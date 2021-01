Leeds umiliato in FA Cup: il Crawley Town vince 3-0 e lo elimina

Il Leeds United è stato eliminato dalla FA Cup per mano del Crawley Town, formazione di 4ª serie inglese. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa.

Ieri l'impresa del Chorley, formazione di sesta serie inglese, capace di eliminare il . Oggi, invece, l'umiliazione tocca al United di Marcelo Bielsa. Estromesso dalla non da un avversario di Premier League, ma di League Two, la quarta serie. Perdendo di goleada, peraltro.

3-0 per il Crawley Town, recita il punteggio finale. Dopo un primo tempo senza reti, la ripresa ha proposto una pioggia di reti. Tutte nella porta del Leeds, però. Tsaroulla al 50', Nadesan al 53', Tunnicliffe al 70'. Da non credere.

"Siamo grandi", ha scritto il Crawley Town sul proprio profilo Twitter al triplice fischio finale. E ne ha ben donde: la formazione di John Yems occupa infatti il sesto posto della classifica di League Two, tre categorie sotto il Leeds United, in piena zona playoff e a 5 lunghezze di distanza dal Carlisle United capolista.

A proposito di Leeds, peraltro, per la banda di Bielsa l'eliminazione dalle coppe per mano di un avversario inferiore non è una novità: a metà settembre Bamford e compagni avevano perso ai calci di rigore contro l' , squadra di League One (terza serie), abbandonando anzitempo anche la League Cup.