Lecce-Verona 0-1: Pessina sbanca il "Via del Mare"

Il Verona riesce a tornare a casa con tre punti dal "Via del Mare" di Lecce: gioca meglio la squadra di Liverani, ma Pessina punisce sul finale.

Seconda sconfitta consecutiva per il di Fabio Liverani, mentre guadagna tre punti preziosi il . Partita a ritmi bassi e non spettacolare, che viene decisa a dieci minuti dalla fine da

Lecce e Verona, entrambe neopromosse, si sfidano a viso aperto allo stadio "Via del Mare". La squadra a partire meglio è quella di Liverani, che macina gioco e cerca di innescare Falco e Lapadula in attacco. La prima occasione da goal è un colpo di testa di Lucioni, sulla pennellata da punizione di Falco. Il Verona a poco a poco riesce a mettersi bene in campo e sale in cattedra Zaccagni: il trequartista a fine primo tempo è il migliore in campo ed ha sulla testa la migliore chance della partita, che però si spegne contro il palo.

Nella ripresa non cambia il copione tattico della partita. Il Verona cala con il passare dei minuti, mentre Juric prova a non dare punti di riferimento con gli ingressi di Verre e Pessina, togliendo l'unica punta Tutino. Il Lecce fa gioco grazie soprattutto a Tachtsidis e Falco, ma non riesce mai ad impensierire seriamente la porta protetta da Silvestri. A Lecce intanto fa caldo, caldissimo, tanto che l'arbitro concede anche il cooling-break ai giocatori.

A dieci minuti dalla fine la migliore occasione del Lecce arriva per Gianluca Lapadula, che di testa indirizza il pallone ad un metro dalla porta di Silvestri. Poi, quasi dal nulla, il Verona trova il goal del vantaggio con il nuovo entrato Pessina, bravo a condurre il contropiede e poi a raccogliere il cross basso di Zaccagni. Il tentativo del Lecce di riversarsi nella metà campo avversaria non porta a niente nel finale. Juric sale a quota 4 punti in classicia, 0 ancora per Liverani.

IL TABELLINO

Lecce-Verona 0-1

Marcatori: Pessina

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar (59' Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell'Orco (81' Calderoni); Majer, Tachtsidis, Mancosu; Shakhov (65' La Mantia); Falco, Lapadula.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (78' Bocchetti), Gunter; Faraoni, Henderson (74' Pessina), Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino (59' Verre).

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Kumbulla, Rossettini, Gunter, Verre, Majer

Espulsi: