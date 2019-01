Leeds, un tifoso pazzo di Bielsa: si tatua il 'Loco' in versione spia

Nuovo capitolo nel caso 'spygate' del momento. Prima della gara di Championship tra il suo Leeds e il Derby County di Frank Lampard, Marcelo Bielsa era stato accusato dall'ex Chelsea di aver mandato una spia al loro allenamento.

Una storia confermata poi dallo stesso tecnico argentino dopo il 2-0 con il quale i sui avevano sconfitto gli uomini di Lampard, con 'El Loco' che si era prontamente scusato con il collega per l'atteggiamento tenuto.

Una pratica, quella di mandare un suo collaboratore a spiare gli avversari, alla quale Bielsa ha rivelato di aver sempre fatto ricorso in carriera. L'argentino ha infatti spiegato che ciò non è considerato illegale.

Spente le polemiche, a celebrare il tecnico del Leeds ci ha pensato un tifoso della squadra inglese, tatuandosi un Bielsa in versione spia sul proprio avanbraccio.

Ok then I just come out of the Boro match and have been sent this picture. A Leeds fan has only gone and got my Bielsa cartoon tattooed on his arm . I’m certainly leaving an impression on people!!! 😂👊👏 pic.twitter.com/CwluDmGH2Y — Graeme Bandeira (@GraemeBandeira) 19 gennaio 2019