Leeds-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEEDS-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Leeds-Tottenham

• Data: 26 febbraio 2022

• Orario: 13.30

• Canale TV: Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky GO e NOW

Il Leeds di Marcelo Bielsa affronta il Tottenham di Antonio Conte in una sfida valida per il 27° turno di Premier League.

Settimana complicata per entrambe, con il Leeds sconfitto 6-0 dal Liverpool e il Tottenham che sta vivendo momenti burrascosi dopo le uscite di Conte.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 79 tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla al momento di una totale parità, visto che 28 sono sin qui stare le vittorie del Leeds a fronte di 22 pareggi e 28 affermazioni degli Spurs.

Il match che si è disputato nel girone d’andata del torneo lo scorso 21 novembre, ha visto imporsi il Tottenham per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Hojberg e Reguilon.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Leeds-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming

ORARIO LEEDS-TOTTENHAM

La sfida che vedrà opposte Leeds e Tottenham andrà in scena ad Elland Road sabato 26 febbraio. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 13,30.

DOVE VEDERE LEEDS-TOTTENHAM IN TV

Leeds-Tottenham, sfida valida per il 27° turno di Premier League, verra trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky. Per l’occasione, i canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite).

LEEDS-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

Coloro che sono abbonati a Sky avranno, come di consueto, la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming. Leeds-Tottenham sarà dunque visibile su device come smartphone, tablet, pc e laptop attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI LEEDS-TOTTENHAM

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Firpo; Klich, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.