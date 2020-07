Leeds, tegola per Berardi: rottura del crociato dopo 3 giorni dalla promozione in Premier

Nemmeno il tempo di festeggiare la promozione in Premier che arriva una tegola su Gaetano Berardi: contro il Derby County la rottura del crociato...

Soltanto tre giorni fa la festa per la promozione in Premier League raggiunta dopo ben 16 anni, ma per il arriva una brutta notizia. Il club ha comunicato che Gaetano Berardi ha infatti accusato la rottura del legamento crociato in occasione della sfida contro il .

📰 #LUFC defender Gaetano Berardi suffered an ACL tear in his knee during Sunday’s clash with Derby County — Leeds United (@LUFC) July 20, 2020

"Il difensore del Leeds United, Gaetano Berardi, ha subito una rottura del legamento crociato durante la partita di Championship di domenica contro il Derby County. Berardi, che è stato sostituito al 33° minuto della partita al Pride Park, ha sostenuto esami oggi che hanno confermato l'infortunio. Il giocatore adesso potrebbe affrontare un periodo di nove mesi prima di tornare in campo".

Il difensore svizzero, con nazionalità anche italiana, ha giocato 22 partite in questa Championship, dimostrandosi comunque un giocatore importante per lo scacchiere di Bielsa.

Gaetano Berardi ha giocato in con le maglie di e . Gioca in con la maglia del Leeds dal 2014.