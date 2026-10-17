Leeds United-Manchester United: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United e Manchester United scenderanno in campo il 18 ottobre 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Sfida tra rivali dei Pennini nello Yorkshire

Il Leeds United ospita gli acerrimi rivali del Manchester United a Elland Road per la settima giornata della Premier League 2026/27. In un clima che si preannuncia rovente nel West Yorkshire, entrambe le squadre puntano a reagire ai recenti passi falsi e a conquistare punti importanti in una delle rivalità storiche più accese del calcio inglese. Il Leeds vuole sfruttare il sostegno del pubblico di casa per ottenere la vittoria più importante della sua stagione, mentre il Manchester United cerca di ritrovare continuità dopo un calendario impegnativo tra competizioni nazionali ed europee.

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La sconfitta di misura del Leeds contro l'Arsenal all'Emirates

Il Leeds United arriva al derby di domenica in cerca di riscatto dopo la combattuta sconfitta per 2-1 sul campo dell'Arsenal nella sesta giornata (10 ottobre). Il difensore James Justin ha riportato il Leeds in parità al 55° minuto con un gol di pregevole fattura, prima che l'Arsenal tornasse in vantaggio. Forte di un centrocampo combattivo imperniato su Ethan Ampadu e Anton Stach, oltre alla pericolosità sulle fasce di James Justin, la squadra di Daniel Farke porta nella sfida di domenica solidità difensiva e intensità fisica.

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La battuta d'arresto europea del Manchester United a Madrid

Il Manchester United attraversa i Pennini cercando di ripartire dopo una settimana difficile. Dopo l'1-1 contro il Tottenham Hotspur all'Old Trafford nella sesta giornata (10 ottobre), lo United ha perso 2-0 in trasferta contro l'Atlético Madrid in Champions League martedì 13 ottobre. Affidandosi alla creatività di giocatori come Bruno Fernandes, lo United punta a ritrovare fluidità offensiva contro un Leeds che esercita un pressing alto.

La sfida di Elland Road

Sul piano tattico, la sfida di domenica promette un confronto intenso, fatto di duelli fisici e rapide transizioni. Il Leeds si affiderà alla guida difensiva di Tarik Muharemović e Nico Elvedi per neutralizzare l'attacco dello United e servire Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson nelle ripartenze veloci. Il Manchester United, invece, cercherà di controllare il ritmo attraverso Youri Tielemans e Andrey Santos, mettendo Bryan Mbeumo e Marcus Rashford nelle condizioni di affrontare gli avversari sulle fasce. Con l'orgoglio locale e punti preziosi per la Premier League in palio, la partita di domenica promette emozioni fin dal fischio d'inizio.

Notizie dalle squadre e rose

Il Leeds dovrà fare a meno degli infortunati Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James, mentre Daniel Farke non ha ancora confermato la formazione titolare per la partita. Ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Manchester United deve fare i conti con diversi infortuni. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte sono tutti indisponibili, riducendo ulteriormente le opzioni di Michael Carrick. È in dubbio anche Luke Shaw, visto zoppicare dopo il pareggio contro il Tottenham dello scorso fine settimana: la sua presenza resta incerta.

Stato di forma

Il Leeds United arriva a questa sfida dopo una serie di risultati alterni: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato di maggior rilievo è stato il 4-1 sul Newcastle United in Premier League, seguito però dalla sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup e, più di recente, dal 2-1 subito contro l'Arsenal in campionato. In queste cinque gare, il Leeds ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Anche le ultime cinque partite del Manchester United raccontano di un rendimento discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è arrivato in Champions League contro il Sabah FK, battuto 4-0, ma nelle competizioni nazionali lo United ha faticato, perdendo contro il Manchester City e senza riuscire a battere né il Tottenham né il Fulham. In queste cinque partite ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre si è concluso con la vittoria del Leeds per 2-1 all'Old Trafford nell'aprile 2026, un risultato che darà fiducia ai giocatori di Farke in vista di questa partita. In precedenza, la sfida di campionato disputata a Elland Road nel gennaio 2026 era terminata 1-1. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, nessuna delle due squadre ha prevalso nettamente: i risultati sono stati equilibrati ed entrambe hanno trovato regolarmente la via del gol.