Leeds-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEEDS-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Leeds-Manchester City

Leeds-Manchester City Data: 30 aprile 2022

30 aprile 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213)

Streaming: Sky Go e NOW

Prosegue l'appassionante lotta al vertice in Premier League: Manchester City primo a quota 80 punti, soltanto uno in più rispetto al Liverpool inseguitore.

Turno in trasferta il 35° per i ragazzi di Guardiola, impegnati sul campo del Leeds che invece vuole tirarsi fuori dai meandri della corsa salvezza.

'Citizens' reduci dall'emozionante 4-3 inflitto al Real Madrid nell'andata della semifinale di Champions, successivo al 5-1 rifilato al Watford sabato scorso.

Momento positivo anche per il Leeds che non perde dal 10 marzo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque apparizioni per i 'Peacocks'.

Il 14 dicembre, nell'andata dell'Etihad Stadium, finì con un perentorio 7-0 in favore degli 'Sky Blues', trascinati da un super De Bruyne.

L'articolo prosegue qui sotto

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente aggiornati su Leeds-Manchester City: dalle info sulle formazioni alle indicazioni su come vedere la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LEEDS-MANCHESTER CITY

Leeds-Manchester City si giocherà sabato 30 aprile 2022 nello scenario di Elland Road, a Leeds. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. L'arbitro sarà Paul Tierney.

DOVE VEDERE LEEDS-MANCHESTER CITY IN TV

L'incontro sarà visibile su Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213).

LEEDS-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky potranno seguire l'incontro sull'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è l'opzione NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare (previo abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI LEEDS-MANCHESTER CITY

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Phillips, Klich; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James. All. Marsch

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Aké, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gündogan; Grealish, Foden, Sterling. All. Guardiola