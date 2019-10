Leeds, Radrizzani rivela: "Gli sceicchi del PSG pensano all'acquisto"

Il proprietario del Leeds United Andrea Radrizzani rivela che il fondo Qatari Sport Investment, proprietari del PSG, pensa all'acquisto della società.

Il United di Andrea Radrizzani sta lottando in Championship per ralizzare il sogno della Premier League che al momento appare ancora troppo lontano, ma il proprietario italiano ha rivelato ai microfoni del 'Times' che sta cercando degli acquirenti in grado di iniettare grandi capitali nei Peacocks.

Sono diverse le offerte arrivate all'imprenditore italiano per entrare a far parte del Leeds, ma la candidatura più interessante è certamente quella del fondo Qatari Sport Investment, degli sceicchi già proprietari del , che avrebbero grandi progetti per la squadra allenata dal Loco Bielsa e che potrebbero trasformarla in una delle migliori realtà della Premier League.

“Sono stato contattato da ventina di possibili acquirenti e ho selezionato tre offerte. C’è l’opzione Sports Investment e noi siamo molto amici con Al-Khelaïfi e lui potrebbe portare il club a competere con il di Pep Guardiola. Per i tifosi sarebbe una fantastica opportunità”

Ma l'offerta dei qatarioti non è l'unica ad intrigare Radrizzani anche se, complice l'amicizia che li lega, li rende i primi della lista per entrare nella società inglese: le altre due offerte che presentano le caratteristiche richieste dall'imprenditore italiano arrivano dagli e dall' , da un proprietario di una squadra di di cui non ha però voluto specificare il nome.

"La prima offerta è quella del Qatar Sport Investment, mentre la seconda è stata fatta da un grande fan del Leeds United che vive in America da quando era bambino. L’altra è stata avanzata dal proprietario di una squadra italiana. Con un altro club è possibile creare sinergie per essere più competitivi e per centrare la Premier League. Potremmo ottenere un prestito per aumentare la qualità della squadra”.

L'ambizione di Radrizzani, dopo aver acquisito la società da Cellino nel 2017, è quella di riportare il Leeds United nel gotha del calcio inglese e riportare la società ai fasti di un tempo, per la gioia dei tifosi britannici. Gli Whites mancano in Premier League dal 2004 e la priorità della gestione Radrizzani è quella di tornare nella massima divisione inglese.