità difensiva e intensità fisica.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

La battuta d'arresto europea del Manchester United a Madrid

Il Manchester United attraversa i Pennini cercando di ripartire dopo una settimana difficile. Dopo l'1-1 contro il Tottenham Hotspur all'Old Trafford nella sesta giornata (10 ottobre), lo United ha perso 2-0 in trasferta contro l'Atlético Madrid in Champions League martedì 13 ottobre. Affidandosi alla creatività di giocatori come Bruno Fernandes, lo United punta a ritrovare fluidità offensiva contro un Leeds che esercita un pressing alto.

La sfida di Elland Road

Sul piano tattico, la sfida di domenica promette un confronto intenso, fatto di duelli fisici e rapide transizioni. Il Leeds si affiderà alla guida difensiva di Tarik Muharemović e Nico Elvedi per neutralizzare l'attacco dello United e servire Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson nelle ripartenze veloci. Il Manchester United, invece, cercherà di controllare il ritmo attraverso Youri Tielemans e Andrey Santos, mettendo Bryan Mbeumo e Marcus Rashford nelle condizioni di affrontare gli avversari sulle fasce. Con l'orgoglio locale e punti preziosi per la Premier League in palio, la partita di domenica promette emozioni fin dal fischio d'inizio.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Leeds United - Manchester United

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
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Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-5-2
Leeds United

Formazione titolare

Manchester United

Allenatore

  • D. Farke
  • M. Carrick

Il Leeds dovrà fare a meno degli infortunati Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James, mentre Daniel Farke non ha ancora confermato la formazione titolare per la partita. Ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Manchester United deve fare i conti con diversi infortuni. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte sono tutti indisponibili, riducendo ulteriormente le opzioni di Michael Carrick. È in dubbio anche Luke Shaw, visto zoppicare dopo il pareggio contro il Tottenham dello scorso fine settimana: la sua presenza resta incerta.

Stato di forma

LEE

LEE - Forma

BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
ARS
S2-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Leeds United arriva a questa sfida dopo una serie di risultati alterni: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato di maggior rilievo è stato il 4-1 sul Newcastle United in Premier League, seguito però dalla sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup e, più di recente, dal 2-1 subito contro l'Arsenal in campionato. In queste cinque gare, il Leeds ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Anche le ultime cinque partite del Manchester United raccontano di un rendimento discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è arrivato in Champions League contro il Sabah FK, battuto 4-0, ma nelle competizioni nazionali lo United ha faticato, perdendo contro il Manchester City e senza riuscire a battere né il Tottenham né il Fulham. In queste cinque partite ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioManchester United
1
2
2
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre si è concluso con la vittoria del Leeds per 2-1 all'Old Trafford nell'aprile 2026, un risultato che darà fiducia ai giocatori di Farke in vista di questa partita. In precedenza, la sfida di campionato disputata a Elland Road nel gennaio 2026 era terminata 1-1. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, nessuna delle due squadre ha prevalso nettamente: i risultati sono stati equilibrati ed entrambe hanno trovato regolarmente la via del gol.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700186+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
BrentfordBrentfordBRE
7340136+713
V
D
V
D
D
5
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
6
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
8
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
9
LiverpoolLiverpoolLIV
723278-19
S
S
V
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041014-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
S
V
S
D
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
15
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
V
S
D
S
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
19
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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