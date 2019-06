Leeds: documentario sulla prima stagione di Bielsa su Amazon Prime

Su Amazon Prime nei prossimi mesi verrà proposto un documentario che racconta la prima stagione di Bielsa al Leeds.

La prima annata del tecnico argentino Marcelo Bielsa sulla panchina del non si è conclusa come molti si aspettavano, ossia con la promozione in Premier League.

E' infatti arrivata la sconfitta nella semifinale play-off contro il di Lampard nel doppio confronto (vittoria per 1-0 e sconfitta per 4-2). La squadra ha concluso al terzo posto la stagione regolare.

Nonostante questo Amazon ha deciso di acquistare il documentario che ha voluto raccontare, con telecamere posizionate ovunque nel centro sportivo, quanto accaduto con 'El Loco' alla guida del club britannico. La serie dovrebbe essere proposta su Amazon Prime nei prossimi mesi.