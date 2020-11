Leeds-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Leeds ospita l'Arsenal nella 9ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LEEDS-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Leeds di Marcelo Bielsa sfida l'Arsenal di Mikel Arteta nella 9ª giornata di Premier League. I Peacocks sono quindicesimi in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i Gunners occupano l'11ª posizione a quota 12, con un cammino di 4 vittorie e 4 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 64 volte nella storia del massimo campionato inglese: 24 in Premier League e 40 quando si chiamava First Division. Il bilancio complessivo sorride ai Peacocks, che hanno vinto 28 volte a fronte di 20 successi londinesi e 16 pareggi.

In epoca recente, tuttavia, l'andamento del confronto si è ribaltato e nelle sole gare in Premier League è l'Arsenal ad essere in vantaggio con 12 vittorie, 8 successi del Leeds e 4 pareggi.

Sia la squadra di Bielsa, sia quella di Arteta, hanno riportato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare. Patrick Bamford è il bomber del Leeds con 7 goal all'attivo, Alexandre Lacazette è invece il giocatore più prolifico dell'Arsenal con 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Leeds-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LEEDS-ARSENAL

Leeds-Arsenal si giocherà la sera di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico di Elland Road. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Anthony Taylor, è in programma alle ore 17.30. Sarà il 25° confronto fra le due formazioni in Premier League.

La sfida Leeds-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier inglese. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Per tifosi e appassionati c'è naturalmente anche la possibilità di seguire la partita in diretta : mediante Sky Go, Leeds-Arsenal sarà visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando prima la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà ai lettori anche la possibilità di seguirein diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Bielsa si affiderà al 4-1-4-1. Davanti a Meslier in difesa Ayling e Dallas (favorito su Alioski) saranno i due terzini, con Koch e Cooper a comporre la coppia centrale. In mediana spazio a Strujik, mentre c'è attesa per capire se Rodrigo, risultato positivo al Coronavirus a inizio novembre, potrà essere di nuovo a disposizione. Se non lo fosse, spazio a Pablo Hernández come interno accanto a Klich, mentre Helder Costa e Harrison potrebbe essere le due ali. Il bomber Bamford agirà da centravanti.

Arteta schiererà i Gunners con il 3-4-3. Lacazette agirà da centravanti nel tridente offensivo con Willian e Aubameyang. A centrocampo Ceballos e Xhaka saranno i due interni, mentre Bellerin e Saka presidieranno le corsie laterali. In difesa linea a tre composta da David Luiz, Gabriel e Tierney davanti al portiere Leno. Panchina per Mustavi, che non aveva convinto contro il City.

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Helder Costa, Pablo Hernández, Klich, Harrison; Bamford.

ARSENAL (3-4-3): Leno; David Luiz, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.