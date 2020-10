Leeds-Leicester dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Leeds e Leicester si sfidano per il settimo turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

LEEDS-LEICESTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 novembre 2020

Orario: 21:00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go

Siamo solo a inizio stagione, ma sembra proprio che anche nel 2020/2021 la Premier League sarà quanto mai equilibrata per le posizioni di testa. E chissà, anche in zona titolo. A sognare grandi traguardi anche il Leeds di Bielsa e il Leicester, già riuscito in un'impresa da urlo in passato.

Dopo sei turni di Premier League, il Leeds ha ottenuto dieci punti, mentre il Leicester ben dodici: entrambe sono vicine alla testa della classifica occupata attualmente dall' di Ancelotti e dal di Klopp, Campione in carica. Due squadre della stessa città appaiate in vetta.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Leeds-Leicester: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO LEEDS-LEICESTER

Il match del settimo turno di Premier League tra Leeds e Leicester si giocherà lunedì 2 novembre 2020 alle ore 21: gara prevista a Leeds, allo stadio Elland Road.

Leeds-Leicester verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky: la gara del campionato inglese sarà disponibile su Sky Sport Football, canale numero 203 di Sky.

Leeds contro Leicester sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della .

Potrete seguire le fasi salienti di Leeds-Leicester anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

LEEDS (4-4-1-1): Meslier; Dallas, Ayling, Koch, Alioski; Helder Costa, Struijk, Klich, Harrison; Rodrigo; Bamford

LEICESTER (3-4-2-1): Schmeichel; Fuchs, Evans, Fofana; Castagne, Mendy, Tielemans, Justin; Praet, Maddison; Vardy