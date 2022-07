Leeds-Cagliari dove vederla? Canale tv, diretta streaming e formazioni

In attesa della Coppa Italia, il Cagliari affronta il Leeds in amichevole: le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming.

LEEDS-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Leeds-Cagliari

Leeds-Cagliari • Data: domenica 31 luglio 2022

domenica 31 luglio 2022 • Orario: 19:00

19:00 • Canale TV: -

- • Streaming: -

Continua la preparazione pre-campionato per il Cagliari di Liverani, che dopo la retrocessione dalla massima serie avvenuta lo scorso maggio, proverà a risalire subito in Serie A grazie agli acquisti di Viola, Lapadula e Carboni. Di fronte ai rossoblù, in attesa dell'esordio in Coppa Italia, il Leeds.

Match importante per il Cagliari, che affronterà una squadra storica come il Leeds, impegnato nella Premier League 2022/2023 al via il 6 agosto. Per i rossoblù sarà l'ultimo impegno prima del match di Coppa Italia che aprirà ufficialmente la nuova annata, contro il Perugia.

Il 13 agosto, dunque, il Cagliari giocherà la prima sfida della Serie B 22/23 contro il Como.

In questa pagina tutto su Leeds-Cagliari: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LEEDS-CAGLIARI

L'amichevole tra il Leeds e il Cagliari è in programma ad Elland Road, stadio del Leeds, domenica 31 luglio: appuntamento in terra britannica alle 19, orario italiano.

DOVE VEDERE LEEDS-CAGLIARI IN TV

Non è stata ancora annunciata una copertura tv per Leeds-Cagliari: da capire se l'evento sarà disponibile sullo Youtube ufficiale dei rossoblù (utilizzabile dalle moderne smart tv, dalle console di videogiochi o con Google Chromecast e Amazon Firestick) e sulla pagina Facebook del team sardo come in occasione della sfida vinta contro lo Strasburgo.

LEEDS-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

La copertura streaming non è stata ancora svelata, ma come detto potrebbe essere disponibile sulle pagine Youtube e Facebook del Cagliari, dunque attraverso pc, tablet, cellulare e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI LEEDS-CAGLIARI

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Koch, Strujik, Firpo; Roca, Adams; Drameh, Gray, Greenwood; Gelhardt.

CAGLIARI (4-3-3): Radunović; Di Pardo, Altare, Walukiewicz, Obert; Makoumbou, Viola, Kourfalidis; Pereiro, Pavoletti, Desogus.