Lecce-Venezia 'horror' per Mancosu: in lacrime dopo il rigore sbagliato

Marco Mancosu ha fallito il rigore che avrebbe portato il Lecce in finale: in campo nonostante il tumore, al triplice fischio è scoppiato in lacrime.

Fa festa il Venezia, approdato in finale dei playoff e ancora in corsa per la promozione in Serie A: basta l'1-1 sul campo del Lecce, che ha fallito una grande chance per volare all'ultimo atto.

Sul risultato di parità, al minuto 80, Marco Mancosu ha avuto l'occasione su calcio di rigore per siglare la rete della vittoria e per chiudere definitivamente i conti: rincorsa e classica esecuzione dal dischetto, con il pallone calciato alto sulla traversa della porta lagunare.

Un errore decisivo, accolto con estremo dispiacere dal centrocampista sardo che, subito dopo il fischio finale, si è lasciato andare ad un pianto a dirotto, venendo consolato da compagni di squadra e avversari.

Per Mancosu questa è solo l'ultima di una serie di emozioni negative che hanno condizionato la sua stagione: il 5 maggio aveva annunciato di essersi sottoposto ad un'operazione per rimuovere un tumore, che però non gli aveva impedito di tornare regolarmente in campo.

Mancosu aveva così deciso di dedicarsi anima e corpo al finale di stagione, per aiutare la squadra salentina a ritornare nella massima serie dopo un anno di purgatorio: purtroppo per lui, alla fine l'esito non è stato dei più felici.