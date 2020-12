Lecce-Vicenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida il Vicenza nella 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Vicenza

-Vicenza Data: 27 dicembre 2020

27 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN e Rai Sport

e Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, raisport.rai.it

Il Lecce di Eugenio Corini sfida in casa il Vicenza di Domenico Di Carlo nella 15ª giornata di Serie B. I salentini sono ottavi in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i veneti si trovano al 13° posto con 16 punti e un cammino di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 20 volte in Serie B nella loro storia, con un bilancio favorevole ai giallorossi di 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

I pugliesi attraversano un momento delicato della loro stagione, e hanno rimediato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite, i veneti invece vengono da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

Massimo Coda è il bomber dei pugliesi con 8 goal realizzati, mentre Riccardo Meggiorini è il miglior marcatore dei biancorossi con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Vicenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-VICENZA

Lecce-Vicenza si giocherà il pomeriggio di domenica 27 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce. La gara, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, avrà inizio alle ore 15.00. Sarà il 21° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La partita Lecce-Vicenza sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ.

La sfida del Via del Mare sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57HD e 58 del digitale terrestre).

Il confronto Lecce-Vicenza potrà essere visto in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su personal computer e notebook. I clienti DAZN potranno scaricare la app per sistemi iOS o Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, o collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

La partita sarà inoltre visibile in chiaro per tutti con identiche modalità attraverso la piattaforma della tv pubblica Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Corini si affiderà al consueto 4-3-1-2. Davanti è possibile il ritorno dal 1' di Falco in coppia con Coda, con Mancosu a supporto sulla trequarti. A centrocampo il greco Tachtsidis agirà in cabina di regia, con Paganini ed Henderson ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Adjapong e Calderoni (favorito su Zuta) agiranno da terzini, mentre al centro potrebbe recuperare Meccariello e affiancare Lucioni. In alternativa dentro Zuta adattato come centrale o Rossettini.

Di Carlo, che non disporrà dello squalificato Samuele Longo, potrebbe optare per il 3-4-3. In questo caso il tridente potrebbe essere nuovo di zecca rispetto all'ultima sfida contro la Reggina: dentro Marotta nel ruolo di centravanti, con Jallow e Meggiorini esterni offensivi. A centrocampo tandem di interni formato da Cinelli e Da Riva, mentre Zonta e Barlocco si candidano a presidiare le due fasce. Fra i pali agirà grandi, mentre Padella, Pasini e Bizzotto saranno probabilmente i 3 centrali difensivi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Falco.

VICENZA (3-4-3): Grandi; Padella, Pasini, Bizzotto; Zonta, Cinelli, Da Riva, Barlocco; Jallow, Marotta, Meggiorini.