Lee a DAZN: "Il Verona andrà in A, sogno di tornare al Barcellona"

L'attaccante dell'Hellas Verona, Lee Seung-woo, si è raccontato in esclusiva a DAZN: "Qui sto bene e penso che i risultati ci porteranno in A".

Il Barcellona è stato il primo ad accorgersi del suo talento ma a lanciarlo nel mondo del calcio professionistico ci ha pensato l'Hellas Verona. Lee Seung-woo si è raccontato in esclusiva a DAZN, dalla voglia di riportare i veneti in Serie A al sogno di un ritorno al Barcellona.

Il club blaugrana lo ha acquistato nell'estate 2011, potendolo tesserare però definitivamente solamente cinque anni dopo. Il suo arrivo violò infatti alcune norme FIFA e ciò lo costrinse a un ritorno in patria, con il Barcellona che subì invece un blocco del mercato.

"Sono arrivato a 12 anni a Barcellona. Era tutto differente tra la Corea e la Spagna. Mi hanno trattato molto bene da subito. Un giorno però è arrivato lo staff del Barcellona che mi ha detto che non potevo giocare più perchè stava succedendo qualcosa con la FIFA. Io ho detto che non c'era problema, che non avrei giocato e avrei aspettato. Poi sono andato in Corea ad allenarmi con un allenatore del Barcellona e sono tornato quando avevo 18 anni".

Il Barcellona poi nel 2017 lo ha ceduto a titolo definitivo all'Hellas Verona, mantenendo però un diritto di recompra. Da qui, il desiderio sempre vivo nella testa di Lee Seung-woo di poter tornare a indossare la maglia blaugrana in futuro.

"Se faccio bene magari in un futuro posso tornare al Barcellona. Se lo sogno? Magari".

Il primo goal tra i professionisti lo ha trovato però a San Siro contro il Milan il 5 maggio 2018, unico raggio di sole in un pomeriggio in cui l'Hellas Verona venne sconfitto per 4-1. Un'esperienza adrenalinica per il giovane coreano.

"Il mio punto di forza sul campo? Il dribbling. Quando rientro sul campo voglio fare goal, assist, quello che mi piace e poi ho sempre l'adrenalina che mi spinge avanti".

Il desiderio ora è quello di riportare i veneti in Serie A, con Lee sicuro che già questa stagione possa essere quella buona per la risalita. Il Verona al momento si trova infatti al quarto posto a -7 dal Palermo capolista.

"Al Verona sto bene. Compagni e staff mi trattatano bene. Il Verona può andare in Serie A perchè ci sono tanti compagni che hanno qualità importanti, molti giocatori bravi. Penso che i risultati ci porteranno in Serie A".

Le sfide non lo spaventano e la voglia di migliorarsi e mettersi in mostra è tanta. Conosce quattro lingue (italiano, spagnolo, catalano e coreano) e ama il riso con il pollo. Il suo sogno resta però sempre lo stesso.