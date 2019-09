Lecce-Verona, le formazioni ufficiali: Amrabat e Shakhov dal 1'

Liverani punta su Falco e ne cambia quattro. Juric lancia ancora Tutino come unico terminale offensivo, con Zaccagni e Amrabat alle sue spalle.

Queste le formazioni ufficiali di e :

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Shakhov; Falco, Lapadula.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino.

Diverse novità nel Lecce rispetto all’undici visto a San Siro: Benzar e Dell’Orco trovano spazio sulle corsie, tra centrocampo e trequarti ecco Shakhov e Mancosu: fuori La Mantia e Petriccione. Confermati Falco e Lapadula in avanti.



Due cambi nell’undici titolare del Verona: Tutino confermato in avanti, ma alle sue spalle c’è Amrabat e non Verre insieme a Zaccagni. In difesa lo squalificato Dawidowicz cede il posto a Gunter.